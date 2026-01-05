Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Irańczycy manifestują, Trump grozi interwencją

Po rozprawie z Nicolasem Maduro prezydent Trump zaczął straszyć przywódców z Teheranu, kolejnego państwa liczącego się w wydobyciu ropy. Tymczasem krajem wstrząsają sporadyczne, ale krwawe manifestacje

Publikacja: 05.01.2026 18:16

Irańczycy manifestują, Trump grozi interwencją

Foto: PAP/EPA

Andrzej Łomanowski

– Jeśli zaczną zabijać ludzi, tak jak to robili w przeszłości, myślę, że zostaną uderzeni, mocno uderzeni przez Stany Zjednoczone – powiedział Donald Trump o przywódcach Iranu.

Fala protestów powoli narasta, ajatollahowie milczą

Od końca grudnia w coraz innych miastach kraju dochodzi do demonstracji i rozruchów. Z powodu inflacji, wywołanej zarówno zbrojeniami (w tym odbudową arsenału nuklearnego, mocno nadwerężonego przez USA i Izrael), zewnętrznymi interwencjami, jak i międzynarodowymi sankcjami zastrajkowali najpierw sprzedawcy telefonów komórkowych.

U schyłku lata, tuż przed ponownym wprowadzeniem sankcji ONZ, jeden dolar kosztował milion riali irańskich. A pod koniec roku już 1,5 mln. Sprzedawcy importowanych komórek ucierpieli najbardziej i nie byli w stanie nawet płacić za wynajem powierzchni sklepowych. Dzień po nich do protestu dołączył słynny teherański Bazar, centrum gospodarczego, ale i politycznego życia irańskiej stolicy.

Inflacja w Iranie od kilku lat wynosi 30-40 proc. rocznie a za nią kroczy bezrobocie. Jednocześnie kraj dotknęła latem katastrofalna susza, której skutki odczuły 20 z 31 irańskich prowincji. Kryzys był tak duży, że prezydent Masud Pezeszkian proponował ewakuację części mieszkańców 10-milionowej stolicy, której zasoby nie starczały na zaspokojenie potrzeb.

Czytaj więcej

Modlitwy o deszcz w Teheranie
Klęski żywiołowe
Iran uruchamia operacje zasiewania chmur w obliczu rekordowej suszy
Reklama
Reklama

W dodatku wiosną rządzący reżim poniósł dotkliwą porażkę zarówno wojskową, jak i polityczną w starciu z Izraelem i USA. Co prawda armia zachowała zdolność bojową, ale znaczne straty poniósł Korpus Strażników Islamskiej Rewolucji – opoka reżimu ajatollahów.

W tej sytuacji władze starały się nie doprowadzać do konfrontacji z protestującymi w różnych miastach – demonstracje rozlały się bowiem poza Teheran. Mimo to w ciągu dwóch tygodni – według informacji grup obrony praw człowieka – co najmniej 20 osób zostało zabitych w starciach z policją, a nie mniej niż tysiąc aresztowanych. Ale też na demonstracjach zaczęły się pojawiać hasła polityczne z żądaniem usunięcia reżimu ajatollahów.

Zdymisjonowany został szef banku centralnego (formalnie odpowiedzialny za inflację), a rząd zaproponował spotkanie z przedstawicielami protestujących. Ci nie odpowiedzieli, bowiem hasła polityczne zaczęły już dominować, a tych władze omawiać nie chciały.

– W tej chwili, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie ajatollah Chamenei, prawdopodobnie będzie ona zła. Wygląda więc na to, że nie będzie podejmował żadnej – mówi szef niezależnego portalu Amwaj.media Mohamed Ali Szabani o taktyce władz na przeczekanie protestów.

Wszyscy w Iranie chcą zmian i boją się amerykańskiej interwencji

Tymczasem pojawiły się informacje, że 86-letni ajatollah Ali Chamenei szykuje sobie na wszelki wypadek drogę ucieczki do... Moskwy, przenosząc tam część zasobów finansowych. – Irańscy urzędnicy twierdzą, że mają gotowe plany na wypadek zabicia lub usunięcia najważniejszych przywódców. Taka akcja nie doprowadzi więc do upadku reżimu – Dżamal Abdi, szef National Iranian American Council przekonuje, że Amerykanom nie uda się powtórzyć w Teheranie sukcesu z Caracas.

Czytaj więcej

Islamska Republika Iranu jest formalnie państwem z konstytucją i obieralnymi, republikańskimi strukt
Plus Minus
Paradoksy irańskiej nowoczesności
Reklama
Reklama

– Akcja w Wenezueli wzmocniła wątpliwości i podejrzenia co do intencji USA i uwiarygodniła tych, którzy mówili, że rozmowy z Waszyngtonem są bezużyteczne i należy rozwijać arsenał odstraszania atomowego – dodał.

Teheran nie decyduje się jednak na zduszenie protestów siłą, niezależnie czy z obawy przed amerykańską interwencja, czy ze strachu, by nie rozlały się szerzej po kraju. Na razie nie egzekwuje nawet kar dla kobiet, które pojawiają się publicznie bez hidżabów. A właśnie takie ostre stanowisko wobec kobiet było przyczyną poprzedniej fali rozruchów w 2022-2023 r.

– Wszyscy w Iranie chcą zmian. „Twardogłowi” chcą powrotu przeszłości, reformiści – zwrotu w kierunku przyszłości, a umiarkowani jakiejkolwiek zmiany. Nikt nie chce obecnego status quo – mówi Szabani.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dyplomacja Relacje USA-Iran Miejsca Regiony Azja Iran Osoby Donald Trump Ali Chamenei
Nicolás Maduro
Polityka
Nicolás Maduro przed sądem w USA. „Jestem niewinny, jestem porządnym człowiekiem”
Donald Trump
Polityka
Nie tylko Wenezuela. Komu groził Donald Trump po zatrzymaniu Maduro?
Donald Trump
Polityka
Grenlandia odpowiada Trumpowi. „Dość fantazji o aneksji”
Nicolás Maduro został pojmany przez Amerykanów w Caracas
Polityka
Rosjanie o ataku na Wenezuelę: Nicolás Maduro został zdradzony
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Raman Protasiewicz podczas protestuje w Mińsku. 26 marca 2017 r.
Polityka
Raman Pratasiewicz. Zakładnik dyktatora czy funkcjonariusz wywiadu Białorusi?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama