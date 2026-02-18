Z tego artykułu dowiesz się: Jak lider Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów wspierał kampanię Karola Nawrockiego?

W maju ubiegłego roku burmistrz Bukaresztu Nicusor Dan wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Rumunii. Jego rywalem był lider prawicowego Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR) George Simion, który zdecydowanie wygrał pierwszą turę wyborów.

Po porażce w wyborach Simion zaangażował się w kampanię wyborczą Karola Nawrockiego. W Zabrzu rumuński polityk przemawiał po angielsku, podkreślając poparcie Donalda Trumpa dla kandydata wspieranego przez PiS. Nazwisko amerykańskiego prezydenta było skandowane przez tłum.

Simion jest jednym z liderów ruchu MEGA („Make Europe Great Again”), nawiązującego do hasła MAGA („Make America Great Again”). Odwiedzał Polskę ponad 20 razy, m.in. podczas konferencji CPAC w Rzeszowie. W swoich wystąpieniach atakował Komisję Europejską, „globalistów” i media głównego nurtu. 6 sierpnia, w dniu zaprzysiężenia Nawrockiego, w Warszawie odbyła się konferencja MEGA. Czerwone czapki z napisem MAGA i niebieskie z napisem MEGA stały się symbolem współpracy transatlantyckiej prawicy.