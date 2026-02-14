Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Paulina Hennig-Kloska: Nowa przewodnicząca Polski 2050 chce doprowadzić do wrzenia

Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska, ostro krytykuje obecny stan Polski 2050, uważając, że partia, do której dołączyła pięć lat temu u boku Szymona Hołowni, przestała istnieć w swojej pierwotnej, demokratycznej formie.

Publikacja: 14.02.2026 22:04

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska

Foto: PAP, Marian Zubrzycki

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są źródła wewnętrznego kryzysu w partii Polska 2050?
  • Dlaczego nowa przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podejmuje działania eskalacyjne?
  • Co oznacza "uchwała kagańcowa" według Pauliny Hennig-Kloski?
  • Jakie porównania do Zbigniewa Ziobry przedstawia Hennig-Kloska?
  • Dlaczego rozłam w partii Polska 2050 jest coraz bardziej prawdopodobny?
  • Jakie znaczenie ma moralny wymiar sporu zdaniem Pauliny Hennig-Kloski?

W obszernym wywiadzie dla Interii polityczka opisuje głęboki kryzys wewnętrzny, który narasta w partii od kilku tygodni, podkreślając brak dialogu i dominację autorytarnych metod zarządzania. Jej ocena sytuacji jest jednoznaczna: Polska 2050 dryfuje w kierunku destrukcyjnych podziałów, co zagraża nie tylko klubowi parlamentarnemu, ale całej koalicji rządzącej.

W sobotę 31 stycznia odbyła się powtórka II tury wyborów przewodniczącej 2025, po anulowaniu głosowania 12 stycznia, prawdopodobnie z powodów technicznych. Głosowanie wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. 

Kryzys i eskalacja pod wodzą nowej przewodniczącej

Paulina Hennig-Kloska wskazuje, że napięcia w partii nie są przypadkowe, lecz wynikają z celowych działań nowej przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Zamiast dążyć do deeskalacji, liderka podnosi temperaturę sporu, co polityczka uznaje za strategiczny błąd.

– Przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zamiast deeskalować, postanowiła podnieść temperaturę i doprowadzić do wrzenia – stwierdziła wprost Hennig-Kloska, dodając, że brak woli porozumienia przeczy ideałom solidarności i demokracji, z którymi Polska 2050 wchodziła na scenę polityczną w 2021 r.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Żaneta Cwalina-Śliwowska
Polityka
Polska 2050 traci posłankę. Efekt zaproponowanej przez Pełczyńską-Nałęcz uchwały

Według ministry, obecne szefostwo ignoruje głos parlamentarzystów, co prowadzi do powszechnego oburzenia w klubie. Kryzys pogłębił się po Radzie Krajowej, gdzie przyjęto kontrowersyjną uchwałę, mającą na celu ochronę pozycji Pawła Śliza jako przewodniczącego klubu. Hennig-Kloska opisuje to jako moment przełomowy, w którym partia ostatecznie odeszła od swoich założeń. – Konflikt nie ogranicza się do personalnych sporów – twierdzi. – To szerszy problem wartości, gdzie jednostkowe ambicje dominują nad zbiorowym interesem.

Uchwała „kagańcowa” i porównanie do metod Ziobry

Hennig-Kloska oskarża obecne szefostwo o narzucenie kontrowersyjnej uchwały Rady Krajowej, którą nazywa „kagańcową”.

– Nie można nazwać tego dokumentu inaczej niż uchwałą „kagańcową” Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Jej celem jest zabetonowanie Pawła Śliza na stanowisku przewodniczącego klubu parlamentarnego, mimo że utracił zaufanie większości członków klubu – podkreśla ministra, ostrzegając, że takie rozwiązanie jest nie tylko niemoralne, ale też niezgodne z regulaminem Sejmu i ustawą o mandacie posła i senatora.

Polityczka nie szczędzi gorzkich słów, porównując taktykę Pełczyńskiej-Nałęcz do działań Zbigniewa Ziobry z września 2023 r., kiedy to minister sprawiedliwości próbował uchronić Prokuraturę Krajową przed zmianami poprzez ustawę wymagającą zgody prezydenta na odwołanie szefa.

