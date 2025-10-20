W zamieszczonym w niedzielę na platformie X wpisie Paweł Szefernaker odniósł się do zaprezentowanego w piątek rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki „przedstawił w trakcie kampanii jasny pogląd na sprawę uregulowania statusu osoby najbliższej. Małżeństwo i rodzina znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej– i to stanowi fundament dla dyskusji nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej”.

Szefernaker podkreślił jednocześnie, że „Prezydent nie zgodzi się, żeby poprzez nowe rozwiązania budować alternatywę dla małżeństwa, nadając instytucji osoby najbliższej cechy przynależne w Polsce wyłącznie małżeństwom”. Jak dodał, „musi to zostać wzięte pod uwagę przez autorów i promotorów projektu”.

Posłanka PSL: Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku nie narusza w żaden sposób ani nie szkodzi instytucji małżeństwa

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, projekt to efekt porozumienia Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zakłada, że umowa o wspólnym pożyciu będzie zawierana u notariusza. – Reguluje kwestie stosunków majątkowych, pozwala na to, żeby zdecydować u notariusza, czy chcemy wspólności, czy odrębności majątkowej – mówiła na konferencji prasowej posłanka Lewicy, Katarzyna Kotula.