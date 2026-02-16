„W dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni” – napisał Kobosko w przesłanym mediom oświadczeniu. Jako jeden z powodów swojej decyzji podał przegłosowany w sobotę przez Radę Krajową uchwały zamrażającej zmiany personalne w klubie parlamentarnym i partii do 21 marca 2026 r. „Takie działania, zaproponowanie i przegłosowanie takiej uchwały, określam wprost jako próbę wprowadzenia w partii dyktatury” – ocenił Kobosko.

„Bardzo dziękuję wszystkim fantastycznym, dobrym ludziom, z którymi współtworzyłem Polskę 2050 w latach jej rozkwitu. To są prawdziwi państwowcy, społecznicy, ludzie, którym zależy i którzy chcą dobrze dla Polski i Polaków” – zaznaczył Kobosko, który był pierwszym przewodniczącym Polski 2050, a potem jej wiceszefem.

Michał Kobosko pisze o „serii porażek”

Od utworzenia partii Kobosko był najbliższym współpracownikiem Szymona Hołowni – przypomina Onet. Przed wyborami prezydenckimi w 2025 r. Kobosko stał się jednym z najbardziej znaczących krytyków Hołowni. Poróżnił ich m.in. stosunek do premiera i rządu.