Czytaj więcej

Jan Grabiec i Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia o sytuacji w klubie Polski 2050. Porównanie do PiS
Reklama
Reklama

– Ja z takimi metodami walczyłam 8 lat. Nie potrafię dzisiaj takich metod akceptować we własnej partii – wyznała Hennig-Kloska, która przez osiem lat w opozycji zwalczała PiS. W jej ocenie, obecne posunięcia to „ścieżka wcześniej wydreptana przez Ziobrę”, gdzie zamiast dialogu stosuje się siłowe blokady, odbierając klubowi autonomię. Uchwała ma obowiązywać do marca, kiedy na Zjeździe Krajowym planowane są trwałe zmiany w statucie, co mogłoby na zawsze uzależnić klub od partyjnych elit.

Wizja rozłamu w Polsce 2050 coraz bardziej prawdopodobna

Około 20 parlamentarzystów, w tym Hennig-Kloska, nie godzi się na siłowe rozwiązania i domaga się dialogu. Grupa ta, stanowiąca dwie trzecie klubu, złożyła wniosek o zwołanie posiedzenia, by omówić sytuację, ale Śliz unikał spotkania, skupiając się na wywiadach medialnych.

– W obliczu braku przestrzeni do dialogu i współpracy jest to bardzo prawdopodobne – mówi ministra klimatu o szansie na powstanie nowego klubu, podkreślając, że „dokładnie dzisiaj mija pięć lat od czasu, kiedy dołączyła do Szymona Hołowni”. –  I dla mnie dzisiaj Polska 2050, do której wstępowałam, niestety się skończyła – dodała.

Czytaj więcej

Szymon Hołownia
Polityka
„Tak, opuszczę Polskę 2050”. Szymon Hołownia liczy szable i grozi opuszczeniem partii

Moralny wymiar sporu i słabość liderów

Konflikt wykracza poza kwestię stanowiska Śliza – to, jak podkreśla Hennig-Kloska, debata o wartościach, etyce i moralności w polityce.

– To jest historia o tym, jakie wartości nam w polityce towarzyszą. To jest dyskusja o moralności, etyce – wyjaśniła. Uchwała kagańcowa to w jej oczach oznaka słabości, nie siły: – Dla mnie prawdziwy szef klubu, który ma charyzmę i charakter, nie musi i nie chowałby się za żadnym regulaminem klubu, za żadną uchwałą kagańcową Rady Krajowej.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polityka
Sondaż: Fotel wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? Znamy zdanie Polaków

Przyszłe kroki i lojalność wobec koalicji rządzącej

W najbliższych dniach grupa buntowników podejmie decyzje o dalszych losach, w tym ewentualnym wyjściu z partii.

– Jesteśmy grupą posłanek, posłów i senatorów, którzy ze sobą blisko współpracują. Zapewne w najbliższych dniach podejmiemy decyzję, co zrobimy dalej – zapowiada Hennig-Kloska. Na pytanie, czy zamierza odejść z partii, odpowiada:  – To bardzo poważna decyzja (...) będziemy rozmawiać w gronie parlamentarzystów, którzy nie godzą się na takie polityczne standardy.

Mimo kryzysu, polityczka zapewnia o lojalności wobec koalicji 15 października.

– Posłowie, posłanki, senatorowie, którzy ze mną współpracują, są absolutnie ambasadorami koalicji 15 października i nie wyobrażają sobie współpracy z PiS-em – deklaruje stanowczo. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Osoby Paulina Hennig-Kloska Polska 2050
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Donald Trump
Polityka
Sondaż. Polacy ocenili, czy polityka Donalda Trumpa jest korzystna dla naszych interesów
Żaneta Cwalina-Śliwowska
Polityka
Polska 2050 traci posłankę. Efekt zaproponowanej przez Pełczyńską-Nałęcz uchwały
Grzegorz Braun i Thomas Rose
Polityka
Sondaż: Jak Polacy oceniają wypowiedź ambasadora USA o Grzegorzu Braunie?
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama