Donald Trump dla „New York Timesa”: Ogranicza mnie tylko moja własna moralność

Własność jest bardzo ważna. Jest psychologicznie potrzebna do osiągnięcia sukcesu. Własność daje ci coś, czego nie możesz uzyskać poprzez dzierżawę lub traktat. Daje ci możliwości, których nie można otrzymać tylko podpisując dokument - tak w obszernym wywiadzie dla „NYT” Donald Trump uzasadniał coraz wyraźniej formułowane plany przejęcia Grenlandii.

Publikacja: 09.01.2026 20:32

Donald Trump

Foto: Reuters, Kevin Lamarque

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są kluczowe kwestie poruszane w wywiadzie z Donaldem Trumpem dla „New York Timesa”?
  • Jak Donald Trump postrzega swoje ograniczenia w kontekście prawa międzynarodowego i moralności?
  • W jaki sposób napięcia międzynarodowe wpływają na politykę administracji Trumpa w związku z wydarzeniami w Wenezueli i Grenlandii?
  • Dlaczego Trump uważa własność terytorialną za istotny element polityki zagranicznej USA?
  • Jakie działania podejmuje amerykański Kongres w celu ograniczenia uprawnień prezydenta Trumpa?

Wywiad, którego kompletny zapis ukaże się w dzienniku 14 stycznia, pojawia się w czasie narastających napięć wewnętrznych po śmiertelnym postrzeleniu kobiety przez agentów ICE w Minneapolis, co wywołało intensywne protesty, po akcji uprowadzenia prezydenta Wenezueli, Nicolása Maduro, o której nie został poinformowany Kongres, oraz na tle pogarszających się stosunków z europejskimi sojusznikami w związku z coraz wyraźniej formułowanym przez Trumpa zamiarem przejęcia Grenlandii.

„Tylko moja własna moralność”

Od powrotu do Białego Domu w styczniu Trump z powodzeniem testował wiele konstytucyjnych i prawnych ograniczeń swojej władzy – zwalniając szefów niezależnych agencji, próbując zmienić 14. poprawkę do Konstytucji i karząc sędziów federalnych, którzy nalegają na zapewnienie imigrantom należnego procesu.

Zapytany w wywiadzie, czy istnieją granice jego władzy, Trump odpowiedział: – Tak, jest jedna rzecz. Moja własna moralność. Mój własny umysł. Tylko to może mnie powstrzymać.

– Nie potrzebuję prawa międzynarodowego – dodał. - Nie chcę nikogo krzywdzić.

Gdy został zapytany, czy jego administracja musi przestrzegać prawa międzynarodowego, najpierw odpowiedział twierdząco, ale zaraz dodał:  – To zależy od definicji prawa międzynarodowego.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Polityka
Donald Trump do republikanów: Jeśli nie wygramy, czeka mnie impeachment

Dlaczego tak ważne jest posiadanie Grenlandii

Trump, którego administracja rozważa „szereg opcji” w próbach przejęcia kontroli nad Grenlandią–&nbsp;od przekupienia mieszkańców po użycie siły militarnej – podkreślił znaczenie posiadania własności terytorialnej.

– Własność jest bardzo ważna – stwierdził prezydent. – Jest psychologicznie potrzebna do osiągnięcia sukcesu. Myślę, że własność daje ci coś, czego nie możesz uzyskać poprzez dzierżawę lub traktat. Własność daje ci możliwości, których nie można otrzymać tylko podpisując dokument – przekonywał.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Grenlandia odpowiada Trumpowi. „Dość fantazji o aneksji”

Według Trumpa Xi Jinping nie przejmie kontroli nad Tajwanem. Dlaczego?

Donald Trump stwierdził, że nie wierzy, by chiński przywódca Xi Jinping miał przejąć kontrolę nad Tajwanem.

– To zależy od niego, co zamierza zrobić. Ale powiedziałem mu, że byłbym bardzo niezadowolony, gdyby to zrobił i nie sądzę, żeby to zrobił. Mam nadzieję, że nie – powiedział Trump w rozmowie z „NYT”.

Zapytany, czy Xi mógłby wykorzystać ostatnie wydarzenia do ataku na Tajwan, zasugerował, że chiński przywódca nie odważy się na taki krok, dopóki prezydentem jest Trump

– Może to zrobić, jak będziemy mieć innego prezydenta, ale nie sądzę, żeby to zrobił, gdy ja jestem prezydentem – dodał.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump: Jedynym narodem, którego Chiny i Rosja się boją, są odbudowane przeze mnie USA

Trump o polityce wewnętrznej. Co mogą sędziowie

Mówiąc o polityce wewnętrznej,  Trump zasugerował, że sędziowie mają prawo ograniczać jego politykę  – od rozmieszczenia Gwardii Narodowej po nakładanie ceł – jedynie „w pewnych okolicznościach”.

Rozważał już jednak obejścia sędziowskich praw – zasugerował możliwość, że jeśli jego cła wprowadzone w ramach stanu wyjątkowego zostaną uchylone przez Sąd Najwyższy, będzie mógł przekształcić je w opłaty licencyjne.

Trump, który utrzymuje, że został wybrany, by przywrócić prawo i porządek, powtórzył, że jest gotów powołać się na ustawę o powstaniach zbrojnych  (Insurrection Act)  i rozmieścić wojsko na terenie Stanów Zjednoczonych, a także sfederalizować niektóre jednostki Gwardii Narodowej, jeśli uzna to za konieczne.

– Jak dotąd nie czułem takiej potrzeby – powiedział w wywiadzie.

Kongres zaczyna działać

W czwartek 8 września, potwierdzając władzę Kongresu nad uprawnieniami prezydenta do prowadzenia wojny, Senat w głosowaniu, w którym Demokratów poparło pięcioro senatorów z Partii Republikańskiej, zgodził się na debatę nad rezolucją mającą na celu ograniczenie użycia siły militarnej przez Trumpa w Wenezueli.

Senator Rand Paul, Republikanin z Kentucky, powiedział, że jednym z czynników, który mógł przechylić szalę głosowania, był komentarz prezydenta podczas wywiadu dla „NYT”, że Stany Zjednoczone mogą pozostać zaangażowane w Wenezueli przez lata.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Azja Chiny Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Nicolás Maduro Donald Trump Grenlandia
