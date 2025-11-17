W niedzielę informowaliśmy, że w rejonie miejscowości Życzyn w powiecie garwolińskim (województwo mazowieckie) w pobliżu stacji PKP Mika zauważono uszkodzony fragment torowiska.

W poniedziałek premier Donald Tusk podał nowe informacje na temat tej sprawy. „Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji” – napisał w mediach społecznościowych. „Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy” – dodał.

Szef rządu przekazał, że na miejscu pracują służby i prokuratura. „Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie” – zaznaczył.

Według doniesień RMF FM, uszkodzona została sieć trakcyjna w Puławach. Stacja donosi, w okolicach stacji „ktoś zarzucił na sieć energetyczną łańcuch”, co spowodowało zwarcie.