Rzeczpospolita
Karol Nawrocki przedstawił swoją wizję Unii Europejskiej. Jest reakcja Radosława Sikorskiego

Prezydent Karol Nawrocki na Uniwersytecie Karola w Pradze przedstawił swoją wizję Unii Europejskiej, która zakład m.in. zniesienie stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej. Na plan prezydenta zareagował szef MSZ Radosław Sikorski.

Publikacja: 25.11.2025 11:51

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Albert Zawada

Przemysław Malinowski

Podczas wystąpienia na Uniwersytecie Karola w Pradze prezydent Karol Nawrocki oskarżył Unię Europejską o niebezpieczną centralizację władzy. W swoim wykładzie prezydent zwrócił uwagę, że „istnieją pewne siły, które dążą do stworzenia bardziej scentralizowanej Unii Europejskiej, wykorzystując federalizację jako kamuflaż, aby ukryć ten proces”. 

Petr Pavel i Karol Nawrocki
Dyplomacja
Karol Nawrocki w Pradze. Chce zniesienia ważnego stanowiska w Unii Europejskiej

Nawrocki zapowiedział, że Polska opowiada się za „przywróceniem prezydencji szefowi egzekutywy państwa członkowskiego sprawującego w danym momencie prezydencję UE, co oznacza powrót do charakteru prezydencji sprzed traktatu lizbońskiego. W związku z tym Polska proponuje również zniesienie stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej.”

Karol Nawrocki w Pradze. Jaką wizję Unii Europejskiej przedstawił?

– Przewodniczący Rady musi być, jak poprzednio, prezydentem, premierem lub kanclerzem swojego kraju, czyli politykiem posiadającym mandat demokratyczny i własne polityczne zaplecze, a nie urzędnikiem–biurokratą zależnym od poparcia wielkich mocarstw UE. Podczas gdy rotacyjność tej funkcji dawała każdemu państwu członkowskiemu okresowy dominujący wpływ na funkcjonowanie Rady Europejskiej, obecny system zapewnia stałą dominację „mocarstw centralnych” UE i marginalizuje pozostałych. To samo dotyczy Rady UE ds. Polityki Zagranicznej, na czele której stoi zależny od wielkich mocarstw urzędnik, a nie mający demokratyczny mandat minister spraw zagranicznych państwa sprawującego prezydencję – mówił Nawrocki.

– Jestem zwolennikiem Polski w Unii Europejskiej, uważam jednak, że chociażby kwestie ustrojowe, wymiaru sprawiedliwości czy bezpieczeństwa są zarezerwowane wyłącznie dla polskiej konstytucji, dla polskiego prezydenta oraz polskiego rządu. Tak samo powinno być w przypadku każdego państwa członkowskiego – tłumaczył prezydent.

Karol Nawrocki
Opinie polityczno - społeczne
Jacek Czaputowicz: Karol Nawrocki odniósł wielki sukces w sprawie pokoju na Ukrainie

W swoim wystąpieniu Nawrocki proponował również „utrzymanie zasady jednomyślności w tych obszarach decyzji unijnych, w których ona obecnie obowiązuje”, „utrzymanie przy konstruowaniu Komisji Europejskiej zasady »jedno państwo – jeden komisarz«”,  „ukształtowanie systemu głosowania w Radzie UE w taki sposób, aby zniwelować nadmierną przewagę dużych państw UE”, „oparcie funkcjonowania UE na zasadach pragmatycznych – bez presji ideologicznej – ograniczając kompetencje instytucji UE do wybranych aideologicznych obszarów lub wyzwań, takich jak: rozwój gospodarczy lub zapaść demograficzna; ograniczając w ten sposób obszary kompetencji instytucji europejskich do tych, w których szanse na skuteczność są znaczne.”

– Rozumiem moją rolę jako prezydenta Polski nie jako tego, który kwestionuje obecność w Unii Europejskiej, ale przywódcy, który w oparciu o kraje regionu, naszą wrażliwość i emocje będzie budował silniejszą Europę Środkową w ramach UE – dodał Nawrocki.

Radosław Sikorski reaguje na słowa Karola Nawrockiego

Na stanowisko wygłoszone przez prezydenta zareagował na X minister spraw zagranicznych. „Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów nie upoważniła Pana Prezydenta do składania propozycji zmiany traktatów europejskich” – napisał Radosław Sikorski.

Do wypowiedzi Nawrockiego odniósł się też we wtorek szef KPRP Zbigniew Bogucki. – Ta Unia, o której mówił Karol Nawrocki tak wyglądała w zamyśle ojców założycieli – miała być to Unia ojczyzn, w której mamy swobodny przepływ osób, towarów, usług, a nie Unia, w której mamy narzucane różnego rodzaju ideologie – mówił w rozmowie z wPolsce.pl. – Jeśli chodzi o formaty europejskie, pałeczkę pierwszeństwa miał mieć rząd. To jest niepokojące, że w tym formacie, kiedy Donalda Tuska nikt miał nie ograć, w ogóle nie gramy – powiedział.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Unia Europejska (UE) Osoby Radosław Sikorski Karol Nawrocki

