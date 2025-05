Po zamknięciu lokali wyborczych w Rumunii rozpoczęło się liczenie głosów, którego wyniki Centralne Biuro Wyborcze na bieżąco publikowało w internecie. Dwa tygodnie temu przeliczenie niemal wszystkich kart zajęło kilka godzin, teraz też proces liczenia głosów przebiegł sprawnie. Po trzech godzinach od zakończenia wyborów zliczono głosy z 98,7 proc. komisji. Z tych oficjalnych, choć niepełnych danych wynika, że Nicusor Dan przekonał do siebie 54,14 proc. głosujących (zdobył 5,86 mln głosów), a George Simion - 45,86 proc. (4,96 mln).

W niedzielę po ogłoszeniu sondażowych wyników obaj kandydaci ogłosili swoje zwycięstwo. Wcześniej George Simion domagał się przedłużenia głosowania w obwodach zagranicznych twierdząc, że są lokale, w których zabrakło kart do głosowania i że na oddanie głosu czeka co najmniej tysiąc osób. W mediach społecznościowych kandydat prawicy ostrzegał też, że ma sygnały o oszustwach wyborczych – na jego koncie w serwisie X pojawiły się doniesienia o zmuszaniu seniorów w szpitalach do głosowania na Dana. Simion pisał też, że na listach wyborców jest wiele osób, które już nie żyją.

George Simion i Nicusor Dan Foto: Inquam Photos/Malina Norocea via REUTERS

Według danych z godz. 20:30 czasu lokalnego, w wyborach w Rumunii zagłosowało ponad 11,5 milionów osób, czyli ponad 64 proc. uprawnionych. Wcześniej rumuńskie media podawały, że największą frekwencję odnotowano w grupie wyborców w wieku 45-64 lata oraz wśród seniorów powyżej 65 roku życia.

Zgodnie z miejscowymi przepisami, jeśli w lokalu wyborczym lub przed nim w kolejce do oddania czekają jeszcze wyborcy, w tym miejscu głosowanie mogło zostać przedłużone do godz. 23:59.

Rumuńskie władze informowały, że głosowanie za granicą zorganizowano w 965 komisjach. Według MSZ Rumunii, nie odnotowano większych incydentów.