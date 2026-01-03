W komunikacie rząd Wenezueli oskarża administrację USA o przeprowadzenie uderzeń na cele cywilne i wojskowe w Caracas oraz w stanach Miranda, Aragua i La Guaira. Według władz działania te stanowią „rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych”, w szczególności artykułów dotyczących suwerenności państw, równości prawnej oraz zakazu użycia siły. W dokumencie zapowiedziano złożenie formalnych skarg do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym do Rady Bezpieczeństwa i sekretarza generalnego, a także do Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) i Ruchu Państw Niezaangażowanych (NAM).

Reklama Reklama

„Zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych Wenezuela zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w ramach samoobrony w celu ochrony swojego terytorium, suwerenności i ludności” – czytamy w komunikacie. Rząd wezwał również państwa Ameryki Łacińskiej, Karaibów oraz społeczność międzynarodową do „aktywnej solidarności” wobec działań określanych jako agresja imperialna.

Sytuacja w rejonie Morza Karaibskiego (stan na 1 grudnia) Foto: PAP

Prezydent Nicolás Maduro podpisał dekret ogłaszający stan zagrożenia zewnętrznego, który umożliwia wdrożenie wszystkich przewidzianych prawem planów obrony narodowej. Władze poinformowały o rozmieszczeniu Dowództwa Obrony Integralnej Narodu (CODENA) oraz struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w stanach i gminach, a także o mobilizacji sił zbrojnych, policji i administracji cywilnej.