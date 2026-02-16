Michał Kobosko, Szymon Hołownia
„W dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni” – napisał Kobosko w przesłanym mediom oświadczeniu. Jako jeden z powodów swojej decyzji podał przegłosowany w sobotę przez Radę Krajową uchwały zamrażającej zmiany personalne w klubie parlamentarnym i partii do 21 marca 2026 r. „Takie działania, zaproponowanie i przegłosowanie takiej uchwały, określam wprost jako próbę wprowadzenia w partii dyktatury” – ocenił Kobosko.
„Bardzo dziękuję wszystkim fantastycznym, dobrym ludziom, z którymi współtworzyłem Polskę 2050 w latach jej rozkwitu. To są prawdziwi państwowcy, społecznicy, ludzie, którym zależy i którzy chcą dobrze dla Polski i Polaków” – zaznaczył Kobosko, który był pierwszym przewodniczącym Polski 2050, a potem jej wiceszefem.
Od utworzenia partii Kobosko był najbliższym współpracownikiem Szymona Hołowni – przypomina Onet. Przed wyborami prezydenckimi w 2025 r. Kobosko stał się jednym z najbardziej znaczących krytyków Hołowni. Poróżnił ich m.in. stosunek do premiera i rządu.
Kobosko jest twardym zwolennikiem współpracy z Koalicją Obywatelską, a Hołownia jest nastawiony konfrontacyjnie wobec Donalda Tuska.
„Polska 2050 Szymona Hołowni była jak dotąd jedyną partią, do której należałem. Co więcej, była partią, którą aktywnie współtworzyłem od zera. Wierzyłem, że właśnie ta partia zajmie stabilną i silną pozycję w centrum polskiej sceny politycznej” – napisał w oświadczeniu Michał Kobosko.
Podkreślił także, że Polska 2050 „osiągnęła wymierny sukces” w wyborach parlamentarnych w 2023 r., a potem pojawiła się „seria porażek”.
Kobosko poinformował, że nadal będzie działać w Parlamencie Europejskim. Dodał, że Polska potrzebuje partii środka, „bez zacietrzewienia ideologicznego, z jasnym nastawieniem prorozwojowym”. „Na rzecz takich inicjatyw jestem zdecydowany nadal działać” – podkreślił w oświadczeniu europoseł.
