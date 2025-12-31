Rzeczpospolita
Karol Nawrocki zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej? Szef jego gabinetu wyjaśnia

Nie będzie zgody na wprowadzenie związków partnerskich - mówił w rozmowie z TVN24 Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.

Publikacja: 31.12.2025 08:04

Karol Nawrocki

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co zapisano w projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej?
  • Jakie przepisy ustawy są krytykowane przez Pałac Prezydencki i dlaczego?
  • Jakie zmiany w projekcie ustawy byłyby konieczne, aby mogła ona zostać podpisana przez prezydenta?

Szefernaker był pytany, czy jest szansa, że prezydent Karol Nawrocki podpisze przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Ustawa stanowi częściową realizację obietnic wyborczych KO i Nowej Lewicy, które zapowiadały wprowadzenie w Polsce instytucji związku partnerskiego. Ostatecznie – po negocjacjach między Nową Lewicą a PSL – w projekcie nie pojawia się termin „związek partnerski”. 

Co zapisano w projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej? Zdaniem Pawła Szefernakera wprowadza ona quasimałżeństwa

Projekt ustawy przewiduje, że związki tworzone przez dwie osoby tej samej płci lub różnych płci byłyby rejestrowane u notariusza (a nie w urzędzie stanu cywilnego, cywilnego, jak związki małżeńskie, umowa byłaby następnie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego) i uzyskiwałyby m.in. prawo do dziedziczenia i wspólnego rozliczania się osób tworzących związek oraz uzyskiwania informacji o stanie zdrowia. Przygotowująca projekt ustawy sekretarz stanu w Radzie Ministrów Katarzyna Kotula mówiła w październiku, że projekt jest wynikiem kompromisu i jest przygotowywany tak, by miał szansę na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.

Ze słów szefa gabinetu prezydenta wynika jednak, że jeśli ustawa zostanie przyjęta przez Sejm w obecnym kształcie, wówczas Karol Nawrocki jej nie podpisze. 

– Myślę że jeśli byłaby to ustawa o statusie osoby najbliższej, a nie ustawa de facto legalizująca związki partnerskie, quasimałżeństwa, to miałaby szansę (na podpis prezydenta) – stwierdził Szefernaker. 

Na uwagę, że ustawa jest ustawą o statusie osoby najbliższej w związku, szef gabinetu prezydenta odparł: „Tak się nazywa”. – Ale to nie znaczy, że jest taką ustawą, ponieważ rozwiązania zapisane w tej ustawie, jak i cel wprowadzenia tej ustawy, wskazany przez rząd w ocenach skutków regulacji wskazują jasno że celem tego rozwiązania jest wprowadzenie związków partnerskich – dodał. 

Jakie przepisy ustawy o statusie osoby najbliższej są odrzucane przez Pałac Prezydencki?

Jakie zastrzeżenia wobec ustawy ma Pałac Prezydencki?

– Są przepisy, które przywileje małżeńskie, do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla małżeństw, czynią możliwymi do wprowadzenia w ramach tych umów – odparł, dodając że niektórych przywilejów, które miałyby mieć osoby zawierające umowę na podstawie rządowego projektu ustawy, nie mają nawet dzieci w relacjach z rodzicami. 

– Jest próba wprowadzenia wspólnoty majątkowej w tych rozwiązaniach, która jest dzisiaj wyłącznie możliwa w związku małżeńskim. Wspólne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, wspólne rozliczenia podatków, to są przywileje małżeńskie (...) zabezpieczone dla instytucji małżeństwa, która niesie ze sobą pewne obowiązki również. Tutaj umowę będzie można u notariusza jednostronnie wypowiedzieć – tłumaczył. 

Pan prezydent mówił w kampanii, że będzie popierał takie rozwiązania, które będą pomagały ludziom w codziennym funkcjonowaniu jako osobom najbliższym. Ale nie będzie zgody na wprowadzenie związków partnerskich

Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta

– Dziś są ustawy, Kodeks cywilny opiekuńczy, który jasno stanowi, jakie są przywileje małżeństwa. Nikt nie ma problemu z tym, aby dostęp do informacji medycznej, aby pełnomocnictwo do załatwiania spraw życia codziennego, reprezentowania przed urzędem były zapisane w takich rozwiązaniach, aby po prostu ludziom pomóc. Ale bez skutków rodzinno-majątkowych (...) – zastrzegł. 

W ocenie Szefernakera ustawa w obecnym kształcie wprowadza de facto „quasimałżeństwa”.

– Pan prezydent mówił w kampanii, że będzie popierał takie rozwiązania, które będą pomagały ludziom w codziennym funkcjonowaniu jako osoby najbliższe Ale nie będzie zgody na wprowadzenie związków partnerskich – podsumował szef gabinetu prezydenta. Jak dodał rozwiązania przyjęte przez rząd są „za daleko idące”. – Na tak daleko idące zapisy nie będzie zgody prezydenta – zapowiedział. 

Szefernaker mówił też, że aby prezydent podpisał ustawę o statusie osoby najbliższej, musiałyby zniknąć z niej zapisy mówiące o wspomnianej wcześniej wspólnocie majątkowej i wspólnym rozliczaniu się z podatków. 

