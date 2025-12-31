Aktualizacja: 31.12.2025 08:49 Publikacja: 31.12.2025 08:04
Karol Nawrocki
Foto: REUTERS
Szefernaker był pytany, czy jest szansa, że prezydent Karol Nawrocki podpisze przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Ustawa stanowi częściową realizację obietnic wyborczych KO i Nowej Lewicy, które zapowiadały wprowadzenie w Polsce instytucji związku partnerskiego. Ostatecznie – po negocjacjach między Nową Lewicą a PSL – w projekcie nie pojawia się termin „związek partnerski”.
Projekt ustawy przewiduje, że związki tworzone przez dwie osoby tej samej płci lub różnych płci byłyby rejestrowane u notariusza (a nie w urzędzie stanu cywilnego, cywilnego, jak związki małżeńskie, umowa byłaby następnie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego) i uzyskiwałyby m.in. prawo do dziedziczenia i wspólnego rozliczania się osób tworzących związek oraz uzyskiwania informacji o stanie zdrowia. Przygotowująca projekt ustawy sekretarz stanu w Radzie Ministrów Katarzyna Kotula mówiła w październiku, że projekt jest wynikiem kompromisu i jest przygotowywany tak, by miał szansę na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.
Ze słów szefa gabinetu prezydenta wynika jednak, że jeśli ustawa zostanie przyjęta przez Sejm w obecnym kształcie, wówczas Karol Nawrocki jej nie podpisze.
– Myślę że jeśli byłaby to ustawa o statusie osoby najbliższej, a nie ustawa de facto legalizująca związki partnerskie, quasimałżeństwa, to miałaby szansę (na podpis prezydenta) – stwierdził Szefernaker.
Na uwagę, że ustawa jest ustawą o statusie osoby najbliższej w związku, szef gabinetu prezydenta odparł: „Tak się nazywa”. – Ale to nie znaczy, że jest taką ustawą, ponieważ rozwiązania zapisane w tej ustawie, jak i cel wprowadzenia tej ustawy, wskazany przez rząd w ocenach skutków regulacji wskazują jasno że celem tego rozwiązania jest wprowadzenie związków partnerskich – dodał.
Jakie zastrzeżenia wobec ustawy ma Pałac Prezydencki?
– Są przepisy, które przywileje małżeńskie, do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla małżeństw, czynią możliwymi do wprowadzenia w ramach tych umów – odparł, dodając że niektórych przywilejów, które miałyby mieć osoby zawierające umowę na podstawie rządowego projektu ustawy, nie mają nawet dzieci w relacjach z rodzicami.
– Jest próba wprowadzenia wspólnoty majątkowej w tych rozwiązaniach, która jest dzisiaj wyłącznie możliwa w związku małżeńskim. Wspólne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, wspólne rozliczenia podatków, to są przywileje małżeńskie (...) zabezpieczone dla instytucji małżeństwa, która niesie ze sobą pewne obowiązki również. Tutaj umowę będzie można u notariusza jednostronnie wypowiedzieć – tłumaczył.
Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta
– Dziś są ustawy, Kodeks cywilny opiekuńczy, który jasno stanowi, jakie są przywileje małżeństwa. Nikt nie ma problemu z tym, aby dostęp do informacji medycznej, aby pełnomocnictwo do załatwiania spraw życia codziennego, reprezentowania przed urzędem były zapisane w takich rozwiązaniach, aby po prostu ludziom pomóc. Ale bez skutków rodzinno-majątkowych (...) – zastrzegł.
W ocenie Szefernakera ustawa w obecnym kształcie wprowadza de facto „quasimałżeństwa”.
– Pan prezydent mówił w kampanii, że będzie popierał takie rozwiązania, które będą pomagały ludziom w codziennym funkcjonowaniu jako osoby najbliższe Ale nie będzie zgody na wprowadzenie związków partnerskich – podsumował szef gabinetu prezydenta. Jak dodał rozwiązania przyjęte przez rząd są „za daleko idące”. – Na tak daleko idące zapisy nie będzie zgody prezydenta – zapowiedział.
Szefernaker mówił też, że aby prezydent podpisał ustawę o statusie osoby najbliższej, musiałyby zniknąć z niej zapisy mówiące o wspomnianej wcześniej wspólnocie majątkowej i wspólnym rozliczaniu się z podatków.
