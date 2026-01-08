Bunt w Partii Republikańskiej? Pięciu senatorów zagłosowało za ograniczeniem uprawnień Trumpa

Jeszcze w styczniu głosowanie w Izbie Reprezentantów

Pełne głosowanie nad rezolucją ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Do jej przyjęcia potrzebne będzie 51 głosów w Senacie. Jednak dokument musi jeszcze przejść proces poprawek, a ostateczne poparcie nie jest zagwarantowane.

Izba Reprezentantów na wniosek Demokratów jeszcze w tym miesiącu planuje podobne głosowanie w sprawie ograniczenia uprawnień Trumpa do interwencji wojskowej w Wenezueli. Jeśli obie izby przyjmą swoje wersje, będą musiały je ujednolicić i wysłać na biurko prezydenta.

Jak pisze CNN, początkowo głosowanie w Senacie było traktowane głównie jako gest polityczny Demokratów i senatora Paula - który na początku jako jedyny Republikanin popierał rezolucję - mający zmusić republikańskich kolegów do zajęcia stanowiska wobec coraz bardziej asertywnej polityki Białego Domu. Jednak po zdobyciu wystarczającego poparcia wśród Republikanów, rezolucja stała się realnym zagrożeniem dla zakresu prezydenckich kompetencji.

Senator Paul o prawie Kongresu do wypowiadania wojny

Senator Paul, rozmawiając z dziennikarzami przed głosowaniem, podkreślił, że rezolucja nie jest referendum o tym, czy Maduro był "złym człowiekiem", ale o prawie Kongresu do wypowiadania wojny.

- Debata tak naprawdę nie dotyczy dobra czy zła. Na świecie jest wiele zła. Pytanie dotyczy tego, kto ma władzę prowadzenia kraju do wojny - powiedział Paul. - Konstytucja mówi bardzo jasno i dzieli wojnę na dwa aspekty. Jeden to wypowiedzenie lub zapoczątkowanie wojny, ta władza została przekazana Kongresowi, a następnie wykonanie wojny, prowadzenie wojny, co pozostawiono prezydentowi.