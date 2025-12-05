Rzeczpospolita
„Męska rzecz", czyli książkowy hit nie tylko dla facetów i twardzieli

O życiu seksualnym, ejakulacji, orgazmach, strategicznych rozmiarach, higienie psychicznej i relacjach z partnerkami i partnerami mówi w podcaście „Rzecz o książkach” Dawid Krawczyk współautor bestselerowej książki „Męska rzecz”

Publikacja: 05.12.2025 19:00

Jacek Cieślak

Ta książka jest przebojem nie tylko wśród mężczyzn.

„Męską rzecz” współtworzyli dr Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny, który słucha ich historii w czasie sesji terapeutycznych i odbiera telefony do studia w czasie SexAudycji w radiu Tok FM. Doktor Piotr Paweł Świniarski, androlog, urolog i lekarz medycyny seksualnej, który słucha pacjentów w swojej Klinice Andrologii i Zdrowia Seksualnego Men- Vita w Warszawie. A także Dawid Krawczyk, dziennikarz, który zadaje pytania bohaterom swoich reportaży i opisuje ich historie w mediach.

- Można powiedzieć, że pozazdrościliśmy kobietom tego, jak bogaty zasób wiedzy mają – mówi Dawid Krawczyk. I też trochę wyrazić niezgodę na to, że wszystkie tematy psychologiczne – jak spojrzymy na portale, wydawnictwa – są w zakładce "kobieta", mimo że nie dotyczą tylko kobiet. Jednocześnie męskie problemy zaczęły być podejmowane w sferze Internetu, gdzie wiele jest informacji bezpodstawnych, zaś rzekomym ekspertom brak tytułów naukowych i porządku instytucjonalnego.

„Męska rzecz”, czyli czego nie wiedzą faceci

Z książki dowiadujemy się, że kardynalne pytania, jakie powinni sobie zadać mężczyźni w trosce o samych siebie to: kiedy ostatnio byłeś u lekarza? Czy przeprowadzasz samobadanie jąder, prącia i piersi raz w miesiącu? Czy śpisz siedem–osiem godzin na dobę? Ćwiczysz co najmniej trzy razy w tygodniu? Pijesz wystarczająco dużo płynów? I czy przestałeś już pić alkohol? Oraz najważniejsze: czy masz co najmniej 21 ejakulacji w miesiącu?

Niektórych taka otwartość i dbałość o szczegóły zdziwi, ale w czasach, gdy to kobiety są w awangardzie świadomego życia, mężczyźni też nie chcą pozostawać w tyle.

Wiedza pozyskana z książki pozwala pozbyć się kompleksów, szybko zareagować na problemy. Wśród najważniejszych jest i ten, że zaburzenia erekcji dotykają nawet 52 proc. mężczyzn w wieku 40–70 lat, a ich częstość wzrasta z wiekiem.

Kolejna kwestia: przedwczesny wytrysk dominuje, dotyczy 20–30 proc. mężczyzn, ale równie dużo cierpienia może powodować opóźniony wytrysk, czyli trudność z osiągnięciem ejakulacji. Często występuje u mężczyzn przyjmujących leki, na przykład na prostatę lub na zaburzenia erekcji, jak sildenafil, czyli popularna Viagra.

„Męska rzecz”: niestety samobójstwa!

Odpoczynek bywa w gabinecie najtrudniejszym tematem.

Zwłaszcza w dużych miastach, gdzie ludzie wstają o piątej, idą biegać, potem siłownia, praca i dodatkowe zajęcia – o 23.00 oczekują od siebie wirującego seksu. Czasem to właśnie nadmiar ambicji i przeciążenie są tym, co najbardziej zaburza zdrowie, także seksualne.

Także bezpłodność to coraz większy problem. Właśnie dlatego mając 18–20 lat, warto zrobić badania nasienia. Bo facet, który późno zaczyna myśleć o dzieciach, przez lata się zabezpieczał, nie miał okazji sprawdzić, czy jego płodność działa.

Wszystkie nierozwiązane problemy składają się na dramaty mężczyzn. W 2024 r. w Polsce życie odebrało sobie 4845 osób i aż 4088 z nich to mężczyźni (dane Komendy Głównej Policji).

Z kolei dane Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują, że w 2023 r. zaburzenia depresyjne nawracające zdiagnozowano u 91 tysięcy osób, z czego ponad 77 proc. stanowiły kobiety. To znaczy, że kobiety chorują na depresję, ale to mężczyźni odbierają sobie życie częściej. Dlatego warto żyć świadomie.

Źródło: rp.pl

Książki Rzecz o książkach Dawid Krawczyk
