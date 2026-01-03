Aktualizacja: 03.01.2026 16:06 Publikacja: 03.01.2026 15:59
Donald Trump
Foto: Reuters/Eduardo Munoz
Prezydent USA Donald Trump poinformował o szczegółach operacji w Caracas na prawie dwie godziny przed zapowiadaną konferencją prasową w sprawie ataków na Wenezuelę. Prezydent USA wystąpił w telewizji Fox News informując, że podczas operacji w Wenezueli kilkoro Amerykanów zostało rannych, ale nikt z nich nie zginął. Jeden z biorących udział w operacji amerykańskich śmigłowców został trafiony przez Wenezuelczyków, ale nie wyeliminowało go to z akcji.
- Zdecydujemy teraz o dalszych działaniach w sprawie przywództwa w Wenezueli. (...) Maduro próbował negocjować na końcu. Powiedziałem „nie” - stwierdził prezydent USA.
Przestrzegł siły lojalne Maduro, że jeśli nie zmienią strony, czeka je „zła przyszłość”.
Ujawnił, że Nicolás Maduro z żoną zostali przetransportowani na pokład desantowca USS Iwo Jima. Zdradził, że jego administracja przygotowywała się do „drugiego uderzenia” na Wenezuelę, ale – jak dodał - „pierwsza była tak silna, że nie musieliśmy tego robić”. Donald Trump, cytowany przez agencję Reutera, potwierdził, iż czekał cztery dni na rozpoczęcie operacji, by polepszyły się warunki pogodowe.
Donald Trump nie potwierdził wcześniejszych informacji, podanych przez amerykańskie media, że w operacji brała udział jednostka specjalna Delta Force.
Pytany o przyszłość wenezuelskiego sektora naftowego w obliczu dotychczasowej blokady Wenezueli przez USA, Donald Trump odparł, że USA "będą mocno zaangażowani w sektor naftowy w Wenezueli". - Co mogę powiedzieć, mamy najwspanialsze firmy naftowe na świecie, największe, najlepsze i będziemy bardzo zaangażowani - powiedział Donald Trump.
Sytuacja w rejonie Morza Karaibskiego (stan na 1 grudnia)
Foto: PAP
