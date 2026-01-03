Prezydent USA Donald Trump poinformował o szczegółach operacji w Caracas na prawie dwie godziny przed zapowiadaną konferencją prasową w sprawie ataków na Wenezuelę. Prezydent USA wystąpił w telewizji Fox News informując, że podczas operacji w Wenezueli kilkoro Amerykanów zostało rannych, ale nikt z nich nie zginął. Jeden z biorących udział w operacji amerykańskich śmigłowców został trafiony przez Wenezuelczyków, ale nie wyeliminowało go to z akcji.

- Zdecydujemy teraz o dalszych działaniach w sprawie przywództwa w Wenezueli. (...) Maduro próbował negocjować na końcu. Powiedziałem „nie” - stwierdził prezydent USA.

Przestrzegł siły lojalne Maduro, że jeśli nie zmienią strony, czeka je „zła przyszłość”.