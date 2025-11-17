Kilkaset fałszywych alarmów bombowych. Policja zatrzymała siedmiu podejrzanych

„Wielomiesięczne działania zarówno operacyjne, jak i procesowe policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządów w Poznaniu, Kielcach, Katowicach i Bydgoszczy doprowadziły do zatrzymania 7 osób, podejrzanych o wywoływanie drogą mailową ponad 380 fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków bombowych i gróźb karalnych kierowanych m.in. wobec polityków, prezydentów miast, komendantów jednostek policji i innych służb mundurowych czy prokuratorów” – przekazało na swojej stronie internetowej CBZC.

Wśród zatrzymanych jest mężczyzna, który – jak pisze serwis zaufanatrzeciastrona.pl – od 2021 r. „podszywał się pod różne osoby i wysyłał informacje o podłożonych ładunkach wybuchowych oraz biologicznych na zmianę z groźbami karalnymi do placówek oświatowych, szpitali, posłów, europosłów, senatorów, urzędów i wielu innych osób i instytucji”. Mężczyzna przez lata skutecznie wykorzystywał narzędzia anonimizujące, utrudniając jego identyfikację, i określał się jako cyberterrorysta. Chwalił się swoimi działaniami w mediach społecznościowych i na forach przestępczych, a fałszywe alarmy wysyłał, podszywając się pod osoby z branży cyberbezpieczeństwa, rywali oraz dziennikarzy. Dzięki działaniom poznańskiego Zarządu CBZC udało się ustalić jego tożsamość, zatrzymać go i zabezpieczyć dowody.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu podkreśliła, że „zachowanie podejrzanego uznane zostało za przestępstwo o charakterze terrorystycznym, bowiem sprawca działał w zamiarze poważnego zastraszenia wielu osób”. Podejrzany nie przyznał się on do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i odmówił składania wyjaśniań. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. – Czyny zarzucone podejrzanemu zagrożone są karą przekraczającą 22 lata pozbawienia wolności – wskazała Anna Marszałek, rzecznik poznańskiej prokuratury.

CBZC: Zatrzymania w sprawie dotyczącej fałszywych alarmów bombowych

W komunikacie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości czytamy również o kolejnych zatrzymanych. Wśród nich jest 19-latek z województwa zachodniopomorskiego, który oprócz wysyłania fałszywych alarmów bombowych zajmował się nękaniem wybranych osób poprzez zamawianie do ich miejsca zamieszkania różnego rodzaju towarów, np. sprzętu RTV i AGD czy jedzenia. Ujawniono u niego także materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich.