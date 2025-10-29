Aktualizacja: 29.10.2025 12:20 Publikacja: 29.10.2025 11:48
Warszawa, 22.10.2025. Prezydent RP Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim
Foto: Marcin Obara/PAP
W celu uzyskania podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą o statusie osoby najbliższej, jej autorzy gotowi są do poczynienia pewnych ustępstw. Jak informuje nieoficjalnie RMF FM, ustępstwa te zakładałyby rezygnację z części zapisów, budzących sprzeciw prezydenta.
„Jesteśmy gotowi na współpracę, ale ten projekt musi w końcu się pojawić” – stwierdziła cytowana przez RMF FM jedna z osób z otoczenia prezydenta.
Po zawarciu pierwszego kompromisu w sprawie projektu ustawy o statusie osoby najbliższej pomiędzy Lewicą a PSL-em, autorzy projektu gotowi są na kolejny kompromis – tym razem wypracowany wspólnie z kancelarią prezydenta Karola Nawrockiego. Gotowość taką wyraziły bezpośrednie autorki projektu, tj. Katarzyna Kotula z Lewicy i Urszula Pasławska z PSL-u.
To jednak niejedyna kwestia, która wymaga rozwiązania.
„Ustawy nadal nie mamy na stole. Nam się trudno odnosić do detali, jeżeli nie znamy konkretnych przepisów. Słyszymy jedynie, że te zapisy nie są ze sobą spójne np. kwestie majątkowe dotyczące wydziedziczenia. Chodzi o osobę z takiego związku, która może wydziedziczyć spadkobierców, bliskich osoby zmarłej. Chcemy wiedzieć, jaki będzie status prawny osoby z takiego związku, w oparciu o konkretne przepisy. Taki związek nie może stanowić alternatywy dla związku małżeńskiego” – stwierdziła cytowana przez RMF FM osoba z otoczenia Karola Nawrockiego.
Projekt bowiem w dalszym ciągu nie został opublikowany. Jak informuje RMF FM, według planu autorek projektu ma on w przyszłym miesiącu zostać objęty pracami rządu. Najpóźniej w grudniu planowo projekt trafiłby do Sejmu.
„Wówczas będziemy mogli usiąść do stołu” – stwierdziła cytowana przez RMF osoba z kancelarii prezydenta.
Dokładna treść projektu jest istotna z punktu widzenia dotychczasowych zapowiedzi Karola Nawrockiego.
– Żadne ustawy, które podważają konstytucyjne prawa małżeństwa, nie mogą zyskać mojej akceptacji. Jeżeli możemy pomóc ludziom, niezależnie od ich płci, niezależnie od ich relacji, związków, wieku, załatwiać niektóre sprawy w Polsce, to jestem do takiej dyskusji otwarty. Natomiast jeżeli chcemy dyskutować o jakichś paramałżeństwach czy ideologicznych sprawach, które mają uderzać w konstytucyjny porządek Rzeczpospolitej, to do tego gotowy nie jestem – stwierdził prezydent.
Chęć rozmowy na ten temat z prezydentem deklarował lider PSL, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
– Obiecywał status osoby najbliższej, a nie da się stworzyć tego statusu inaczej, niż dając pewne uprawnienia i możliwości. Nie może to być ustawa z samej nazwy – stwierdził Kosiniak-Kamysz.
Źródło: rp.pl
