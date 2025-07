Jak zaznacza, również w przypadku zastosowania tzw. readmisji uproszczonej, która pozwala zawrócić cudzoziemca z granicy w ciągu 48 godzin do kraju, z którego przybył, poprzedzone jest to wnioskiem o przyjęcie takiej osoby.

Kim są migranci, na których natykają się działające przy zachodniej granicy „patrole obywatelskie”?

Jak chociażby czterej Erytrejczycy ujęci w nocy z niedzieli na poniedziałek na moście kolejowym w Gubinku przez patrol „Ruchu Obrony Granic”. Erytrejczycy jechali VW Passatem na estońskich numerach. Nie mieli dokumentów uprawniających ich do pobytu na terenie Polski, kierowca, który ich wiózł, zdążył uciec. Wszystko wskazuje na to, że próbowali nielegalnie wjechać do Niemiec. Podobnych migrantów w rejonie granicy jest wielu.

– Mogą to być cudzoziemcy w trakcie procedury uchodźczej, z decyzjami i zobowiązaniem ich do powrotu, których nie wykonują, i cała masa innych, którzy wielokrotnie podejmują kolejne próby przedostania się do „upragnionego raju”. I wpadają – wskazuje jeden z funkcjonariuszy SG.

Pytanie tylko, czy SG jest w stanie w każdym przypadku zweryfikować tożsamość odsyłanych z Niemiec ludzi, którzy – co jest normą – nie mają często żadnych dokumentów. Zwrócił na to uwagę wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak , powołując się na informacje od Straży Granicznej, wskazując wskazując, że „strona polska nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości i historii imigrantów przekazywanych nam przez Niemcy, a pojęcie tak zwanej kontroli granicznej przez stronę niemiecką rozszerzane jest do niemającego prawnej definicji pasa granicznego, o którym polskie służby nie wiedzą, jakiej jest szerokości” – mówił Krzysztof Bosak. I wskazywał, że „liczba imigrantów przekazywanych przez służby niemieckie na polskie terytorium idzie w tysiące i jest to robione w innym trybie” (niż readmisja – red.).

Czy jednak rzeczywiście dochodzi do niekontrolowanego „podrzucania” migrantów przez niemieckie służby? Wydaje się, że trudno znaleźć dowody na poparcie tej tezy.