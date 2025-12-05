„Męska rzecz", czyli książkowy hit nie tylko dla facetów i twardzieli

Aktualizacja: 05.12.2025 19:10 Publikacja: 05.12.2025 19:00
Ta książka jest przebojem nie tylko wśród mężczyzn.
„Męską rzecz” współtworzyli dr Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny, który słucha ich historii w czasie sesji terapeutycznych i odbiera telefony do studia w czasie SexAudycji w radiu Tok FM. Doktor Piotr Paweł Świniarski, androlog, urolog i lekarz medycyny seksualnej, który słucha pacjentów w swojej Klinice Andrologii i Zdrowia Seksualnego Men- Vita w Warszawie. A także Dawid Krawczyk, dziennikarz, który zadaje pytania bohaterom swoich reportaży i opisuje ich historie w mediach.
- Można powiedzieć, że pozazdrościliśmy kobietom tego, jak bogaty zasób wiedzy mają – mówi Dawid Krawczyk. I też trochę wyrazić niezgodę na to, że wszystkie tematy psychologiczne – jak spojrzymy na portale, wydawnictwa – są w zakładce "kobieta", mimo że nie dotyczą tylko kobiet. Jednocześnie męskie problemy zaczęły być podejmowane w sferze Internetu, gdzie wiele jest informacji bezpodstawnych, zaś rzekomym ekspertom brak tytułów naukowych i porządku instytucjonalnego.
Z książki dowiadujemy się, że kardynalne pytania, jakie powinni sobie zadać mężczyźni w trosce o samych siebie to: kiedy ostatnio byłeś u lekarza? Czy przeprowadzasz samobadanie jąder, prącia i piersi raz w miesiącu? Czy śpisz siedem–osiem godzin na dobę? Ćwiczysz co najmniej trzy razy w tygodniu? Pijesz wystarczająco dużo płynów? I czy przestałeś już pić alkohol? Oraz najważniejsze: czy masz co najmniej 21 ejakulacji w miesiącu?
Niektórych taka otwartość i dbałość o szczegóły zdziwi, ale w czasach, gdy to kobiety są w awangardzie świadomego życia, mężczyźni też nie chcą pozostawać w tyle.
Czytaj więcej
„Wszystkiego najlepszego! Jak dbać o własne szczęście”, lipcowa premiera Ewy Woydyłło i trzy jej...
Wiedza pozyskana z książki pozwala pozbyć się kompleksów, szybko zareagować na problemy. Wśród najważniejszych jest i ten, że zaburzenia erekcji dotykają nawet 52 proc. mężczyzn w wieku 40–70 lat, a ich częstość wzrasta z wiekiem.
Kolejna kwestia: przedwczesny wytrysk dominuje, dotyczy 20–30 proc. mężczyzn, ale równie dużo cierpienia może powodować opóźniony wytrysk, czyli trudność z osiągnięciem ejakulacji. Często występuje u mężczyzn przyjmujących leki, na przykład na prostatę lub na zaburzenia erekcji, jak sildenafil, czyli popularna Viagra.
Odpoczynek bywa w gabinecie najtrudniejszym tematem.
Zwłaszcza w dużych miastach, gdzie ludzie wstają o piątej, idą biegać, potem siłownia, praca i dodatkowe zajęcia – o 23.00 oczekują od siebie wirującego seksu. Czasem to właśnie nadmiar ambicji i przeciążenie są tym, co najbardziej zaburza zdrowie, także seksualne.
Czytaj więcej
W świecie weird fiction słowo „normalność” traci sens. Wojciech Gunia i Daria Chibner rozmawiają...
Także bezpłodność to coraz większy problem. Właśnie dlatego mając 18–20 lat, warto zrobić badania nasienia. Bo facet, który późno zaczyna myśleć o dzieciach, przez lata się zabezpieczał, nie miał okazji sprawdzić, czy jego płodność działa.
Wszystkie nierozwiązane problemy składają się na dramaty mężczyzn. W 2024 r. w Polsce życie odebrało sobie 4845 osób i aż 4088 z nich to mężczyźni (dane Komendy Głównej Policji).
Z kolei dane Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują, że w 2023 r. zaburzenia depresyjne nawracające zdiagnozowano u 91 tysięcy osób, z czego ponad 77 proc. stanowiły kobiety. To znaczy, że kobiety chorują na depresję, ale to mężczyźni odbierają sobie życie częściej. Dlatego warto żyć świadomie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Literatura azjatycka powoli przestaje być niszą i zdobywa polski rynek, przełamując stereotypy, ucząc o rzeczywi...
W świecie weird fiction słowo „normalność” traci sens. Wojciech Gunia i Daria Chibner rozmawiają o tym, jak ten...
Opowiadająca o wojnie w Ukrainie powieść „Null” Szczepana Twardocha znalazła się na drugim miejscu rankingu tygo...
Książka „Tym. Człowiek szczery na trzy litery", tragicznie zmarłej Katarzyny Stoparczyk, jest tematem najnowszej...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
„Tym. Człowiek szczery na trzy litery” to pierwsza biografia wybitnego artysty, napisana przez tragicznie zmarłą...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas