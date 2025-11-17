Aktualizacja: 17.11.2025 14:24 Publikacja: 17.11.2025 14:03
Prof. Maciej Milczanowski
Można to tak traktować, aczkolwiek wydaje mi się, że wcześniejsze wydarzenia, które obserwujemy już od dekad, miały podobny charakter. Rzeczywiście tutaj mamy już bezpośrednie działanie na szkodę infrastruktury krytycznej, niebezpieczne dla obywateli, więc można powiedzieć, że jest to wejście na wyższy poziom działań z ich strony.
Jeżeli zestawimy to z dronami, których ponad dwadzieścia wleciało we wrześniu nad terytorium Polski, nie ma wątpliwości, że są to działania kinetyczne, aczkolwiek nie są to jeszcze w pełni działania konwencjonalne, wojenne. Jest to element wojny hybrydowej. W tej wojnie Rosja używa bardzo wielu narzędzi, także elementy działań konwencjonalnych. Takie działania z ich strony już obserwujemy.
Tak. Bo Rosja zawsze bada możliwości eskalowania, więc trzeba także na chłodno analizować i oceniać te działania. Od naszej reakcji zależy możliwość zmiany działań z ich strony na większą eskalację, albo przeciwnie – jeżeli będą widzieć, że nie ma takiego pola do działania, którego się spodziewali.
Musimy mieć na uwadze, w jaki sposób reagujemy i jak taka sytuacja wpływa na to, co się dzieje w kraju. Czy mówimy na przykład o aktualizowaniu procedur działania lub zwiększeniu możliwości obronnych albo działań na rzecz Ukrainy. Wiele zależy też od reakcji społeczeństwa. To wszystko będzie miało wpływ na to, czy z ich strony będzie dążenie do większej eskalacji, czy wręcz przeciwnie. Dlatego ważne jest skupienie się na próbie analizy intencji działania Moskwy.
Nigdy nie ma stuprocentowej gotowości do działania. Przeciwnik szuka zawsze luk w naszym systemie bezpieczeństwa. Nasze zadanie powinno polegać na tym, aby takich luk było jak najmniej, ale też powinny się pojawiać wskazówki dla społeczeństwa, gdzie przeciwnik może jeszcze działać, bo w ten sposób buduje się tkankę społeczną. Warto wykorzystywać różne narzędzia nie tylko do reagowania, ale też wskazywania zagrożeń. Gdy istniało zagrożenie terrorystyczne, także odwoływano się do pewnej wrażliwości społecznej, że wszyscy muszą być bardziej świadomi i czujni, musimy zwracać uwagę na nietypowe sytuacje. To jest istotne w czasie wojny hybrydowej, gdy działania podejmowane przez Rosjan są nieoczywiste i mogą mieć miejsce na całym terytorium kraju.
Oczywiście. Infrastruktura krytyczna ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Dzisiaj można wiele zrobić dla poprawy jej bezpieczeństwa, bowiem są duże możliwości techniczne, aby ją monitorować. To nie są już czasy, gdy przy monitorze musiał siedzieć człowiek. W tym zakresie możemy wykorzystywać sztuczną inteligencję, pewne algorytmy, które mogą odczytywać potencjalne zagrożenia. Ale nic nie zastąpi aktywności społecznej.
Maciej Milczanowski
Oficer rezerwy Wojska Polskiego, służył w sztabie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, uczestniczył w misjach ONZ na Wzgórzach Golan oraz Sił Koalicji w Iraku. Z wykształcenia historyk i politolog – ukończył Akademię Obrony Narodowej i studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był stypendystą Uniwersytetu Stanforda i koordynatorem Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo. Jest zastępcą dyrektora w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.
