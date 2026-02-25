Ukraiński żołnierz przyglądający się ciężkiemu dronowi Wampir niedaleko linii frontu w obwodzie donieckim
Awaria łączności znacząco ograniczyła rosyjskie możliwości militarne, stwarzając nowe możliwości dla sił ukraińskich. W pierwszych dniach po zamknięciu – wynika z obliczeń agencji Agence France-Presse, opartych na danych waszyngtońskiego Instytutu Studiów nad Wojną – Ukraina odzyskała około 200 kilometrów kwadratowych na południowym wschodzie kraju.
Jak wynika z przechwyconego nagrania radiowego, Rosjanie „wpadli w szał i zaczęli narzekać na awarię »Kosmosu« i »Sinki«”. Politico wyjaśnia, że chodzi najwyraźniej o kryptonimy, jakimi Rosjanie określają satelitarny internet Starlink i komunikator Telegram.
SpaceX zaczął wymagać weryfikacji terminali Starlink 4 lutego, blokując niezweryfikowanym rosyjskim jednostkom dostęp do swoich usług. Niemal natychmiast ukraińscy żołnierze usłyszeli narzekania. – Do diabła! Wygląda na to, że wyłączyli wszystkie Starlinki – krzyknął jeden z rosyjskich żołnierzy. – Połączenie zerwane, całkowicie zerwane. Obrazy nie są przesyłane – krzyczał inny.
Dziesiątki podobnych nagrań zostały odtworzone reporterom w podziemnym punkcie nasłuchowym Brygady „Burewa” w północno-wschodniej Ukrainie. Ani SpaceX, ani rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odpowiedziały na prośby o komentarz.
– Po stronie rosyjskiej, dokładnie w dniu wyłączenia Starlinków, zaobserwowaliśmy drastyczny spadek ostrzału artyleryjskiego i moździerzowego. Gwałtownie spadła również liczba ataków dronowych – powiedział ukraiński operator rozpoznania lotniczego z Brygady „Burewa”, który zgodził się na identyfikację wyłącznie po znaku wywoławczym Mustang. – Koordynacja między ich jednostkami również stała się od tego czasu trudniejsza – dodał.
System internetu satelitarnego Starlink używany przez Ukrainę w pobliżu miasta Bachmut
Sieć satelitarnego internetu stała się kluczowym narzędziem na polu bitwy, umożliwiając operacje zaawansowanych technologicznie dronów. Od czasu inwazji Rosji w lutym 2022 r., która zniszczyła znaczną część tradycyjnej infrastruktury komunikacyjnej Ukrainy, rządy państw zachodnich – w tym również Polska – dostarczyły do Kijowa tysiące jednostek Starlink. 20 lutego 2026 r. Ministerstwo Cyfryzacji w Kijowie poinformowało, że Polska nadal finansuje działanie systemu Starlink w Ukrainie; przekazała też stronie ukraińskiej ponad 29 tys. terminali Starlink.
Dzięki przenośnym terminalom nie ma potrzeby układania kilometrów kabli, które mogą zostać uszkodzone przez ostrzał lub ataki dronów. Nagrania z dronów można przesyłać w czasie rzeczywistym do stanowisk dowodzenia, precyzyjnie korygować ostrzał artyleryjski i moździerzowy, a informacje operacyjne można udostępniać natychmiast za pośrednictwem szyfrowanych aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak Signal czy Telegram.
Internet satelitarny Starlink
