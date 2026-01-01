07:28 Zmasowane ataki na region wołyński

Region wołyński przez całą noc był poddany zmasowanym atakom bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed. W sumie na obiekty infrastruktury krytycznej ataki przypuściło kilkadziesiąt dronów. Wskutek ataku wybuchły pożary, zwłaszcza w Łucku i Kowlu. „Dzięki działaniom obrony powietrznej część shahedów została zestrzelona” – napisał w mediach społecznościowych szef Wołyńskiej Regionalnej Administracji Wojskowej Iwan Rudnycki.

07:02 Nocny atak na Odessę

W pierwszą noc 2026 roku Rosjanie zaatakowali Odessę dronami. Wybuchły pożary, uszkodzone zostały budynki mieszkalne – poinformował w mediach społecznościowych szef administracji wojskowej miasta Serhij Lysak. "W sylwestra wróg „przywitał” Odessę kilkoma falami dronów" - napisał. Tej nocy rannych zostało sześć osób.

06:47 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

W ciągu doby Rosjanie stracili 1 060 żołnierzy, siedem czołgów, cztery pojazdy opancerzone, 36 zestawów artyleryjskich, jedną wyrzutnię rakiet, 769 dronów i171 pojazdów.

