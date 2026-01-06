Amerykański wywiad wcześniej też podważył argumenty Trumpa, który twierdził, że Maduro wysłał do USA członków gangu Tren de Aragua, stwierdzając, że gang ten nie był kontrolowany przez przywódcę Wenezueli.

Głośny krzyk radości słychać natomiast ze strony licznej społeczności Wenezuelczyków mieszkających na Florydzie, którzy – co zresztą nie dziwi – nie kryją radości ze schwytania znienawidzonego przez nich dyktatora Nicolasa Maduro. Triumfują również entuzjaści Trumpa, a to dlatego, że bezkrytycznie przyjmują jego poczynania. „Nie interesuje ich, czy reklamowany „sukces” rzeczywiście wydarzył się tak, jak twierdzi Trump. Nie obchodzi ich też, jeśli później okaże się, że ma on korupcyjne drugie dno. Świętują plany pokojowe, które nie przynoszą pokoju, oraz umowy handlowe, które nie zwiększają handlu” – czytamy opinię w magazynie „The Atlantic” dotyczącą reakcji zagorzałych zwolenników prezydenta.

Jednak i wśród popierających Donalda Trumpa tym razem nie brakło słów krytyki. A to dlatego, że prezydent podporządkował sobie Partię Republikańską, m.in. obiecując, że na pierwszym miejscu postawi Amerykę i jej sprawy, a odejdzie od polityki zagranicznej z czasów George’a W. Busha, która doprowadziła do wieloletnich i kosztownych uwikłań Ameryki w innych krajach. Stąd jego decyzja o interwencji wojskowej w Wenezueli i planach zaangażowania się w zarządzanie tym krajem, nie spodobała się części jego zwolenników.

Tym bardziej, że od miesięcy narzekają oni, że Trump spędza za dużo czasu, próbując doprowadzić do porozumienia między Rosją a Ukrainą oraz angażując się w inne konflikty na świecie, a zbyt mało uwagi poświęca rozwiązaniu problemów amerykańskiej gospodarki.

Zwolennicy MAGA: Afganistan, Irak, a teraz Wenezuela

Trump, który obiecał zakończyć „niekończące się wojny” i zmniejszyć liczbę amerykańskich żołnierzy stacjonujących za granicą, tym razem pozostawił otwartą możliwość wysłania wojsk do Wenezueli. Powiedział, że Stany Zjednoczone „nie boją się obecności wojsk lądowych”, dodając, że administracja planuje utrzymywanie obecności militarnej w tym kraju „w związku z ropą naftową”. – Odbudujemy infrastrukturę naftową. Będziemy nią właściwie zarządzać. We właściwy sposób będziemy zarządzać tym krajem – zapowiadał.