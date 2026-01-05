– Jeśli zaczną zabijać ludzi, tak jak to robili w przeszłości, myślę, że zostaną uderzeni, mocno uderzeni przez Stany Zjednoczone – powiedział Donald Trump o przywódcach Iranu.

Fala protestów powoli narasta, ajatollahowie milczą

Od końca grudnia w coraz innych miastach kraju dochodzi do demonstracji i rozruchów. Z powodu inflacji, wywołanej zarówno zbrojeniami (w tym odbudową arsenału nuklearnego, mocno nadwerężonego przez USA i Izrael), zewnętrznymi interwencjami, jak i międzynarodowymi sankcjami zastrajkowali najpierw sprzedawcy telefonów komórkowych.

U schyłku lata, tuż przed ponownym wprowadzeniem sankcji ONZ, jeden dolar kosztował milion riali irańskich. A pod koniec roku już 1,5 mln. Sprzedawcy importowanych komórek ucierpieli najbardziej i nie byli w stanie nawet płacić za wynajem powierzchni sklepowych. Dzień po nich do protestu dołączył słynny teherański Bazar, centrum gospodarczego, ale i politycznego życia irańskiej stolicy.

Inflacja w Iranie od kilku lat wynosi 30-40 proc. rocznie a za nią kroczy bezrobocie. Jednocześnie kraj dotknęła latem katastrofalna susza, której skutki odczuły 20 z 31 irańskich prowincji. Kryzys był tak duży, że prezydent Masud Pezeszkian proponował ewakuację części mieszkańców 10-milionowej stolicy, której zasoby nie starczały na zaspokojenie potrzeb.