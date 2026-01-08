Rzeczpospolita
Bunt w Partii Republikańskiej? Pięciu senatorów zagłosowało za ograniczeniem uprawnień Trumpa

Kilku senatorów Partii Republikańskiej dołączyło do Demokratów, aby ograniczyć uprawnienia wojenne prezydenta Donalda Trumpa w Wenezueli - zaledwie kilka dni po amerykańskiej operacji, która doprowadziła do obalenia wenezuelskiego przywódcy. Trump ostro skrytykował senatorów.

Publikacja: 08.01.2026 18:51

Senator USA Rand Paul rozmawia z dziennikarzami przed przybyciem na głosowanie nad rezolucją, która

Senator USA Rand Paul rozmawia z dziennikarzami przed przybyciem na głosowanie nad rezolucją, która uniemożliwiłaby prezydentowi Donaldowi Trumpowi dalsze działania militarne przeciwko Wenezueli bez zgody Kongresu

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego pięciu senatorów Partii Republikańskiej zagłosowało za ograniczeniem uprawnień Trumpa?
  • Co oznacza dwupartyjna rezolucja dotycząca użycia sił zbrojnych w Wenezueli?
  • Jakie są kluczowe argumenty senatora Randa Paula i Tima Kaine'a w debacie o uprawnieniach Kongresu?
  • Jaki jest stosunek Donalda Trumpa do senatorów, którzy zagłosowali przeciwko jego decyzjom?

To już druga dwupartyjna rezolucja w Senacie od listopada zmierzająca do kontrolowania uprawnień prezydenta.

W czwartek pięciu republikańskich senatorów zagłosowało wspólnie z Demokratami za przejściem do głosowania nad rezolucją, która wymagałaby zgody Kongresu na przyszłe użycie sił zbrojnych USA w Wenezueli.

„Zbuntowani” republikańscy senatorowie to Rand Paul, Todd Young, Josh Hawley, Lisa Murkowski i Susan Collins

Jeszcze w styczniu głosowanie w Izbie Reprezentantów

Pełne głosowanie nad rezolucją ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Do jej przyjęcia potrzebne będzie 51 głosów w Senacie. Jednak dokument musi jeszcze przejść proces poprawek, a ostateczne poparcie nie jest zagwarantowane.

Izba Reprezentantów na wniosek Demokratów jeszcze w tym miesiącu planuje podobne głosowanie w sprawie ograniczenia uprawnień Trumpa do interwencji wojskowej w Wenezueli. Jeśli obie izby przyjmą swoje wersje, będą musiały je ujednolicić i wysłać na biurko prezydenta.

Jak pisze CNN, początkowo głosowanie w Senacie było traktowane głównie jako gest polityczny Demokratów i senatora Paula - który na początku jako jedyny Republikanin popierał rezolucję -  mający zmusić republikańskich kolegów do zajęcia stanowiska wobec coraz bardziej asertywnej polityki Białego Domu. Jednak po zdobyciu wystarczającego poparcia wśród Republikanów, rezolucja stała się realnym zagrożeniem dla zakresu prezydenckich kompetencji.

Senator Paul o prawie Kongresu do wypowiadania wojny

Senator Paul, rozmawiając z dziennikarzami  przed głosowaniem, podkreślił, że rezolucja nie jest referendum o tym, czy Maduro był "złym człowiekiem", ale o prawie Kongresu do wypowiadania wojny.

- Debata tak naprawdę nie dotyczy dobra czy zła. Na świecie jest wiele zła. Pytanie dotyczy tego, kto ma władzę prowadzenia kraju do wojny - powiedział Paul. - Konstytucja mówi bardzo jasno i dzieli wojnę na dwa aspekty. Jeden to wypowiedzenie lub zapoczątkowanie wojny, ta władza została przekazana Kongresowi, a następnie wykonanie wojny, prowadzenie wojny, co pozostawiono prezydentowi. 

Demokratyczny senator Tim Kaine oraz Rand Paul argumentowali też, że twierdzenia administracji, jakoby operacja wenezuelska była działaniem organów ścigania ze wsparciem wojskowym, a nie operacją militarną, nie brzmią przekonująco.

Senat zapowiada głosowania blokujące użycie siły

Głosowanie odbyło się w tygodniu, w którym członkowie Kongresu naciskali na administrację Trumpa o wyjaśnienia. Operacja prowadząca do obalenia i schwytania prezydenta Nicolása Maduro  - o której Donald Trump nie poinformował Kongresu – nie tylko wzmogła międzypartyjne podziały, ale nasiliła spekulacje, gdzie jeszcze Trump może rozmieścić amerykańskie siły zbrojne.

Senator Tim Kaine poinformował również dziennikarzy, że senatorowie będą forsować głosowania nad blokowaniem akcji wojskowych w innych krajach i terytoriach wspomnianych przez administrację w ostatnich dniach, w tym w Kolumbii, na Kubie, w Meksyku, Nigerii i na Grenlandii.

Trump ostro o „zbuntowanych” senatorach: Nigdy więcej nie powinni zostać wybrani

Republikanie powinni się wstydzić senatorów, którzy właśnie zagłosowali razem z Demokratami, próbując odebrać nam uprawnienia do walki i obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki” - napisał Donald Trump na swoim koncie Truth Social, apelując, by  Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley i Todd Young nigdy więcej nie zostali wybrani na urzędy.

To głosowanie poważnie utrudnia amerykańską samoobronę i bezpieczeństwo narodowe, ograniczając uprawnienia prezydenta jako naczelnego dowódcy. W każdym razie, pomimo ich „głupoty”, ustawa o uprawnieniach wojennych jest niezgodna z konstytucją, całkowicie naruszając artykuł II Konstytucji, co ustalili przede mną wszyscy prezydenci i ich departamenty sprawiedliwości” - pisze prezydent USA.

