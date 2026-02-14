Paulina Hennig-Kloska: Nowa przewodnicząca Polski 2050 chce doprowadzić do wrzenia

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są źródła wewnętrznego kryzysu w partii Polska 2050?

Dlaczego nowa przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podejmuje działania eskalacyjne?

Co oznacza "uchwała kagańcowa" według Pauliny Hennig-Kloski?

Jakie porównania do Zbigniewa Ziobry przedstawia Hennig-Kloska?

Dlaczego rozłam w partii Polska 2050 jest coraz bardziej prawdopodobny?

Jakie znaczenie ma moralny wymiar sporu zdaniem Pauliny Hennig-Kloski?

W obszernym wywiadzie dla Interii polityczka opisuje głęboki kryzys wewnętrzny, który narasta w partii od kilku tygodni, podkreślając brak dialogu i dominację autorytarnych metod zarządzania. Jej ocena sytuacji jest jednoznaczna: Polska 2050 dryfuje w kierunku destrukcyjnych podziałów, co zagraża nie tylko klubowi parlamentarnemu, ale całej koalicji rządzącej.

W sobotę 31 stycznia odbyła się powtórka II tury wyborów przewodniczącej 2025, po anulowaniu głosowania 12 stycznia, prawdopodobnie z powodów technicznych. Głosowanie wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Kryzys i eskalacja pod wodzą nowej przewodniczącej

Paulina Hennig-Kloska wskazuje, że napięcia w partii nie są przypadkowe, lecz wynikają z celowych działań nowej przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Zamiast dążyć do deeskalacji, liderka podnosi temperaturę sporu, co polityczka uznaje za strategiczny błąd.

– Przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zamiast deeskalować, postanowiła podnieść temperaturę i doprowadzić do wrzenia – stwierdziła wprost Hennig-Kloska, dodając, że brak woli porozumienia przeczy ideałom solidarności i demokracji, z którymi Polska 2050 wchodziła na scenę polityczną w 2021 r.