– Myśmy przyszli do polityki, żeby zmienić rząd i realizować jego agendę. I na tym powinniśmy być skupieni. Dziś jestem umówiona z kolegami i koleżankami, by przedyskutować tę trudną sytuację, w której wszyscy doszliśmy do ściany, by podjąć dzisiaj jakieś konkretne decyzje w tej sprawie – odparła Hennig-Kloska.

Jaka to będzie decyzja? O tym Hennig-Kloska nie chciała spekulować. – Nie zwykłam podejmować decyzji za grupę. Ja mam jeden głos. Są tacy, co chcą w sposób autorytarny podejmować decyzje za grupę. Ja do takich osób nie należę – ucięła temat.

Kobosko odchodząc z partii napisał, że „Pełczyńska-Nałęcz chce uczynić z Donalda Tuska zakładnika swoich działań”. O co chodzi? – Niewątpliwie spory wewnątrz rządu (...) to nie jest dla nas spór uprawiania polityki właściwy. Przeprowadziłam przez ten rząd bardzo wiele, bardzo trudnych reform (...) Wypracowałam bardzo wiele kompromisów, które doprowadziły szereg ustaw i konkretnych reform do końca. Nigdy nie było słychać o tym w mediach. To jest dla mnie właściwy styl działania – odparła.

– Ja też nie rozumiem dywagacji (...) czy Polska 2050 jest wciąż lojalnym uczestnikiem koalicji (...) – dodała. – Ja już też nie chcę się tłumaczyć z tego typu plotek, które krążą po kuluarach, nie ja je tworzę (...) – zaznaczyła. – Ja nie pijam herbaty ani kawy z PiS-em, nie było, nie jest i nie będzie mi po drodze z ludźmi, którzy dewastowali dorobek Rzeczpospolitej przez wiele lat. To jest obszar, który budzi też podział w naszym klubie – zaznaczyła.

– Nie chcę już marnować czasu na dyskusje o tym, czy koalicja, w której jestem właściwa. Wolę przeznaczyć ten czas na realizację konkretnych obietnic wyborczych – dodała.