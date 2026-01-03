Aktualizacja: 03.01.2026 12:53 Publikacja: 03.01.2026 11:39
Siergiej Ławrow, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej
Foto: EPA/EVGENIA NOVOZHENINA / REUTERS POOL
„Dziś rano Stany Zjednoczone dokonały aktu zbrojnej agresji wobec Wenezueli. Wydarzenie to budzi głębokie zaniepokojenie i zasługuje na jednoznaczne potępienie. Preteksty przywoływane w celu uzasadnienia tych działań są nie do obrony. Zideologizowana wrogość wzięła górę nad pragmatyzmem oraz gotowością do budowania relacji opartych na zaufaniu i przewidywalności” – czytamy w komunikacie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zdaniem Moskwy „w obecnej sytuacji najważniejsze jest niedopuszczenie do dalszej eskalacji oraz skoncentrowanie się na poszukiwaniu wyjścia z zaistniałej sytuacji na drodze dialogu”. „Wychodzimy z założenia, że wszyscy partnerzy, pomiędzy którymi istnieją wzajemne roszczenia, powinni dążyć do rozwiązywania problemów poprzez dialog. Jesteśmy gotowi wspierać takie działania” – głosi oświadczenie.
Jednocześnie ministerstwo, kierowane przez Siergieja Ławrowa, ocenia, że „Ameryka Łacińska powinna pozostać strefą pokoju”. Resort dyplomacji kraju, który niemal cztery lata temu dokonał zbrojnej inwazji na Ukrainę pod fałszywymi lub niepotwierdzonymi pretekstami, przekonuje, że „Wenezueli musi zostać zagwarantowane prawo do samodzielnego decydowania o własnym losie, bez jakiejkolwiek destrukcyjnej, a tym bardziej militarnej, ingerencji z zewnątrz”.
Czytaj więcej
W nocy z piątku na sobotę, około godziny 2:00 czasu lokalnego, mieszkańcy Caracas usłyszeli serię...
„Potwierdzamy naszą solidarność z narodem wenezuelskim oraz poparcie dla kursu obranego przez jego boliwariańskie przywództwo, ukierunkowanego na ochronę interesów narodowych i suwerenności państwa. Popieramy oświadczenie władz Wenezueli oraz przywódców państw Ameryki Łacińskiej wzywające do niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ” – konkluduje rosyjskie MSZ.
W komunikacie dodano, że rosyjska ambasada w Caracas funkcjonuje „w normalnym trybie, z uwzględnieniem obecnej sytuacji” i „utrzymuje stały kontakt z władzami Wenezueli oraz z obywatelami Rosji przebywającymi na jej terytorium”.
MSZ Rosji wydało swoje oświadczenie po tym, jak prezydent USA poinformował, że amerykańscy żołnierze schwytali i wywieźli z Wenezueli prezydenta tego kraju, Nicolása Maduro, a siły USA zaatakowały kilka wenezuelskich baz wojskowych. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau zapowiedział, że Maduro „stanie przed sądem za swoje zbrodnie”.
Czytaj więcej
Ameryka zaczęła bombardowania Caracas. Ruch MAGA kończy z izolacjonizmem. A Ukraina schodzi dla B...
Rosja wielokrotnie deklarowała pełne wsparcie dla rządu Wenezueli w obliczu narastającej presji ze strony Stanów Zjednoczonych, potępiając działania Waszyngtonu i wzywając do deeskalacji w regionie Karaibów. W rozmowach telefonicznych Władimir Putin zapewniał Maduro o niezmiennym poparciu Moskwy, a rosyjskie MSZ krytykowało amerykańskie działania jako naruszające prawo międzynarodowe i grożące bezpieczeństwu Ameryki Łacińskiej. Dodatkowo Moskwa podejmowała działania dyplomatyczne w związku z amerykańskimi próbami blokowania transportów wenezuelskiej ropy, krytykując je jako nielegalne i sprzeczne z prawem międzynarodowym.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację uderzeniową przeciwko Wenezueli” – potwier...
Władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy i postawiły siły bezpieczeństwa w stan pełnej gotowości po nocnych eksp...
Departament Stanu USA odnowił ostrzeżenie dla obywateli Stanów Zjednoczonych dotyczące zakazu podróży do Rosji....
Rosja przygotowuje niebezpieczną prowokację typu „false flag”, której celem ma być oskarżenie Ukrainy o przeprow...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
„Jeśli Iran będzie strzelał do pokojowo protestujących i brutalnie ich zabijał, jak ma w zwyczaju, USA przyjdą i...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas