Rząd Tuska czy Morawieckiego - kto bardziej odpowiada za aferę KPO? Nowy sondaż

Czy afera wokół dotacji z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) obciąża bardziej obecny rząd Donalda Tuska, czy poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego? Nowy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że Polacy są w tej sprawie podzieleni.

Publikacja: 24.08.2025 15:14

„Kogo Pana/Pani zdaniem bardziej obciąża afera wokół dotacji przyznawanych z Krajowego Planu Odbudowy?” – takie pytanie zadano uczestnikom badania. Ankietowani częściej wskazywali na rząd Tuska niż rząd Morawieckiego.

Odpowiedź „rząd Donalda Tuska” wybrała prawie połowa uczestników sondażu (49,2 proc.), zaś odpowiedź „rząd Mateusza Morawieckiego” o 7,3 pkt. proc. mniej (41,9 proc.). Co jedenasty badany (8,9 proc.) nie miał zdania i odpowiedział „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Który rząd afera KPO obciąża bardziej? Wyniki sondażu

Wyborcy obecnej koalicji rządzącej znacznie częściej winią poprzedni rząd, wyborcy opozycji – ekipę Donalda Tuska. Sympatycy Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Lewicy w ogromnej większości (86 proc.) ocenili, że winę za aferę z KPO ponosi rząd Morawieckiego. Winę gabinetu Tuska widziało 6 proc. z nich, a 8 proc. nie miało zdania. Wśród wyborców opozycji (głównie PiS) większość (81 proc.) wskazała winę rządu Donalda Tuska – winę ekipy Morawieckiego widziało 9 proc. z nich, a co dziesiąty nie miał zdania.

W grupie pozostałych wyborców ankietowani częściej (50 proc.) odpowiadali, że afera wokół dotacji z KPO obciąża rząd Mateusza Morawieckiego niż Donalda Tuska (40 proc.). Również w tej grupie 10 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Sondaż został przeprowadzony w okresie od 13 do 16 sierpnia na próbie tysiąca osób metodą CATI/CAWI.

Afera KPO. Na co poszły środki z Krajowego Planu Odbudowy?

O aferze związanej z wydatkowaniem pieniędzy z KPO zrobiło się głośno na początku miesiąca. W mediach społecznościowych i tradycyjnych pojawiły się relacje o tym, że w programie Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonym dla sektora HoReCa, czyli branży hotelarsko-gastronomicznej, na który przeznaczono 1,2 mld zł, doszło do przypadków przeznaczania środków na cele budzące wątpliwości co do tego, czy są zgodne z pierwotnym założeniem pomocy dla restauracji i hoteli. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. zakup jachtów, jacuzzi, konsoli do gier czy rozbudowa garderoby hotelowej. Zaakceptowane zostały także projekty budowy oranżerii w kebabie czy solarium w pizzerii, a także stworzenie klubu dla swingersów. Sprawą zajęła się prokuratura, a Komisja Europejska zażądała od polskich władz szczegółowych wyjaśnień. Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego wstrzymało wypłaty środków dla firm z sektora HoReCa do czasu skontrolowania umów i wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości.

Fundusz Odbudowy jest finansowany z pożyczek zaciągniętych przez Komisję Europejską na rynkach kapitałowych w imieniu całej UE. Łącznie na Fundusz składa się 750 mld euro, z czego 390 mld euro to dotacje dla beneficjentów, a 360 mld euro – niskooprocentowane pożyczki. Dla Polski z Funduszu Odbudowy przeznaczono ok. 60 mld euro (niemal 270 mld zł), z czego ok. 25,3 mld euro to dotacje bezzwrotne, a 34,5 mld euro – preferencyjne pożyczki. Wydatkowanie środków z KPO musi się zakończyć do sierpnia 2026 roku.

KE blokowała wypłatę środków z KPO dla Polski

Według deklaracji UE, środki z KPO mają służyć w szczególności wspieraniu innowacji i rozwojowi nowych technologii; transformacji energetycznej; cyfryzacji gospodarki; rozwojowi systemów edukacji i ochrony zdrowia oraz rynku pracy.

Polska zaczęła otrzymywać środki z Funduszu Odbudowy jako jeden z ostatnich krajów UE – Komisja Europejska blokowała wypłatę tych środków Polsce w związku ze sporem z rządem Mateusza Morawieckiego dotyczącym przeprowadzonej przez PiS reformy sądownictwa. Pieniądze z Funduszu Odbudowy zaczęły płynąć do Polski po tym, jak władzę przejęła koalicja pod wodzą Donalda Tuska. Koalicja ta nie dokonała jak dotąd ustawowych zmian reformujących wymiar sprawiedliwości, jednak KE za wystarczający do odblokowania środków składających się na KPO uznała przedstawiony przez ministra sprawiedliwości plan reform.

Źródło: rp.pl / WP

