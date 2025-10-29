W celu uzyskania podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą o statusie osoby najbliższej, jej autorzy gotowi są do poczynienia pewnych ustępstw. Jak informuje nieoficjalnie RMF FM, ustępstwa te zakładałyby rezygnację z części zapisów, budzących sprzeciw prezydenta.

Reklama Reklama

„Jesteśmy gotowi na współpracę, ale ten projekt musi w końcu się pojawić” – stwierdziła cytowana przez RMF FM jedna z osób z otoczenia prezydenta.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Kompromis autorów z prezydentem Karolem Nawrockim?

Po zawarciu pierwszego kompromisu w sprawie projektu ustawy o statusie osoby najbliższej pomiędzy Lewicą a PSL-em, autorzy projektu gotowi są na kolejny kompromis – tym razem wypracowany wspólnie z kancelarią prezydenta Karola Nawrockiego. Gotowość taką wyraziły bezpośrednie autorki projektu, tj. Katarzyna Kotula z Lewicy i Urszula Pasławska z PSL-u.

To jednak niejedyna kwestia, która wymaga rozwiązania.