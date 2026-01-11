Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Czy Polacy chcą, by prezydent podpisał ustawę o statusie osoby najbliższej?

„Czy Pani/Pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 11.01.2026 08:21

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jest stanowisko Polaków w kwestii podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej przez prezydenta?
  • Jakie zmiany prawne przewiduje projekt ustawy o statusie osoby najbliższej?
  • Dlaczego Pałac Prezydencki sprzeciwia się ustawie w obecnej formie?

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o statusie osoby najbliższej jest wynikiem kompromisu między Lewicą a PSL w kwestii uregulowania tzw. związków partnerskich, czyli innej niż małżeństwo formy uregulowania prawnego związków osób tej samej lub różnej płci. W ustawie sformułowanie związek partnerski nie pada, co ma ją uczynić łatwiejszą do zaakceptowania dla bardziej konserwatywnych obyczajowo wyborców PSL-u. Wprowadzenie w Polsce związków partnerskich obiecywały przed wyborami Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica.

Co znalazło się w projekcie o statusie osoby najbliższej?

Projekt ustawy przewiduje, że związki tworzone przez dwie osoby tej samej płci lub różnych płci byłyby rejestrowane u notariusza (a nie w urzędzie stanu cywilnego, jak związki małżeńskie, umowa byłaby następnie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego) i uzyskiwałyby m.in. prawo do dziedziczenia i wspólnego rozliczania się osób tworzących związek oraz uzyskiwania informacji o stanie zdrowia. Ustawa nie daje osobom korzystającym z jej zapisów prawa do adopcji dzieci. 

Czytaj więcej

Zuzanna Dąbrowska: Osoby najbliższe? Jak najdalej
Komentarze
Zuzanna Dąbrowska: Osoby najbliższe? Jak najdalej

Przygotowująca projekt ustawy sekretarz stanu w Radzie Ministrów Katarzyna Kotula mówiła w październiku, że projekt jest wynikiem kompromisu i jest przygotowywany tak, by miał szansę na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.

Reklama
Reklama

Jednak z wypowiedzi przedstawicieli prezydenta wynika, że ustawa w obecnej formie nie ma szans na jego podpis. Powodem jest przyznanie związkom zawieranym na mocy ustawy przywilejów, głównie o charakterze finansowym, które – jak mówił w TVN24 szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker – są zarezerwowane dla instytucji małżeństwa. Chodzi m.in. o wprowadzenie wspólnoty majątkowej, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dziedziczących po sobie osób będących w związku regulowanym ustawą oraz możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego. 

– Dziś są ustawy, Kodeks cywilny opiekuńczy, który jasno stanowi, jakie są przywileje małżeństwa. Nikt nie ma problemu z tym, aby dostęp do informacji medycznej, aby pełnomocnictwo do załatwiania spraw życia codziennego, reprezentowania przed urzędem były zapisane w takich rozwiązaniach, aby po prostu ludziom pomóc. Ale bez skutków rodzinno-majątkowych (...) – tłumaczył Szefernaker. 

Sondaż: Niemal połowa Polaków chce, aby prezydent podpisał ustawę o statusie osoby najbliższej 

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem – prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 47,4 proc. uczestników sondażu.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 14,8 proc. badanych.

Reklama
Reklama

17,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii. 

Z kolei 20,7 proc. badanych nie słyszało o tej ustawie. 

Częściej niż pozostali złożenie podpisu pod ustawą popierają respondenci, którzy ukończyli 50. rok życia (52 proc.) oraz posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe (54 proc.). Prezydent powinien podpisać ustawę zdaniem niemal sześciu na dziesięciu badanych (58 proc.), których dochód mieści się w granicach 5001 zł - 7000 zł netto i podobnego odsetka respondentów z największych miast (56 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 6-7 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Prezydent Rzeczypospolitej Społeczeństwo LGBTQ Osoby Nowa Lewica Karol Nawrocki
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Po operacji wojskowej USA twierdzą, że kontrolują władze Wenezueli
Społeczeństwo
Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają atak USA na Wenezuelę
Obchody rocznicy wejścia Polski do UE w Krakowie
Społeczeństwo
Sondaż: Więcej niż co piąty Polak uważa, że powinniśmy wyjść z UE
Zimowe miesiące dla osób w kryzysie bezdomności to okres szczególnie wymagający
miasto zimą
-15 stopni w Warszawie. Miasto uruchamia pełny system pomocy potrzebującym
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
prof. Andrzej Szeptycki
Społeczeństwo
Prof. Andrzej Szeptycki: Jak się nie nabrać na dezinformację w nauce
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama