Donald Trump: USA zatrzymały i wywiozły prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro

CBS News twierdzi, że wenezuelski dyktator został pojmany przez Delta Force – elitarną jednostkę specjalną armii USA. Źródła telewizji twierdzą, że Nicolas Maduro wraz z żoną „transportowany jest drogą lotniczą”.

Wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodríguez potwierdziła, że straciła kontakt z ​​Maduro i jego żoną.

W swoim przemówieniu minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino López stwierdził, że „naród wenezuelski padł ofiarą najbardziej zbrodniczej agresji militarnej ze strony rządu Stanów Zjednoczonych". - Honor, obowiązek i historia wzywają nas (do walki). Nie będziemy negocjować, nie poddamy się. Zwycięstwo jest nasze, bo rozsądek i godność nam towarzyszą! Zwyciężymy! - powiedział.

Stan wyjątkowy w Wenezueli

Wcześniej władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy i postawiły siły bezpieczeństwa w stan pełnej gotowości po nocnych eksplozjach i doniesieniach o atakach na obiekty wojskowe i infrastrukturę w kilku regionach kraju. Rząd w Caracas poinformował, że działania te są odpowiedzią na – jak to określono – agresję militarną ze strony Stany Zjednoczone.

Jak podała agencja Associated Press, Stany Zjednoczone przeprowadziły w Wenezueli nocną operację. Około godz. 2:00 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7:00 w Polsce) w sobotę w stolicy Wenezueli słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył o ataki USA. Informację, że atak na Caracas przeprowadziły USA na rozkaz Trumpa, podały media, w tym amerykańska stacja CBS News i agencja Reutera.