Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe kwestie poruszane w wywiadzie z Donaldem Trumpem dla „New York Timesa”?

Jak Donald Trump postrzega swoje ograniczenia w kontekście prawa międzynarodowego i moralności?

W jaki sposób napięcia międzynarodowe wpływają na politykę administracji Trumpa w związku z wydarzeniami w Wenezueli i Grenlandii?

Dlaczego Trump uważa własność terytorialną za istotny element polityki zagranicznej USA?

Jakie działania podejmuje amerykański Kongres w celu ograniczenia uprawnień prezydenta Trumpa?

Wywiad, którego kompletny zapis ukaże się w dzienniku 14 stycznia, pojawia się w czasie narastających napięć wewnętrznych po śmiertelnym postrzeleniu kobiety przez agentów ICE w Minneapolis, co wywołało intensywne protesty, po akcji uprowadzenia prezydenta Wenezueli, Nicolása Maduro, o której nie został poinformowany Kongres, oraz na tle pogarszających się stosunków z europejskimi sojusznikami w związku z coraz wyraźniej formułowanym przez Trumpa zamiarem przejęcia Grenlandii.

„Tylko moja własna moralność”

Od powrotu do Białego Domu w styczniu Trump z powodzeniem testował wiele konstytucyjnych i prawnych ograniczeń swojej władzy – zwalniając szefów niezależnych agencji, próbując zmienić 14. poprawkę do Konstytucji i karząc sędziów federalnych, którzy nalegają na zapewnienie imigrantom należnego procesu.



Zapytany w wywiadzie, czy istnieją granice jego władzy, Trump odpowiedział: – Tak, jest jedna rzecz. Moja własna moralność. Mój własny umysł. Tylko to może mnie powstrzymać.

– Nie potrzebuję prawa międzynarodowego – dodał. - Nie chcę nikogo krzywdzić.