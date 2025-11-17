Reklama
Uszkodzone tory w woj. mazowieckim. Donald Tusk: Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia

Premier Donald Tusk podał nowe informacje na temat uszkodzenia torów na trasie Warszawa-Lublin. – Doszło do aktu dywersji – przekazał.

Publikacja: 17.11.2025 09:07

Foto: KPRP

Jakub Czermiński

W niedzielę informowaliśmy, że w rejonie miejscowości Życzyn w powiecie garwolińskim (województwo mazowieckie) w pobliżu stacji PKP Mika zauważono uszkodzony fragment torowiska.

W poniedziałek premier Donald Tusk podał nowe informacje na temat tej sprawy. „Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji” – napisał w mediach społecznościowych. „Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy” – dodał.

Szef rządu przekazał, że na miejscu pracują służby i prokuratura. „Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie” – zaznaczył.

Według doniesień RMF FM, uszkodzona została sieć trakcyjna w Puławach. Stacja donosi, w okolicach stacji „ktoś zarzucił na sieć energetyczną łańcuch”, co spowodowało zwarcie.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

Źródło: rp.pl

