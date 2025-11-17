Kilkaset fałszywych alarmów bombowych. Policja zatrzymała siedmiu podejrzanych

Aktualizacja: 17.11.2025 10:43 Publikacja: 17.11.2025 09:46
Foto: cbzc.policja.gov.pl
„Wielomiesięczne działania zarówno operacyjne, jak i procesowe policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządów w Poznaniu, Kielcach, Katowicach i Bydgoszczy doprowadziły do zatrzymania 7 osób, podejrzanych o wywoływanie drogą mailową ponad 380 fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków bombowych i gróźb karalnych kierowanych m.in. wobec polityków, prezydentów miast, komendantów jednostek policji i innych służb mundurowych czy prokuratorów” – przekazało na swojej stronie internetowej CBZC.
Wśród zatrzymanych jest mężczyzna, który – jak pisze serwis zaufanatrzeciastrona.pl – od 2021 r. „podszywał się pod różne osoby i wysyłał informacje o podłożonych ładunkach wybuchowych oraz biologicznych na zmianę z groźbami karalnymi do placówek oświatowych, szpitali, posłów, europosłów, senatorów, urzędów i wielu innych osób i instytucji”. Mężczyzna przez lata skutecznie wykorzystywał narzędzia anonimizujące, utrudniając jego identyfikację, i określał się jako cyberterrorysta. Chwalił się swoimi działaniami w mediach społecznościowych i na forach przestępczych, a fałszywe alarmy wysyłał, podszywając się pod osoby z branży cyberbezpieczeństwa, rywali oraz dziennikarzy. Dzięki działaniom poznańskiego Zarządu CBZC udało się ustalić jego tożsamość, zatrzymać go i zabezpieczyć dowody.
Czytaj więcej
Call centra, które oszukują Polaków, zwykle są za wschodnią granicą. Z kolei w Polsce ulokowane s...
Prokuratura Regionalna w Poznaniu podkreśliła, że „zachowanie podejrzanego uznane zostało za przestępstwo o charakterze terrorystycznym, bowiem sprawca działał w zamiarze poważnego zastraszenia wielu osób”. Podejrzany nie przyznał się on do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i odmówił składania wyjaśniań. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. – Czyny zarzucone podejrzanemu zagrożone są karą przekraczającą 22 lata pozbawienia wolności – wskazała Anna Marszałek, rzecznik poznańskiej prokuratury.
W komunikacie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości czytamy również o kolejnych zatrzymanych. Wśród nich jest 19-latek z województwa zachodniopomorskiego, który oprócz wysyłania fałszywych alarmów bombowych zajmował się nękaniem wybranych osób poprzez zamawianie do ich miejsca zamieszkania różnego rodzaju towarów, np. sprzętu RTV i AGD czy jedzenia. Ujawniono u niego także materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich.
Funkcjonariusze CBZC zatrzymali też 18-latka z województwa mazowieckiego i 20-latka z województwa dolnośląskiego, którzy są podejrzani o wysyłanie kilkudziesięciu fałszywych wiadomości mailowych z informacją o podłożonym ładunku bombowym. „W nagrodę otrzymywali wirtualną walutę do zakupu w grze lub awansowali w hierarchii grupy” – głosi komunikat policji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Wielomiesięczne działania zarówno operacyjne, jak i procesowe policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządów w Poznaniu, Kielcach, Katowicach i Bydgoszczy doprowadziły do zatrzymania 7 osób, podejrzanych o wywoływanie drogą mailową ponad 380 fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków bombowych i gróźb karalnych kierowanych m.in. wobec polityków, prezydentów miast, komendantów jednostek policji i innych służb mundurowych czy prokuratorów” – przekazało na swojej stronie internetowej CBZC.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Premier Donald Tusk podał nowe informacje na temat uszkodzenia torów na trasie Warszawa-Lublin. – Doszło do aktu...
Dwa adresy do korespondencji – w Brukseli oraz na Węgrzech - podał prokuraturze Zbigniew Ziobro za pośrednictwem...
Przejęta przez prokuraturę książka rejestru użytkowników strzelnicy Piotra M. ujawnia, jak wpływowy mógł być jej...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
W III kwartale 2025 roku w województwie mazowieckim, udaremniono 500 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 14,7...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas