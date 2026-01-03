Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Trump: USA zatrzymały i wywiozły prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro

„Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację uderzeniową przeciwko Wenezueli” – potwierdził prezydent USA Donald Trump. Jednocześnie przekazał, że prezydent Wenezueli Nicolás Maduro, został „schwytany i wywieziony z kraju”.

Aktualizacja: 03.01.2026 11:23 Publikacja: 03.01.2026 10:31

Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro (zdjęcie z listopada 2025 r.)

Foto: EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Jakub Mikulski, Bartosz Lewicki

„Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację uderzeniową przeciwko Wenezueli. Jej przywódca, prezydent Nicolás Maduro, został – wraz z żoną – schwytany i wywieziony z kraju. Operację przeprowadzono we współpracy z amerykańskimi organami ścigania” – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Amerykański przywódca dodał, że „szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie”, a konferencja prasowa w tej sprawie odbędzie się w sobotę o godz. 17.00 polskiego czasu w jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. 

Wenezuela nie wydała dotąd żadnego komunikatu w sprawie Nicolása Maduro.  Źródła związane z wenezuelską opozycją przekazały brytyjskiej stacji Sky News, że ich zdaniem zatrzymanie Nicolás Maduro miało charakter „wynegocjowanego odejścia”.

CBS News twierdzi, że wenezuelski dyktator został pojmany przez Delta Force – elitarną jednostkę specjalną armii USA. Źródła telewizji twierdzą, że Nicolas Maduro wraz z żoną „transportowany jest drogą lotniczą”. 

Wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodríguez potwierdziła, że straciła kontakt z ​​Maduro i jego żoną.

W swoim przemówieniu minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino López stwierdził, że „naród wenezuelski padł ofiarą najbardziej zbrodniczej agresji militarnej ze strony rządu Stanów Zjednoczonych". - Honor, obowiązek i historia wzywają nas (do walki).  Nie będziemy negocjować, nie poddamy się. Zwycięstwo jest nasze, bo rozsądek i godność nam towarzyszą! Zwyciężymy! - powiedział.

Stan wyjątkowy w Wenezueli

Wcześniej władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy i postawiły siły bezpieczeństwa w stan pełnej gotowości po nocnych eksplozjach i doniesieniach o atakach na obiekty wojskowe i infrastrukturę w kilku regionach kraju. Rząd w Caracas poinformował, że działania te są odpowiedzią na – jak to określono – agresję militarną ze strony Stany Zjednoczone.  

Jak podała agencja Associated Press, Stany Zjednoczone przeprowadziły w Wenezueli nocną operację. Około godz. 2:00 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7:00 w Polsce) w sobotę w stolicy Wenezueli słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył o ataki USA. Informację, że atak na Caracas przeprowadziły USA na rozkaz Trumpa, podały media, w tym amerykańska stacja CBS News i agencja Reutera.

Sam atak – podaje AP – trwał niecałe 30 minut, ale nie było jasne, czy będą kolejne akcje, choć Trump w swoim wpisie stwierdził, że ataki zostały przeprowadzone „z powodzeniem”.

Napięcia między USA a Wenezuelą i oskarżenia o terroryzm narkotykowy

Do ataku doszło w momencie, gdy administracja Trumpa nasiliła presję na Maduro, oskarżanego przez USA o terroryzm narkotykowy. CIA stała za atakiem dronów przeprowadzonym w zeszłym tygodniu na przystań, która prawdopodobnie była wykorzystywana przez wenezuelskie kartele narkotykowe. 

Wojsko amerykańskie atakuje łodzie na Morzu Karaibskim i wschodniej części Oceanu Spokojnego od początku września. Według danych ogłoszonych przez administrację Trumpa, do piątku 2 stycznia odnotowano 35 ataków łodziami, a liczba ofiar śmiertelnych wynosi co najmniej 115. 

Trump uzasadniał ataki na łodzie koniecznością powstrzymania przepływu narkotyków do USA i stwierdził, że USA są zaangażowane w „konflikt zbrojny” z kartelami narkotykowymi .

W piątek Wenezuela oświadczyła, że ​​jest otwarta na negocjacje z USA w sprawie porozumienia mającego na celu zwalczanie handlu narkotykami. Maduro powiedział także w nagranym wcześniej wywiadzie, wyemitowanym w czwartek, że USA chcą wymusić zmianę rządu w Wenezueli i uzyskać dostęp do jej ogromnych rezerw ropy naftowej poprzez kampanię nacisków.

Trump od miesięcy groził, że wkrótce nakaże ataki na cele na terytorium Wenezueli po miesiącach ataków na łodzie oskarżone o przewóz narkotyków. Maduro potępił amerykańskie operacje wojskowe jako ledwo zawoalowaną próbę odsunięcia go od władzy.

Nicolás Maduro jest prezydentem Wenezueli od 2013 r. Wcześniej był ministrem spraw zagranicznych i wiceprezydentem Wenezueli. 

Więcej szczegółów wkrótce...

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Nicolás Maduro Donald Trump
