Nie 50 mln dol. rocznie, ale ok. 100 mln zł – rząd ujawnia koszty Starlinków

Ogromna kwota wskazana przez Sikorskiego – 50 mln dol. rocznie, jaką opłaca Polska – zelektryzowała opinię publiczną. Grupa posłów PiS zapytała resort, na jakich warunkach finansowane są Starlinki dla walczącej Ukrainy. Michał Gramatyka z Polski 2050, wiceminister cyfryzacji, ujawnił właśnie w odpowiedzi, że w latach 2022–2024 wydatkowano z Funduszu Pomocy (specjalny fundusz na wydatki dla Ukrainy) na ten cel prawie 323 mln zł. Ukrainie przekazano 24 560 tych terminali. Polska opłaca za nie abonament, a także dodatkowo za kolejnych 5150 terminali „udostępnionych przez inne podmioty” (to sponsorzy). Po zakończeniu realizacji zadania będą one zwracane do Polski.

Obecnie trwa dostawa do Ukrainy ostatniej partii 5 tys. zakupionych przez nasz kraj terminali. – Nie planujemy nowych zakupów, to powinno wystarczyć. W naszych magazynach znajduje się jeszcze jakaś ich część – mówi „Rzeczpospolitej” minister Gramatyka. Miesięczny koszt jednego abonamentu wynosi 528,90 zł brutto, a abonamentu specjalnego – 1383,75 zł brutto. Opłacane są tylko aktywowane usługi, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym każdorazowo przez stronę ukraińską.

Starlinki? Rząd trzyma tysiąc terminali na nadzwyczajne sytuacje, jak klęski żywiołowe czy wybory

Okazuje się jednak, że Starlinki służą nie tylko Ukrainie. Z budżetu państwa polskiego w 2023 r. zakupiono tysiąc tych terminali dla jednostek sektora finansów publicznych i innych podmiotów do wspierania wykonywania zadań publicznych oraz wsparcia samorządów podczas wyborów parlamentarnych. Na podstawie 99 umów przekazano 343 urządzenia Starlink. „W dniu wyborów pracowało łącznie 321 terminali” – podał wiceminister Gramatyka. Podobnie było w 2024 r. w celu zapewnienia łączności w lokalach wyborczych podczas wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Ponadto uruchomiono 473 terminale w okresie wyborów samorządowych i 460 na czas wyborów europejskich. Z kolei podczas powodzi jesienią 2024 r. terminale do łączności satelitarnej przekazano Państwowej Straży Pożarnej i Komendzie Głównej Policji. Co ciekawe, 30 terminali użycza także NASK, 20 – Służba Ochrony Państwa oraz 120 – wojsko.

– To są inne Starlinki niż te, których użyczamy Ukrainie. Z abonamentem na Polskę. Mamy ich tysiąc. Użyczamy je służbom i instytucjom w sytuacjach nadzwyczajnych – mówi nam wiceminister.