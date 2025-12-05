„Męska rzecz", czyli książkowy hit nie tylko dla facetów i twardzieli

Ta książka jest przebojem nie tylko wśród mężczyzn.

„Męską rzecz” współtworzyli dr Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny, który słucha ich historii w czasie sesji terapeutycznych i odbiera telefony do studia w czasie SexAudycji w radiu Tok FM. Doktor Piotr Paweł Świniarski, androlog, urolog i lekarz medycyny seksualnej, który słucha pacjentów w swojej Klinice Andrologii i Zdrowia Seksualnego Men- Vita w Warszawie. A także Dawid Krawczyk, dziennikarz, który zadaje pytania bohaterom swoich reportaży i opisuje ich historie w mediach.

- Można powiedzieć, że pozazdrościliśmy kobietom tego, jak bogaty zasób wiedzy mają – mówi Dawid Krawczyk. I też trochę wyrazić niezgodę na to, że wszystkie tematy psychologiczne – jak spojrzymy na portale, wydawnictwa – są w zakładce "kobieta", mimo że nie dotyczą tylko kobiet. Jednocześnie męskie problemy zaczęły być podejmowane w sferze Internetu, gdzie wiele jest informacji bezpodstawnych, zaś rzekomym ekspertom brak tytułów naukowych i porządku instytucjonalnego.

„Męska rzecz”, czyli czego nie wiedzą faceci

Z książki dowiadujemy się, że kardynalne pytania, jakie powinni sobie zadać mężczyźni w trosce o samych siebie to: kiedy ostatnio byłeś u lekarza? Czy przeprowadzasz samobadanie jąder, prącia i piersi raz w miesiącu? Czy śpisz siedem–osiem godzin na dobę? Ćwiczysz co najmniej trzy razy w tygodniu? Pijesz wystarczająco dużo płynów? I czy przestałeś już pić alkohol? Oraz najważniejsze: czy masz co najmniej 21 ejakulacji w miesiącu?

Niektórych taka otwartość i dbałość o szczegóły zdziwi, ale w czasach, gdy to kobiety są w awangardzie świadomego życia, mężczyźni też nie chcą pozostawać w tyle.