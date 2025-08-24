Sondaż został przeprowadzony w okresie od 13 do 16 sierpnia na próbie tysiąca osób metodą CATI/CAWI.

Afera KPO. Na co poszły środki z Krajowego Planu Odbudowy?

O aferze związanej z wydatkowaniem pieniędzy z KPO zrobiło się głośno na początku miesiąca. W mediach społecznościowych i tradycyjnych pojawiły się relacje o tym, że w programie Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonym dla sektora HoReCa, czyli branży hotelarsko-gastronomicznej, na który przeznaczono 1,2 mld zł, doszło do przypadków przeznaczania środków na cele budzące wątpliwości co do tego, czy są zgodne z pierwotnym założeniem pomocy dla restauracji i hoteli. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. zakup jachtów, jacuzzi, konsoli do gier czy rozbudowa garderoby hotelowej. Zaakceptowane zostały także projekty budowy oranżerii w kebabie czy solarium w pizzerii, a także stworzenie klubu dla swingersów. Sprawą zajęła się prokuratura, a Komisja Europejska zażądała od polskich władz szczegółowych wyjaśnień. Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego wstrzymało wypłaty środków dla firm z sektora HoReCa do czasu skontrolowania umów i wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Fundusz Odbudowy jest finansowany z pożyczek zaciągniętych przez Komisję Europejską na rynkach kapitałowych w imieniu całej UE. Łącznie na Fundusz składa się 750 mld euro, z czego 390 mld euro to dotacje dla beneficjentów, a 360 mld euro – niskooprocentowane pożyczki. Dla Polski z Funduszu Odbudowy przeznaczono ok. 60 mld euro (niemal 270 mld zł), z czego ok. 25,3 mld euro to dotacje bezzwrotne, a 34,5 mld euro – preferencyjne pożyczki. Wydatkowanie środków z KPO musi się zakończyć do sierpnia 2026 roku.

KE blokowała wypłatę środków z KPO dla Polski

Według deklaracji UE, środki z KPO mają służyć w szczególności wspieraniu innowacji i rozwojowi nowych technologii; transformacji energetycznej; cyfryzacji gospodarki; rozwojowi systemów edukacji i ochrony zdrowia oraz rynku pracy.