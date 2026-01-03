Donald Trump: USA zatrzymały i wywiozły prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro

Aktualizacja: 03.01.2026 11:23 Publikacja: 03.01.2026 10:31
Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro (zdjęcie z listopada 2025 r.)
Foto: EPA/MIGUEL GUTIERREZ
„Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację uderzeniową przeciwko Wenezueli. Jej przywódca, prezydent Nicolás Maduro, został – wraz z żoną – schwytany i wywieziony z kraju. Operację przeprowadzono we współpracy z amerykańskimi organami ścigania” – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
Amerykański przywódca dodał, że „szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie”, a konferencja prasowa w tej sprawie odbędzie się w sobotę o godz. 17.00 polskiego czasu w jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.
Wenezuela nie wydała dotąd żadnego komunikatu w sprawie Nicolása Maduro. Źródła związane z wenezuelską opozycją przekazały brytyjskiej stacji Sky News, że ich zdaniem zatrzymanie Nicolás Maduro miało charakter „wynegocjowanego odejścia”.
Czytaj więcej
W nocy z piątku na sobotę, około godziny 2:00 czasu lokalnego, mieszkańcy Caracas usłyszeli serię...
CBS News twierdzi, że wenezuelski dyktator został pojmany przez Delta Force – elitarną jednostkę specjalną armii USA. Źródła telewizji twierdzą, że Nicolas Maduro wraz z żoną „transportowany jest drogą lotniczą”.
Wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodríguez potwierdziła, że straciła kontakt z Maduro i jego żoną.
W swoim przemówieniu minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino López stwierdził, że „naród wenezuelski padł ofiarą najbardziej zbrodniczej agresji militarnej ze strony rządu Stanów Zjednoczonych". - Honor, obowiązek i historia wzywają nas (do walki). Nie będziemy negocjować, nie poddamy się. Zwycięstwo jest nasze, bo rozsądek i godność nam towarzyszą! Zwyciężymy! - powiedział.
Wcześniej władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy i postawiły siły bezpieczeństwa w stan pełnej gotowości po nocnych eksplozjach i doniesieniach o atakach na obiekty wojskowe i infrastrukturę w kilku regionach kraju. Rząd w Caracas poinformował, że działania te są odpowiedzią na – jak to określono – agresję militarną ze strony Stany Zjednoczone.
Jak podała agencja Associated Press, Stany Zjednoczone przeprowadziły w Wenezueli nocną operację. Około godz. 2:00 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7:00 w Polsce) w sobotę w stolicy Wenezueli słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył o ataki USA. Informację, że atak na Caracas przeprowadziły USA na rozkaz Trumpa, podały media, w tym amerykańska stacja CBS News i agencja Reutera.
Sam atak – podaje AP – trwał niecałe 30 minut, ale nie było jasne, czy będą kolejne akcje, choć Trump w swoim wpisie stwierdził, że ataki zostały przeprowadzone „z powodzeniem”.
Źródła w wenezuelskiej opozycji poinformowały stację Sky News, że uważają, iż schwytanie Nicolasa Maduro było „wynegocjowanym odejściem”.
Czytaj więcej
Władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy i postawiły siły bezpieczeństwa w stan pełnej gotowości...
Do ataku doszło w momencie, gdy administracja Trumpa nasiliła presję na Maduro, oskarżanego przez USA o terroryzm narkotykowy. CIA stała za atakiem dronów przeprowadzonym w zeszłym tygodniu na przystań, która prawdopodobnie była wykorzystywana przez wenezuelskie kartele narkotykowe.
Wojsko amerykańskie atakuje łodzie na Morzu Karaibskim i wschodniej części Oceanu Spokojnego od początku września. Według danych ogłoszonych przez administrację Trumpa, do piątku 2 stycznia odnotowano 35 ataków łodziami, a liczba ofiar śmiertelnych wynosi co najmniej 115.
Trump uzasadniał ataki na łodzie koniecznością powstrzymania przepływu narkotyków do USA i stwierdził, że USA są zaangażowane w „konflikt zbrojny” z kartelami narkotykowymi .
W piątek Wenezuela oświadczyła, że jest otwarta na negocjacje z USA w sprawie porozumienia mającego na celu zwalczanie handlu narkotykami. Maduro powiedział także w nagranym wcześniej wywiadzie, wyemitowanym w czwartek, że USA chcą wymusić zmianę rządu w Wenezueli i uzyskać dostęp do jej ogromnych rezerw ropy naftowej poprzez kampanię nacisków.
Trump od miesięcy groził, że wkrótce nakaże ataki na cele na terytorium Wenezueli po miesiącach ataków na łodzie oskarżone o przewóz narkotyków. Maduro potępił amerykańskie operacje wojskowe jako ledwo zawoalowaną próbę odsunięcia go od władzy.
Nicolás Maduro jest prezydentem Wenezueli od 2013 r. Wcześniej był ministrem spraw zagranicznych i wiceprezydentem Wenezueli.
Więcej szczegółów wkrótce...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy i postawiły siły bezpieczeństwa w stan pełnej gotowości po nocnych eksp...
Departament Stanu USA odnowił ostrzeżenie dla obywateli Stanów Zjednoczonych dotyczące zakazu podróży do Rosji....
Rosja przygotowuje niebezpieczną prowokację typu „false flag”, której celem ma być oskarżenie Ukrainy o przeprow...
„Jeśli Iran będzie strzelał do pokojowo protestujących i brutalnie ich zabijał, jak ma w zwyczaju, USA przyjdą i...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas