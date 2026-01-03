Rzeczpospolita
Wydarzenia
Wenezuela ogłasza stan wyjątkowy po „agresji militarnej” USA

Władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy i postawiły siły bezpieczeństwa w stan pełnej gotowości po nocnych eksplozjach i doniesieniach o atakach na obiekty wojskowe i infrastrukturę w kilku regionach kraju. Rząd w Caracas poinformował, że działania te są odpowiedzią na – jak to określono – agresję militarną ze strony Stany Zjednoczone.

Publikacja: 03.01.2026 09:15

Foto: EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Jakub Mikulski

Eksplozje w Caracas, stolicy Wenezueli. Doniesienia o amerykańskich śmigłowcach
W komunikacie rząd Wenezueli oskarża administrację USA o przeprowadzenie uderzeń na cele cywilne i wojskowe w Caracas oraz w stanach Miranda, Aragua i La Guaira. Według władz działania te stanowią „rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych”, w szczególności artykułów dotyczących suwerenności państw, równości prawnej oraz zakazu użycia siły. W dokumencie zapowiedziano złożenie formalnych skarg do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym do Rady Bezpieczeństwa i sekretarza generalnego, a także do Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) i Ruchu Państw Niezaangażowanych (NAM).

„Zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych Wenezuela zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w ramach samoobrony w celu ochrony swojego terytorium, suwerenności i ludności” – czytamy w komunikacie. Rząd wezwał również państwa Ameryki Łacińskiej, Karaibów oraz społeczność międzynarodową do „aktywnej solidarności” wobec działań określanych jako agresja imperialna.

Sytuacja w rejonie Morza Karaibskiego (stan na 1 grudnia)

Sytuacja w rejonie Morza Karaibskiego (stan na 1 grudnia)

Foto: PAP

Prezydent Nicolás Maduro podpisał dekret ogłaszający stan zagrożenia zewnętrznego, który umożliwia wdrożenie wszystkich przewidzianych prawem planów obrony narodowej. Władze poinformowały o rozmieszczeniu Dowództwa Obrony Integralnej Narodu (CODENA) oraz struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w stanach i gminach, a także o mobilizacji sił zbrojnych, policji i administracji cywilnej.

W komunikacie znalazło się również wezwanie do mobilizacji społecznej. „Naród wenezuelski ponownie podnosi się, by bronić swojej niepodległości wobec imperialnej agresji” – czytamy w dokumencie, który przywołuje słowa byłego prezydenta Hugo Cháveza o „jedności, walce i zwycięstwie w obliczu trudności”.

Rząd zapowiedział jednocześnie, że funkcjonowanie instytucji państwowych ma być utrzymane w pełnym zakresie, a działania dyplomatyczne będą prowadzone równolegle z krokami podejmowanymi na poziomie bezpieczeństwa.

Komunikat został opublikowany nad ranem po nocnych eksplozjach w Caracas, do których doszło około godziny 2:00 czasu lokalnego. Według informacji przekazywanych przez CBS News i Fox News amerykańscy urzędnicy potwierdzili, że rozkaz uderzeń na cele w Wenezueli, w tym wojskowe, miał wydać prezydent Donald Trump. Media publikują nieoficjalne informacje o uderzeniach m.in. w bazę lotniczą El Libertador w Maracay oraz w infrastrukturę wojskową w stanie Miranda.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Nicolás Maduro
e-Wydanie
