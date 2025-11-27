Czy powinno się go zatem traktować tylko jako punkt wyjścia do rozmów?

Przyjęliśmy to jako pewną platformę do rozmów. W rozmowach, które prowadził w Genewie szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio, w istotnym stopniu zostało ustalone to, co odpowiada interesom Ukrainy. Rzeczy, które próbowano nam narzucić, teraz są zmienione na naszą korzyść i zbieżne z uzgodnieniami z partnerami europejskimi, w tym z Polską. Na ten temat rozmawiał prezydent Zełenski z premierem Donaldem Tuskiem. Minister Andrij Sybiha jest w stałym kontakcie z wicepremierem Radosławem Sikorskim. Zatem ten dialog jest dość trwały i skuteczny. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować i prezydentowi Nawrockiemu, i premierowi Tuskowi za solidarność z Ukrainą i jednoznaczne stanowisko wspierające nasz kraj.

Można odnieść wrażenie, że ten program narzuca Ukrainie, ofierze agresji, rozwiązania, które są dla niej niekorzystne. Czy można go potraktować jako próbę zmuszenia Kijowa do zawarcia pokoju za wszelką cenę?

Autorzy tego dokumentu zakładali chyba, że skandal korupcyjny załamie dalszą wolę walki Ukrainy i stworzy warunki, które można nam narzucić. Ale to oznacza, że niezbyt dobrze rozumieją Ukrainę, prezydenta Zełenskiego. Nie osiągnęli swego celu, nie uda się Ukrainie narzucić narracji rosyjskiej. Ukraina jest w pełni oddana pokojowi i gotowa do praktycznych kroków dla jego osiągnięcia. Możemy się umówić i osiągnąć porozumienia w czasie negocjacji, ale nie przyjmiemy niczyjego dyktatu. Takie próby strona rosyjska podejmowała już wielokrotnie – od początku wojny, ale to nie przyniosło efektu.

Gwarancje bezpieczeństwa, które proponuje administracja Donalda Trumpa, trochę przypominają deal biznesowy. Czy może być on korzystny dla Ukrainy?

Popatrzmy na sytuację realistycznie. Bez strony amerykańskiej nie da się osiągnąć pokoju, bo to jest jedyna siła, która może skutecznie naciskać na Rosję. Przypomnę, że te 28 punktów zostało zaproponowanych w warunkach, kiedy administracja Trumpa zaostrzała sankcje wobec rosyjskiej branży naftowej. W tym samym czasie Siły Zbrojne Ukrainy, dzięki rakietom i dronom produkcji ukraińskiej, pokazały, że mogą osiągać cele głęboko na terenie Rosji. Rosjanie nie mają jakichś przełomowych sukcesów na froncie, a nieznaczne zdobycze terytorialne okupione są tysiącami zabitych i rannych. Gospodarka rosyjska nie jest tak efektywna, jak była do tej pory. Dlatego Rosjanie chcą wykorzystać ten okres na swoją korzyść. Rosja nie może osiągnąć żadnego przełomu na froncie, dlatego stara się stworzyć przełom na poziomie dyplomatycznym czy medialnym.

Rosyjskie podboje na Ukrainie Foto: PAP

Jesteśmy wdzięczni za gotowość do rozmowy ze strony administracji amerykańskiej i to, że wysłuchuje ona naszych racji. Prezydent Zełenski niejednokrotnie dziękował za to prezydentowi Trumpowi. Tym bardziej że rozmowy są konstruktywne i jest gotowość do ustalenia wspólnego stanowiska. W tym koniecznie z państwami europejskimi. Z tym wspólnym stanowiskiem trzeba występować do Rosji, bo to ona rozpoczęła wojnę. To Rosja jest agresorem. Ważne są gwarancje amerykańskie, chcielibyśmy ich wpisania do konkretnych dokumentów. Niech to będzie tak, jak w przypadku stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce. To wynika z konkretnych umów. Dodatkowo powinien obowiązywać zapis podobny do artykułu 5. Traktatu Waszyngtońskiego.