Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Zostały nam tylko radia, kable i gołębie”. Podsłuchane rozmowy Rosjan świadczą o chaosie

Decyzja SpaceX i jego dyrektora generalnego Elona Muska o zablokowaniu dostępu armii rosyjskiej do terminali Starlink jest dla Rosjan bolesnym ciosem. Świadczą o tym transmisje radiowe, przechwycone przez ukraińską jednostkę rozpoznawczą - informuje portal Politico.

Publikacja: 25.02.2026 22:13

Ukraiński żołnierz przyglądający się ciężkiemu dronowi Wampir niedaleko linii frontu w obwodzie doni

Ukraiński żołnierz przyglądający się ciężkiemu dronowi Wampir niedaleko linii frontu w obwodzie donieckim

Foto: Reuters/Oleksandr Ratushniak

Bartosz Lewicki

Awaria łączności znacząco ograniczyła rosyjskie możliwości militarne, stwarzając nowe możliwości dla sił ukraińskich. W pierwszych dniach po zamknięciu – wynika  z obliczeń agencji Agence France-Presse, opartych na danych waszyngtońskiego Instytutu Studiów nad Wojną – Ukraina odzyskała około 200 kilometrów kwadratowych na południowym wschodzie kraju.

Jak wynika z przechwyconego nagrania radiowego, Rosjanie „wpadli w szał i zaczęli narzekać na awarię »Kosmosu« i »Sinki«”. Politico wyjaśnia, że chodzi najwyraźniej o kryptonimy, jakimi Rosjanie określają satelitarny internet Starlink i komunikator Telegram.

Czytaj więcej

Elon Musk
Konflikty zbrojne
Elon Musk skrytykował Radosława Sikorskiego, ale zadziałał. „Dajcie nam znać”

„Do diabła! Wyłączyli wszystkie Starlinki!”

SpaceX zaczął wymagać weryfikacji terminali Starlink 4 lutego, blokując niezweryfikowanym rosyjskim jednostkom dostęp do swoich usług. Niemal natychmiast ukraińscy żołnierze usłyszeli narzekania. – Do diabła! Wygląda na to, że wyłączyli wszystkie Starlinki – krzyknął jeden z rosyjskich żołnierzy. – Połączenie zerwane, całkowicie zerwane. Obrazy nie są przesyłane – krzyczał inny.

Czytaj więcej

Starlink na celowniku Rosji. Wywiad NATO ostrzega przed nową bronią
Polityka
Starlink na celowniku Rosji. Wywiad NATO ostrzega przed nową bronią
Reklama
Reklama

Dziesiątki podobnych nagrań zostały odtworzone reporterom w podziemnym punkcie nasłuchowym Brygady „Burewa” w północno-wschodniej Ukrainie. Ani SpaceX, ani rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

– Po stronie rosyjskiej, dokładnie w dniu wyłączenia Starlinków, zaobserwowaliśmy drastyczny spadek ostrzału artyleryjskiego i moździerzowego. Gwałtownie spadła również liczba ataków dronowych – powiedział ukraiński operator rozpoznania lotniczego z Brygady „Burewa”, który zgodził się na identyfikację wyłącznie po znaku wywoławczym Mustang. – Koordynacja między ich jednostkami również stała się od tego czasu trudniejsza – dodał.

System internetu satelitarnego Starlink używany przez Ukrainę w pobliżu miasta Bachmut

System internetu satelitarnego Starlink używany przez Ukrainę w pobliżu miasta Bachmut

Foto: Reuters/Lisi Niesner

Starlinki „kluczowe na polu bitwy”

Sieć satelitarnego internetu stała się kluczowym narzędziem na polu bitwy, umożliwiając operacje zaawansowanych technologicznie dronów. Od czasu inwazji Rosji w lutym 2022 r., która zniszczyła znaczną część tradycyjnej infrastruktury komunikacyjnej Ukrainy, rządy państw zachodnich – w tym również Polska – dostarczyły do Kijowa tysiące jednostek Starlink. 20 lutego 2026 r. Ministerstwo Cyfryzacji w Kijowie poinformowało, że Polska nadal finansuje działanie systemu Starlink w Ukrainie; przekazała też stronie ukraińskiej ponad 29 tys. terminali Starlink

Dzięki przenośnym terminalom nie ma potrzeby układania kilometrów kabli, które mogą zostać uszkodzone przez ostrzał lub ataki dronów. Nagrania z dronów można przesyłać w czasie rzeczywistym do stanowisk dowodzenia, precyzyjnie korygować ostrzał artyleryjski i moździerzowy, a informacje operacyjne można udostępniać natychmiast za pośrednictwem szyfrowanych aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak Signal czy Telegram.

Internet satelitarny Starlink

Internet satelitarny Starlink

Foto: Infografika PAP

Reklama
Reklama


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Elon Musk Starlink
Pogrążony w ciemnościach Biełgorod
Konflikty zbrojne
Ukraińcy znaleźli sposób, jak zemścić się na Rosjanach. 300-tysięczne miasto zamarza
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
gen. Roman Polko, były dowódca GROM
Konflikty zbrojne
Gen. Roman Polko: Rosja przegrywa na froncie, ale Trump ją wzmacnia
Ze wspólnych obliczeń przeprowadzonych przez BBC i Mediazonę wynika, że co najmniej 200 tysięcy rosy
Konflikty zbrojne
Czy Rosja będzie w stanie kontynuować wojnę w 2026 roku? Eksperci przeanalizowali sytuację
Wyrzutnia rakietowa HIMARS armii USA w bazie wojskowej Tapa w Estonii.
Konflikty zbrojne
„Kundelki, mopsiki” – Rosja obrażona na Estonię, bo ta chce się bronić
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama