Kampania prezydencka w Polsce. Karol Nawrocki i George Simion
W maju ubiegłego roku burmistrz Bukaresztu Nicusor Dan wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Rumunii. Jego rywalem był lider prawicowego Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR) George Simion, który zdecydowanie wygrał pierwszą turę wyborów.
Po porażce w wyborach Simion zaangażował się w kampanię wyborczą Karola Nawrockiego. W Zabrzu rumuński polityk przemawiał po angielsku, podkreślając poparcie Donalda Trumpa dla kandydata wspieranego przez PiS. Nazwisko amerykańskiego prezydenta było skandowane przez tłum.
Simion jest jednym z liderów ruchu MEGA („Make Europe Great Again”), nawiązującego do hasła MAGA („Make America Great Again”). Odwiedzał Polskę ponad 20 razy, m.in. podczas konferencji CPAC w Rzeszowie. W swoich wystąpieniach atakował Komisję Europejską, „globalistów” i media głównego nurtu. 6 sierpnia, w dniu zaprzysiężenia Nawrockiego, w Warszawie odbyła się konferencja MEGA. Czerwone czapki z napisem MAGA i niebieskie z napisem MEGA stały się symbolem współpracy transatlantyckiej prawicy.
Simion twierdził, że jego środowisko wsparło kampanię Nawrockiego „instrumentami online”, mobilizując młodych wyborców. – Nie oczekiwaliśmy niczego w zamian. Jesteśmy konserwatywnymi braćmi – podkreślał.
O współpracy środowisk prawicowych w Europie i Stanach Zjednoczonych informuje niezależna, międzynarodowa platforma dziennikarstwa śledczego Vsquare. Przeprowadzone śledztwo wskazuje, że kluczową postacią w tej historii jest Nicolae Capcelea, współwłaściciel bukareszteńskiej firmy Follow Digital Solutions. Spółka w latach 2024–2025 otrzymała od AUR ponad 2 mln euro na promocję w internecie w czasie kampanii parlamentarnych i prezydenckich.
Firma świadczyła również usługi dla europosła PiS Patryka Jakiego, współprzewodniczącego frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) w Parlamencie Europejskim. Jaki potwierdził, że spółka odpowiada za analizy i doradztwo komunikacyjne w zakresie nowoczesnych mediów. Administratorzy z Rumunii mają również dostęp do kont Suwerennej Polski i Karola Nawrockiego.
Według rozmówców znających kulisy kampanii, rumuńscy specjaliści mieli pojawić się w sztabie Nawrockiego kilka miesięcy przed pierwszą turą wyborów. Mieli wdrożyć narzędzia do automatyzacji kontaktu z użytkownikami Facebooka, w tym system oparty na platformie Manychat. W oficjalnych sprawozdaniach finansowych komitetu wyborczego Nawrockiego nie ma jednak śladów współpracy z rumuńskimi podmiotami. Przedstawiciel finansowy zapewnił, że komitet „nie zlecał usług podmiotom z Rumunii”.
Polski Kodeks wyborczy zakazuje przyjmowania nieodpłatnych świadczeń niepieniężnych – z wyjątkiem ściśle określonych przypadków. Kampanie internetowe nie należą do tych wyjątków. Niedozwolone jest także wsparcie ze strony cudzoziemców. Eksperci wskazują, że ewentualna bezpłatna pomoc mogłaby stanowić naruszenie przepisów i wymagać postępowania wyjaśniającego. Jednocześnie część usług związanych z obsługą platformy Manychat została formalnie rozliczona przez lokalnych działaczy PiS z województwa podlaskiego, powiązani z Adamem Andriuszkiewiczem, sekretarzem stanu w KPRP, który przed wyborami odpowiadał za internetową część kampanii.
Aktywność ruchu MEGA wykracza poza Polskę i Rumunię. W styczniu 2025 r. zarejestrowano domenę mega2025.eu, powiązaną z rumuńskimi podmiotami. Konferencje MEGA odbywały się m.in. w Brukseli, Kiszyniowie i Dubrowniku.
W Mołdawii wydarzenie wzbudziło kontrowersje. Lokalnych organizatorów oskarżano o brak przejrzystości finansowania oraz powiązania z prorosyjskimi środowiskami. Amerykański działacz konserwatywny Brian S. Brown – współpracownik środowisk skupionych wokół World Congress of Families – początkowo nie został wpuszczony do kraju. Hasztagi #MakeEuropeGreatAgain i #MEGA2025 wygenerowały w tym roku – według analiz Context.ro – ponad 120 mln interakcji w mediach społecznościowych.
Simion dąży do zbliżenia trzech frakcji prawicy w Parlamencie Europejskim: ECR, Patriotów za Europą oraz Europy Suwerennych Narodów. Szczególnie interesujące są jego relacje z premierem Węgier Viktor Orbán, który pod koniec kampanii wsparł lidera AUR, mimo wcześniejszych napięć. Według sondaży Orbán może w kwietniu stracić władzę. Simion – przeciwnie – buduje międzynarodową sieć wpływów, opartą na wspólnej narracji antyunijnej i konserwatywnej mobilizacji w internecie.
