05:37 Ukraińska armia publikuje nagranie, na którym widać pojmanie rosyjskiego jeńca przy użyciu drona

Rosyjski żołnierz ukrywał się na tyłach ukraińskich wojsk. Został wykryty przez operatorów dronów i – za pośrednictwem drona – Ukraińcy przekazali mu instrukcję dotyczącą tego, jak ma oddać się do ukraińskiej niewoli – wynika z informacji przekazywanych przez 57. Samodzielną Brygadę Piechoty Zmechanizowanej.

05:34 Niemieccy planiści wojskowi uważają, że działania hybrydowe podejmowane przez Rosję to przygotowania do regularnej wojny

Taka ocena niemieckich działań hybrydowych została opisana w Planie Operacyjnym dla Niemiec (OPLAN), dokumencie stanowiącym plan działania niemieckiego państwa w przypadku, gdyby doszło do regularnego konfliktu, w który zaangażowane zostałoby NATO.

05:32 Szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej na stanowisku dowodzenia zgrupowania walczącego na Ukrainie

Gen. Walerij Gierasimow pojawił się na stanowisku dowodzenia Północnego Zgrupowania Wojsk. Na nagraniu opublikowanym przez Ministerstwo Obrony Rosji przekonywał, że tempo rosyjskiej ofensywy na Ukrainie osiągnęło w grudniu rekordowy poziom. Gen. Gierasimow stwierdził, że tylko w grudniu Rosjanie zajęli ponad 700 km2 terytorium Ukrainy.

Rosyjskie zdobycze na Ukrainie w 2025 roku Foto: PAP

04:39 Ukraiński oficer, który przeszedł na stronę Rosji, skazany in absentia na 15 lat więzienia

O wyroku wobec byłego oficera ukraińskiej armii, który przeszedł na stronę wroga i obecnie walczy przeciw Ukrainie, poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy z obwodu żytomierskiego. Skazany to 30-letni były oficer jednej z jednostek zmechanizowanych ukraińskiej armii. Na stronę wroga przeszedł w czasie walk na kierunku pokrowskim. Po znalezieniu się na terenie okupowanym przez Rosję mężczyzna miał na ochotnika zgłosić się do służby w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Obecnie pełni służbę w jednostce sformowanej z Ukraińców, którzy przeszli na stronę wroga. Oprócz pełnienia służby jako dowódca plutonu w jednostce, mężczyzna zaczął również nagrywać filmiki propagandowe.

04:37 Rosyjskie drony atakowały Odessę. Wśród rannych są dzieci

W wyniku ataku rosyjskich dronów na Odessę ucierpiała infrastruktura miejska i budynki mieszkalne. W dwóch częściach Odessy drony uderzyły w bloki mieszkalne. W jednym z bloków w wyniku ataku wybuchł pożar – poinformował mer Odessy Serhij Łysak. W ataku ranne zostały cztery osoby, w tym troje dzieci – 7-miesięczne niemowlę, a także 14-letni chłopiec i 8-letnia dziewczynka. Czwarta ranna osoba to 42-letni mężczyzna. Stan tego ostatniego jest poważny.

04:31 Dwóch żołnierzy służących w obwodzie donieckim oskarżonych o przywłaszczenie sobie ponad 17 ton paliwa

Ukraińskie Biuro Śledcze podało, że dowódca jednej z jednostek realizujących zadania w obwodzie donieckim i jego podwładny w okresie między majem i październikiem przywłaszczyli sobie 17 ton paliwa, które rzekomo było zużywane przez ich jednostkę w związku z realizowaniem zadań bojowych. Skradzione paliwo wywozili do obwodu zaporoskiego. Obaj żołnierze zostali oskarżeni o kradzież mienia wojskowego i nadużycie władzy. Grozi im do 15 lat więzienia. Obaj zostali aresztowani.

04:30 W nocy działanie wstrzymało lotnisko w Iwanowie

O tym, że lotnisko w stolicy obwodu iwanowskiego nie przyjmuje i nie odprawia samolotów poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:27 Rosjanie informują o strąceniu 27 ukraińskich dronów we wtorek wieczorem

Między 20.00 a 23.00 czasu moskiewskiego, jak podaje Ministerstwo Obrony Rosji, drony były strącane nad obwodem kałuskim (14), okupowanym Krymem (5), obwodami biełgorodzkim i moskiewskim (po 3, w tym 2 na podejściach do Moskwy) i nad obwodami kurskim i tulskim (po 1).

04:23 Atak ukraińskich dronów na rosyjskie miasto nad Morzem Czarnym, ucierpiała m.in. rafineria

Rafineria ropy naftowej, nabrzeże portu, rafineria ropy naftowej i pięć budynków, w tym cztery budynki mieszkalne zostało uszkodzonych w ataku ukraińskich dronów na Tuapse – podają władze Kraju Krasnodarskiego. W wyniku ataku na terenie rafinerii wybuchł pożar, który objął 300 m2. Dwie osoby ranne w wyniku ataku zostały hospitalizowane.

