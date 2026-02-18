Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jak rumuńscy eksperci wspierali Karola Nawrockiego. Dziennikarskie śledztwo odsłania kulisy

George Simion, lider Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów, przegrał w ubiegłym wybory prezydenckie w Rumunii, ale – jak wynika z ustaleń dziennikarzy śledczych VSquare – wspierał po cichu kampanię prezydencką Karola Nawrockiego na Facebooku. Rumuńscy eksperci od mediów społecznościowych pomagają również promować w sieci m.in. europosła PiS Patryka Jakiego oraz Suwerenną Polskę.

Publikacja: 18.02.2026 14:44

Kampania prezydencka w Polsce. Karol Nawrocki i George Simion

Kampania prezydencka w Polsce. Karol Nawrocki i George Simion

Foto: PAP/Wiktor Dąbkowski

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak lider Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów wspierał kampanię Karola Nawrockiego?
  • W jaki sposób rumuńscy eksperci od mediów społecznościowych angażowali się w działania europosła Patryka Jakiego?
  • Jakie były kulisy współpracy rumuńskich i polskich środowisk prawicowych w kampaniach wyborczych?
  • Na czym polega międzynarodowy ruch MEGA i jakie były jego działania w Europie?

W maju ubiegłego roku burmistrz Bukaresztu Nicusor Dan wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Rumunii. Jego rywalem był lider prawicowego Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR) George Simion, który zdecydowanie wygrał pierwszą turę wyborów. 

Po porażce w wyborach Simion zaangażował się w kampanię wyborczą Karola Nawrockiego. W Zabrzu rumuński polityk przemawiał po angielsku, podkreślając poparcie Donalda Trumpa dla kandydata wspieranego przez PiS. Nazwisko amerykańskiego prezydenta było skandowane przez tłum.  

Czytaj więcej

Karol Nawrocki
Komentarze
Karol Nawrocki stawia na USA. Czy Trump daje dziś Polsce gwarancje bezpieczeństwa?

Simion jest jednym z liderów ruchu MEGA („Make Europe Great Again”), nawiązującego do hasła MAGA  („Make America Great Again”). Odwiedzał Polskę ponad 20 razy, m.in. podczas konferencji CPAC w Rzeszowie. W swoich wystąpieniach atakował Komisję Europejską, „globalistów” i media głównego nurtu. 6 sierpnia, w dniu zaprzysiężenia Nawrockiego, w Warszawie odbyła się konferencja MEGA. Czerwone czapki z napisem MAGA i niebieskie z napisem MEGA stały się symbolem współpracy transatlantyckiej prawicy.

Reklama
Reklama

George Simion wspierał kampanię Karola Nawrockiego

Simion twierdził, że jego środowisko wsparło kampanię Nawrockiego „instrumentami online”, mobilizując młodych wyborców. – Nie oczekiwaliśmy niczego w zamian. Jesteśmy konserwatywnymi braćmi – podkreślał.

O współpracy środowisk prawicowych w Europie i Stanach Zjednoczonych informuje niezależna, międzynarodowa platforma dziennikarstwa śledczego Vsquare. Przeprowadzone śledztwo wskazuje, że kluczową postacią w tej historii jest Nicolae Capcelea, współwłaściciel bukareszteńskiej firmy Follow Digital Solutions. Spółka w latach 2024–2025 otrzymała od AUR ponad 2 mln euro na promocję w internecie w czasie kampanii parlamentarnych i prezydenckich.

Firma świadczyła również usługi dla europosła PiS Patryka Jakiego, współprzewodniczącego frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) w Parlamencie Europejskim. Jaki potwierdził, że spółka odpowiada za analizy i doradztwo komunikacyjne w zakresie nowoczesnych mediów. Administratorzy z Rumunii mają również dostęp do kont Suwerennej Polski i Karola Nawrockiego.

Czytaj więcej

– Zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem, że w ostatnich latach, przed czym przestrzegaliśmy jak
Krótkie Formy
Michał Szułdrzyński: Trump, Nawrocki i Kaczyński razem przeciwko Unii, czyli dlaczego prawica woli USA od UE

Dziennikarskie śledztwo: Eksperci z Rumunii pomagali sztabowi Karola Nawrockiego

Według rozmówców znających kulisy kampanii, rumuńscy specjaliści mieli pojawić się w sztabie Nawrockiego kilka miesięcy przed pierwszą turą wyborów. Mieli wdrożyć narzędzia do automatyzacji kontaktu z użytkownikami Facebooka, w tym system oparty na platformie Manychat. W oficjalnych sprawozdaniach finansowych komitetu wyborczego Nawrockiego nie ma jednak śladów współpracy z rumuńskimi podmiotami. Przedstawiciel finansowy zapewnił, że komitet „nie zlecał usług podmiotom z Rumunii”.

Polski Kodeks wyborczy zakazuje przyjmowania nieodpłatnych świadczeń niepieniężnych – z wyjątkiem ściśle określonych przypadków. Kampanie internetowe nie należą do tych wyjątków. Niedozwolone jest także wsparcie ze strony cudzoziemców. Eksperci wskazują, że ewentualna bezpłatna pomoc mogłaby stanowić naruszenie przepisów i wymagać postępowania wyjaśniającego. Jednocześnie część usług związanych z obsługą platformy Manychat została formalnie rozliczona przez lokalnych działaczy PiS z województwa podlaskiego, powiązani z Adamem Andriuszkiewiczem, sekretarzem stanu w KPRP, który przed wyborami odpowiadał za internetową część kampanii.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Polska skazana na Donalda Trumpa. A jeśli Ameryka nas zawiedzie?
Plus Minus
Polska skazana na Donalda Trumpa. A jeśli Ameryka nas zawiedzie?

Aktywność ruchu MEGA wykracza poza Polskę i Rumunię. W styczniu 2025 r. zarejestrowano domenę mega2025.eu, powiązaną z rumuńskimi podmiotami. Konferencje MEGA odbywały się m.in. w Brukseli, Kiszyniowie i Dubrowniku.

Cel: Połączenie środowisk prawicowych

W Mołdawii wydarzenie wzbudziło kontrowersje. Lokalnych organizatorów oskarżano o brak przejrzystości finansowania oraz powiązania z prorosyjskimi środowiskami. Amerykański działacz konserwatywny Brian S. Brown – współpracownik środowisk skupionych wokół World Congress of Families – początkowo nie został wpuszczony do kraju. Hasztagi #MakeEuropeGreatAgain i #MEGA2025 wygenerowały w tym roku – według analiz Context.ro – ponad 120 mln interakcji w mediach społecznościowych.

Simion dąży do zbliżenia trzech frakcji prawicy w Parlamencie Europejskim: ECR, Patriotów za Europą oraz Europy Suwerennych Narodów. Szczególnie interesujące są jego relacje z premierem Węgier Viktor Orbán, który pod koniec kampanii wsparł lidera AUR, mimo wcześniejszych napięć. Według sondaży Orbán może w kwietniu stracić władzę. Simion – przeciwnie – buduje międzynarodową sieć wpływów, opartą na wspólnej narracji antyunijnej i konserwatywnej mobilizacji w internecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Miejsca Polska Regiony Europa Rumunia Osoby Patryk Jaki Adam Andruszkiewicz Karol Nawrocki
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polityka
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Dezerterzy nie zdali egzaminu z demokracji. Idziemy dalej
Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia: Odeszli z Polski 2050, bo kierowała nimi nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz
Jan Maria Jackowski
Polityka
Jan Maria Jackowski dla „Rzeczpospolitej”: To trudny moment dla PiS. Nie mają skąd czerpać poparcia
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama