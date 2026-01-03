Nicolás Maduro schwytany. Ale junta przeżyła

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie okoliczności towarzyszyły schwytaniu Nicolása Maduro i jakie były reakcje międzynarodowe na tę operację.

Jakie były strategiczne przygotowania oraz działania operacyjne amerykańskich sił zbrojnych podczas interwencji w Wenezueli.

Dlaczego schwytanie Maduro było możliwe dzięki wewnętrznej zdradzie i problemom z wenezuelską obroną.

Kto może przejąć władzę w Wenezueli po schwytaniu Maduro i jakie są potencjalne scenariusze polityczne dla tego kraju.

Na jakie konsekwencje polityczne może się narazić administracja USA w związku z brakiem zgody ONZ i Kongresu na operację.

Jakie mogłyby być ewentualne następstwa dalszych działań militarnych, jeśli współpraca z wenezuelskimi wojskowymi nie zostanie osiągnięta.

Nie do końca wiadomo, dlaczego Amerykanom tak łatwo przyszło schwytać w sobotę nad ranem Nicolása Maduro i wyprowadzić go do USA. Donald Trump zapewniał, że to efekt sprawności amerykańskich sił zbrojnych i wielu miesięcy przygotowań. Nie da się jednak wykluczyć, że Waszyngton za plecami Maduro ułożył się z wenezuelskimi wojskowymi. Trump dał do zrozumienia, że wiceprezydent Delcy Rodriguez, teraz głowa państwa, mogłaby pomóc Amerykanom.

Reżim Maduro od lat przygotowywał się na scenariusz, który rozegrał się w ten weekend. Kiedy jednak o drugiej nad ranem lokalnego czasu Amerykanie zaczęli bombardować kluczowe obiekty wojskowe w Caracas i poza stolicą, w tym bazy Fuente Tiuna i La Carlota, nie napotkali praktycznie na żaden opór. Nad stolicą widać było powoli przelatujące helikoptery Chinook – teoretycznie łatwy cel dla wenezuelskiej armii. A przecież Wenezuela zbudowała system obrony powietrznej, na który składały się m.in. rosyjskie pociski S-300 i Buk. Nie użyła go, bo okazał się niesprawny czy też wenezuelscy wojskowi użyć go nie chcieli? Jak powiedział Trump, Amerykanie nie stracili w tej operacji ani jednego żołnierza, żadnego sprzętu wojskowego.

Nie da się wykluczyć, że Maduro został zdradzony przez najbliższych współpracowników

Jeszcze bardziej zaskakująca jest łatwość, z jaką Amerykanie schwytali Maduro. Dyktator ostatnio ciągle zmieniał miejsce pobytu, korzystał z różnych telefonów komórkowych. Zaledwie dwa dni przed operacją w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennikarza i zwolennika wenezuelskiego reżimu, Ignacio Ramonet, zapewniał, że jest gotowy na porozumienie z Donaldem Trumpem. Najwyraźniej nie wiedział, że jego los jest już przesądzony. Operacja miała zostać przeprowadzona w Wigilię Bożego Narodzenia. Tylko trudne warunki pogodowe ją opóźniły. Tym razem to wenezuelski wywiad zawiódł na całej linii. Albo umyślnie zmylił dyktatora.