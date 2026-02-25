Awaria łączności znacząco ograniczyła rosyjskie możliwości militarne, stwarzając nowe możliwości dla sił ukraińskich. W pierwszych dniach po zamknięciu – wynika z obliczeń agencji Agence France-Presse, opartych na danych waszyngtońskiego Instytutu Studiów nad Wojną – Ukraina odzyskała około 200 kilometrów kwadratowych na południowym wschodzie kraju.

Reklama Reklama

Jak wynika z przechwyconego nagrania radiowego, Rosjanie „wpadli w szał i zaczęli narzekać na awarię »Kosmosu« i »Sinki«”. Politico wyjaśnia, że chodzi najwyraźniej o kryptonimy, jakimi Rosjanie określają satelitarny internet Starlink i komunikator Telegram.

„Do diabła! Wyłączyli wszystkie Starlinki!”

SpaceX zaczął wymagać weryfikacji terminali Starlink 4 lutego, blokując niezweryfikowanym rosyjskim jednostkom dostęp do swoich usług. Niemal natychmiast ukraińscy żołnierze usłyszeli narzekania. – Do diabła! Wygląda na to, że wyłączyli wszystkie Starlinki – krzyknął jeden z rosyjskich żołnierzy. – Połączenie zerwane, całkowicie zerwane. Obrazy nie są przesyłane – krzyczał inny.