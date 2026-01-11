Aktualizacja: 11.01.2026 09:50 Publikacja: 11.01.2026 08:21
Przyjęty przez rząd projekt ustawy o statusie osoby najbliższej jest wynikiem kompromisu między Lewicą a PSL w kwestii uregulowania tzw. związków partnerskich, czyli innej niż małżeństwo formy uregulowania prawnego związków osób tej samej lub różnej płci. W ustawie sformułowanie związek partnerski nie pada, co ma ją uczynić łatwiejszą do zaakceptowania dla bardziej konserwatywnych obyczajowo wyborców PSL-u. Wprowadzenie w Polsce związków partnerskich obiecywały przed wyborami Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica.
Projekt ustawy przewiduje, że związki tworzone przez dwie osoby tej samej płci lub różnych płci byłyby rejestrowane u notariusza (a nie w urzędzie stanu cywilnego, jak związki małżeńskie, umowa byłaby następnie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego) i uzyskiwałyby m.in. prawo do dziedziczenia i wspólnego rozliczania się osób tworzących związek oraz uzyskiwania informacji o stanie zdrowia. Ustawa nie daje osobom korzystającym z jej zapisów prawa do adopcji dzieci.
Przygotowująca projekt ustawy sekretarz stanu w Radzie Ministrów Katarzyna Kotula mówiła w październiku, że projekt jest wynikiem kompromisu i jest przygotowywany tak, by miał szansę na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.
Jednak z wypowiedzi przedstawicieli prezydenta wynika, że ustawa w obecnej formie nie ma szans na jego podpis. Powodem jest przyznanie związkom zawieranym na mocy ustawy przywilejów, głównie o charakterze finansowym, które – jak mówił w TVN24 szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker – są zarezerwowane dla instytucji małżeństwa. Chodzi m.in. o wprowadzenie wspólnoty majątkowej, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dziedziczących po sobie osób będących w związku regulowanym ustawą oraz możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego.
– Dziś są ustawy, Kodeks cywilny opiekuńczy, który jasno stanowi, jakie są przywileje małżeństwa. Nikt nie ma problemu z tym, aby dostęp do informacji medycznej, aby pełnomocnictwo do załatwiania spraw życia codziennego, reprezentowania przed urzędem były zapisane w takich rozwiązaniach, aby po prostu ludziom pomóc. Ale bez skutków rodzinno-majątkowych (...) – tłumaczył Szefernaker.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem – prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
„Tak” odpowiedziało 47,4 proc. uczestników sondażu.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 14,8 proc. badanych.
17,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.
Z kolei 20,7 proc. badanych nie słyszało o tej ustawie.
Częściej niż pozostali złożenie podpisu pod ustawą popierają respondenci, którzy ukończyli 50. rok życia (52 proc.) oraz posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe (54 proc.). Prezydent powinien podpisać ustawę zdaniem niemal sześciu na dziesięciu badanych (58 proc.), których dochód mieści się w granicach 5001 zł - 7000 zł netto i podobnego odsetka respondentów z największych miast (56 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 6-7 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
