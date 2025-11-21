Reklama
Książka Twardocha o wojnie w Ukrainie druga w rankingu „Der Spiegel"

Opowiadająca o wojnie w Ukrainie powieść „Null” Szczepana Twardocha znalazła się na drugim miejscu rankingu tygodnika „Der Spiegel” w gronie dwudziestu najważniejszych książek wydanych w Niemczech w 2025 r.

Publikacja: 21.11.2025 11:45

Szczepan Twardoch

Szczepan Twardoch

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Jacek Cieślak

Na listę trafiło, zdaniem magazynu, dwadzieścia najważniejszych książek wydanych w języku niemieckim w tym roku.

Reprezentująca w kapitule nagrody recenzentka „Der Spiegel” Nora Zukker podkreśliła, że książka Twardocha nawiązuje do tradycji „Komu bije dzwon” Ernesta Hemingwaya.

Szczepan Twardoch i tradycja Hemingwaya

„Tak jak Hemingway nie uczestniczył w wojnie domowej w Hiszpanii, tak Twardoch nie był żołnierzem na froncie. Jednak jako ochotnik dostarczał broń i pomoc do Donbasu, wyprawiał się do Ukrainy, ryzykując życie, siedząc w okopach z ukraińskimi żołnierzami” – stwierdziła Zukker.

Czytaj więcej

Szczepan Twardoch
Literatura
Wojna w Ukrainie według Szczepana Twardocha: Żaden diament, sam popiół zostanie

– Niemiecki przekład „Null” na drugim miejscu rankingu tygodnika „Der Spiegel”, na który, jak rozumiem, złożyło się dwadzieścia najważniejszych książek wydanych w języku niemieckim w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy – napisał Szczepan Twardoch na FB. – Nie wiem, czy to najlepsza powieść, jaką napisałem, bo nie bardzo wierzę w takie rankingi w literaturze, ale na jakimś poziomie jest to bez wątpienia najważniejsza powieść, jaką napisałem, przynajmniej dla mnie, bo dotykająca świata bez historycznego kostiumu, bezpośrednio, przez moje własne doświadczenie, mój własny strach i gniew. Cieszę się, że żyje nie tylko po polsku, jeśli tak można nazwać ten dziki idiom, w jakim „Null” napisałem, ukazała się właśnie w języku słowackim, spływają też do mnie wieści o nadchodzących przekładach na język japoński (sic!), hiszpański, włoski, białoruski i – last but not least – ukraiński.

Nie wiem, czy to najlepsza powieść, jaką napisałem, bo nie bardzo wierzę w takie rankingi w literaturze, ale na jakimś poziomie jest to bez wątpienia najważniejsza powieść jaką napisałem, przynajmniej dla mnie,

Szczepan Twardoch

Twardoch i Ukraina

Jeśli tak się stanie, Ukraińcy będą mieli gorzką lekturę. Wiele scen jest krwawych, drastycznych, a przecież domyślamy się, że na wojnie jest jeszcze gorzej. Jednocześnie Twardoch opisuje, jak w tym samym czasie w Kijowie można chodzić do eleganckich restauracji, gdzie bawi się również ruska mafia, być w tzw. batalionie Warszawa czy Berlin (ironiczne określenie na uciekinierów, czyli „uchylantów”) ). Lub pracować na zlecenie międzynarodowych firm, które w cieniu frontu szukają okazji do zarobku, oferując eleganckim wojennym hienom opancerzone terenówki za milion zł, gdy żołnierze giną w skorodowanych za kilkanaście tysięcy. Tak wycenia się wartość życia.

Czytaj więcej

Michał Misiorek, opiekun wydawniczy książki Katarzyny Stoparczyk „Tym. Człowiek szczery na trzy lite
Literatura
Pierwsza biografia Stanisława Tyma, ostatnia książka Katarzyny Stoparczyk

Nowe światło rzucają na powieść afera korupcyjna w Ukrainie, ale też komentowane jako „nowe Monachium” propozycje amerykańsko-rosyjskie zakończenia wojny.

Książkę w Polsce wydały Marginesy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Ukraina Literatura Pisarze Szczepan Twardoch wojna Der Spiegel

