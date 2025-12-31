Aktualizacja: 31.12.2025 05:40 Publikacja: 31.12.2025 04:47
Rosyjski żołnierz ukrywał się na tyłach ukraińskich wojsk. Został wykryty przez operatorów dronów i – za pośrednictwem drona – Ukraińcy przekazali mu instrukcję dotyczącą tego, jak ma oddać się do ukraińskiej niewoli – wynika z informacji przekazywanych przez 57. Samodzielną Brygadę Piechoty Zmechanizowanej.
Taka ocena niemieckich działań hybrydowych została opisana w Planie Operacyjnym dla Niemiec (OPLAN), dokumencie stanowiącym plan działania niemieckiego państwa w przypadku, gdyby doszło do regularnego konfliktu, w który zaangażowane zostałoby NATO.
Czytaj więcej
Niemieccy planiści wojskowi uważają, że cyberataki, działania sabotażowe i kampanie dezinformacyj...
Gen. Walerij Gierasimow pojawił się na stanowisku dowodzenia Północnego Zgrupowania Wojsk. Na nagraniu opublikowanym przez Ministerstwo Obrony Rosji przekonywał, że tempo rosyjskiej ofensywy na Ukrainie osiągnęło w grudniu rekordowy poziom. Gen. Gierasimow stwierdził, że tylko w grudniu Rosjanie zajęli ponad 700 km2 terytorium Ukrainy.
Rosyjskie zdobycze na Ukrainie w 2025 roku
Foto: PAP
O wyroku wobec byłego oficera ukraińskiej armii, który przeszedł na stronę wroga i obecnie walczy przeciw Ukrainie, poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy z obwodu żytomierskiego. Skazany to 30-letni były oficer jednej z jednostek zmechanizowanych ukraińskiej armii. Na stronę wroga przeszedł w czasie walk na kierunku pokrowskim. Po znalezieniu się na terenie okupowanym przez Rosję mężczyzna miał na ochotnika zgłosić się do służby w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Obecnie pełni służbę w jednostce sformowanej z Ukraińców, którzy przeszli na stronę wroga. Oprócz pełnienia służby jako dowódca plutonu w jednostce, mężczyzna zaczął również nagrywać filmiki propagandowe.
W wyniku ataku rosyjskich dronów na Odessę ucierpiała infrastruktura miejska i budynki mieszkalne. W dwóch częściach Odessy drony uderzyły w bloki mieszkalne. W jednym z bloków w wyniku ataku wybuchł pożar – poinformował mer Odessy Serhij Łysak. W ataku ranne zostały cztery osoby, w tym troje dzieci – 7-miesięczne niemowlę, a także 14-letni chłopiec i 8-letnia dziewczynka. Czwarta ranna osoba to 42-letni mężczyzna. Stan tego ostatniego jest poważny.
Ukraińskie Biuro Śledcze podało, że dowódca jednej z jednostek realizujących zadania w obwodzie donieckim i jego podwładny w okresie między majem i październikiem przywłaszczyli sobie 17 ton paliwa, które rzekomo było zużywane przez ich jednostkę w związku z realizowaniem zadań bojowych. Skradzione paliwo wywozili do obwodu zaporoskiego. Obaj żołnierze zostali oskarżeni o kradzież mienia wojskowego i nadużycie władzy. Grozi im do 15 lat więzienia. Obaj zostali aresztowani.
O tym, że lotnisko w stolicy obwodu iwanowskiego nie przyjmuje i nie odprawia samolotów poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
Między 20.00 a 23.00 czasu moskiewskiego, jak podaje Ministerstwo Obrony Rosji, drony były strącane nad obwodem kałuskim (14), okupowanym Krymem (5), obwodami biełgorodzkim i moskiewskim (po 3, w tym 2 na podejściach do Moskwy) i nad obwodami kurskim i tulskim (po 1).
Rafineria ropy naftowej, nabrzeże portu, rafineria ropy naftowej i pięć budynków, w tym cztery budynki mieszkalne zostało uszkodzonych w ataku ukraińskich dronów na Tuapse – podają władze Kraju Krasnodarskiego. W wyniku ataku na terenie rafinerii wybuchł pożar, który objął 300 m2. Dwie osoby ranne w wyniku ataku zostały hospitalizowane.
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińcy podają, że w oku...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińcy podają, że w okupowanym Ługańsk...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W styczniu w Paryżu ma odbyć się spotkan...
W specjalnym podsumowaniu roku 2025 Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jędrzejem Bieleckim i Rusłanem Szoszynem...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Gośćmi dwudziestego piątego odcinka programu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli dr Łukasz Kossacki-...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas