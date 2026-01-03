Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump ujawnia kulisy operacji w Wenezueli. Maduro zaskoczony we śnie

Prezydent USA Donald Trump opowiedział na antenie stacji Fox News o kulisach amerykańskiej operacji w Wenezueli. Wyjaśnił, dlaczego operacja została przełożona o cztery dni i jak zachowywał się prezydent Nicolás Maduro, zaskoczony we śnie.

Aktualizacja: 03.01.2026 16:06 Publikacja: 03.01.2026 15:59

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters/Eduardo Munoz

Bartosz Lewicki

Prezydent USA Donald Trump poinformował o szczegółach operacji w Caracas na prawie dwie godziny przed zapowiadaną konferencją prasową w sprawie ataków na Wenezuelę. Prezydent USA wystąpił w telewizji Fox News informując, że podczas operacji w Wenezueli kilkoro Amerykanów zostało rannych, ale nikt z nich nie zginął.  Jeden z biorących udział w operacji amerykańskich śmigłowców został trafiony przez Wenezuelczyków, ale nie wyeliminowało go to z akcji.

Czytaj więcej

Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro (zdjęcie z listopada 2025 r.)
Konflikty zbrojne
Donald Trump: USA zatrzymały i wywiozły Nicolása Maduro. Pam Bondi: został oskarżony w Nowym Jorku

- Zdecydujemy teraz o dalszych działaniach w sprawie przywództwa w Wenezueli. (...) Maduro próbował negocjować na końcu. Powiedziałem „nie” - stwierdził prezydent USA. 

Przestrzegł siły lojalne Maduro, że jeśli nie zmienią strony, czeka je „zła przyszłość”.

Czytaj więcej

Siergiej Ławrow, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej
Konflikty zbrojne
Rosja zareagowała na atak USA na Wenezuelę. MSZ jest oburzone
Reklama
Reklama

Operacja w Wenezueli przełożona o cztery dni

Ujawnił, że Nicolás Maduro z żoną zostali przetransportowani na pokład desantowca USS Iwo Jima. Zdradził, że jego administracja przygotowywała się do „drugiego uderzenia” na Wenezuelę, ale – jak dodał - „pierwsza była tak silna, że ​​nie musieliśmy tego robić”. Donald Trump, cytowany przez agencję Reutera, potwierdził, iż czekał cztery dni na rozpoczęcie operacji, by polepszyły się warunki pogodowe.

Donald Trump nie potwierdził wcześniejszych informacji, podanych przez amerykańskie media, że w operacji brała udział jednostka specjalna Delta Force.

Pytany o przyszłość wenezuelskiego sektora naftowego w obliczu dotychczasowej blokady Wenezueli przez USA, Donald Trump odparł, że USA "będą mocno zaangażowani w sektor naftowy w Wenezueli". - Co mogę powiedzieć, mamy najwspanialsze firmy naftowe na świecie, największe, najlepsze i będziemy bardzo zaangażowani - powiedział Donald Trump.

Sytuacja w rejonie Morza Karaibskiego (stan na 1 grudnia)

Sytuacja w rejonie Morza Karaibskiego (stan na 1 grudnia)

Foto: PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Nicolás Maduro Donald Trump Donald Trump - druga kadencja
Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro (zdjęcie z listopada 2025 r.)
Konflikty zbrojne
Donald Trump: USA zatrzymały i wywiozły Nicolása Maduro. Pam Bondi: został oskarżony w Nowym Jorku
Siergiej Ławrow, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej
Konflikty zbrojne
Rosja zareagowała na atak USA na Wenezuelę. MSZ jest oburzone
Wenezuela ogłasza stan wyjątkowy po „agresji militarnej” USA
Konflikty zbrojne
Wenezuela ogłasza stan wyjątkowy po „agresji militarnej” USA
Moskwa
Konflikty zbrojne
Władze USA ostrzegają podróżujących do Rosji. „Przygotuj testament, zostaw próbki DNA”
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Rosja planuje atak, o który oskarży Ukrainę? Ostrzeżenia przed operacją Kremla
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama