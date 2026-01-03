Rzeczpospolita
Rosja zareagowała na atak USA na Wenezuelę. MSZ jest oburzone

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, od niemal czterech lat prowadzącej wojnę z Ukrainą, wydało oświadczenie w sprawie operacji USA w Wenezueli, w wyniku której pojmany został prezydent Nicolás Maduro. Resort Siergieja Ławrowa przekonuje, że „Wenezuela musi mieć zagwarantowane prawo do decydowania o własnym losie bez jakiejkolwiek (...) interwencji z zewnątrz”.

Publikacja: 03.01.2026 11:39

Siergiej Ławrow, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

Foto: EPA/EVGENIA NOVOZHENINA / REUTERS POOL

Jakub Mikulski

„Dziś rano Stany Zjednoczone dokonały aktu zbrojnej agresji wobec Wenezueli. Wydarzenie to budzi głębokie zaniepokojenie i zasługuje na jednoznaczne potępienie. Preteksty przywoływane w celu uzasadnienia tych działań są nie do obrony. Zideologizowana wrogość wzięła górę nad pragmatyzmem oraz gotowością do budowania relacji opartych na zaufaniu i przewidywalności” – czytamy w komunikacie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zdaniem Moskwy „w obecnej sytuacji najważniejsze jest niedopuszczenie do dalszej eskalacji oraz skoncentrowanie się na poszukiwaniu wyjścia z zaistniałej sytuacji na drodze dialogu”. „Wychodzimy z założenia, że wszyscy partnerzy, pomiędzy którymi istnieją wzajemne roszczenia, powinni dążyć do rozwiązywania problemów poprzez dialog. Jesteśmy gotowi wspierać takie działania” – głosi oświadczenie.

Jednocześnie ministerstwo, kierowane przez Siergieja Ławrowa, ocenia, że „Ameryka Łacińska powinna pozostać strefą pokoju”. Resort dyplomacji kraju, który niemal cztery lata temu dokonał zbrojnej inwazji na Ukrainę pod fałszywymi lub niepotwierdzonymi pretekstami, przekonuje, że „Wenezueli musi zostać zagwarantowane prawo do samodzielnego decydowania o własnym losie, bez jakiejkolwiek destrukcyjnej, a tym bardziej militarnej, ingerencji z zewnątrz”.

„Potwierdzamy naszą solidarność z narodem wenezuelskim oraz poparcie dla kursu obranego przez jego boliwariańskie przywództwo, ukierunkowanego na ochronę interesów narodowych i suwerenności państwa. Popieramy oświadczenie władz Wenezueli oraz przywódców państw Ameryki Łacińskiej wzywające do niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ” – konkluduje rosyjskie MSZ.

W komunikacie dodano, że rosyjska ambasada w Caracas funkcjonuje „w normalnym trybie, z uwzględnieniem obecnej sytuacji” i „utrzymuje stały kontakt z władzami Wenezueli oraz z obywatelami Rosji przebywającymi na jej terytorium”. 

Wojskowa operacja USA w Wenezueli. Nicolás Maduro z żoną wywieziony z kraju

MSZ Rosji wydało swoje oświadczenie po tym, jak prezydent USA poinformował, że amerykańscy żołnierze schwytali i wywieźli z Wenezueli prezydenta tego kraju, Nicolása Maduro, a siły USA zaatakowały kilka wenezuelskich baz wojskowych. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau zapowiedział, że Maduro „stanie przed sądem za swoje zbrodnie”. 

Rosja wielokrotnie deklarowała pełne wsparcie dla rządu Wenezueli w obliczu narastającej presji ze strony Stanów Zjednoczonych, potępiając działania Waszyngtonu i wzywając do deeskalacji w regionie Karaibów. W rozmowach telefonicznych Władimir Putin zapewniał Maduro o niezmiennym poparciu Moskwy, a rosyjskie MSZ krytykowało amerykańskie działania jako naruszające prawo międzynarodowe i grożące bezpieczeństwu Ameryki Łacińskiej. Dodatkowo Moskwa podejmowała działania dyplomatyczne w związku z amerykańskimi próbami blokowania transportów wenezuelskiej ropy, krytykując je jako nielegalne i sprzeczne z prawem międzynarodowym.

