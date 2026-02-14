Paulina Hennig-Kloska: Nowa przewodnicząca Polski 2050 chce doprowadzić do wrzenia

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska
W obszernym wywiadzie dla Interii polityczka opisuje głęboki kryzys wewnętrzny, który narasta w partii od kilku tygodni, podkreślając brak dialogu i dominację autorytarnych metod zarządzania. Jej ocena sytuacji jest jednoznaczna: Polska 2050 dryfuje w kierunku destrukcyjnych podziałów, co zagraża nie tylko klubowi parlamentarnemu, ale całej koalicji rządzącej.
W sobotę 31 stycznia odbyła się powtórka II tury wyborów przewodniczącej 2025, po anulowaniu głosowania 12 stycznia, prawdopodobnie z powodów technicznych. Głosowanie wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Paulina Hennig-Kloska wskazuje, że napięcia w partii nie są przypadkowe, lecz wynikają z celowych działań nowej przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Zamiast dążyć do deeskalacji, liderka podnosi temperaturę sporu, co polityczka uznaje za strategiczny błąd.
– Przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zamiast deeskalować, postanowiła podnieść temperaturę i doprowadzić do wrzenia – stwierdziła wprost Hennig-Kloska, dodając, że brak woli porozumienia przeczy ideałom solidarności i demokracji, z którymi Polska 2050 wchodziła na scenę polityczną w 2021 r.
Według ministry, obecne szefostwo ignoruje głos parlamentarzystów, co prowadzi do powszechnego oburzenia w klubie. Kryzys pogłębił się po Radzie Krajowej, gdzie przyjęto kontrowersyjną uchwałę, mającą na celu ochronę pozycji Pawła Śliza jako przewodniczącego klubu. Hennig-Kloska opisuje to jako moment przełomowy, w którym partia ostatecznie odeszła od swoich założeń. – Konflikt nie ogranicza się do personalnych sporów – twierdzi. – To szerszy problem wartości, gdzie jednostkowe ambicje dominują nad zbiorowym interesem.
Hennig-Kloska oskarża obecne szefostwo o narzucenie kontrowersyjnej uchwały Rady Krajowej, którą nazywa „kagańcową”.
– Nie można nazwać tego dokumentu inaczej niż uchwałą „kagańcową” Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Jej celem jest zabetonowanie Pawła Śliza na stanowisku przewodniczącego klubu parlamentarnego, mimo że utracił zaufanie większości członków klubu – podkreśla ministra, ostrzegając, że takie rozwiązanie jest nie tylko niemoralne, ale też niezgodne z regulaminem Sejmu i ustawą o mandacie posła i senatora.
Polityczka nie szczędzi gorzkich słów, porównując taktykę Pełczyńskiej-Nałęcz do działań Zbigniewa Ziobry z września 2023 r., kiedy to minister sprawiedliwości próbował uchronić Prokuraturę Krajową przed zmianami poprzez ustawę wymagającą zgody prezydenta na odwołanie szefa.
– Ja z takimi metodami walczyłam 8 lat. Nie potrafię dzisiaj takich metod akceptować we własnej partii – wyznała Hennig-Kloska, która przez osiem lat w opozycji zwalczała PiS. W jej ocenie, obecne posunięcia to „ścieżka wcześniej wydreptana przez Ziobrę”, gdzie zamiast dialogu stosuje się siłowe blokady, odbierając klubowi autonomię. Uchwała ma obowiązywać do marca, kiedy na Zjeździe Krajowym planowane są trwałe zmiany w statucie, co mogłoby na zawsze uzależnić klub od partyjnych elit.
Około 20 parlamentarzystów, w tym Hennig-Kloska, nie godzi się na siłowe rozwiązania i domaga się dialogu. Grupa ta, stanowiąca dwie trzecie klubu, złożyła wniosek o zwołanie posiedzenia, by omówić sytuację, ale Śliz unikał spotkania, skupiając się na wywiadach medialnych.
– W obliczu braku przestrzeni do dialogu i współpracy jest to bardzo prawdopodobne – mówi ministra klimatu o szansie na powstanie nowego klubu, podkreślając, że „dokładnie dzisiaj mija pięć lat od czasu, kiedy dołączyła do Szymona Hołowni”. – I dla mnie dzisiaj Polska 2050, do której wstępowałam, niestety się skończyła – dodała.
Konflikt wykracza poza kwestię stanowiska Śliza – to, jak podkreśla Hennig-Kloska, debata o wartościach, etyce i moralności w polityce.
– To jest historia o tym, jakie wartości nam w polityce towarzyszą. To jest dyskusja o moralności, etyce – wyjaśniła. Uchwała kagańcowa to w jej oczach oznaka słabości, nie siły: – Dla mnie prawdziwy szef klubu, który ma charyzmę i charakter, nie musi i nie chowałby się za żadnym regulaminem klubu, za żadną uchwałą kagańcową Rady Krajowej.
W najbliższych dniach grupa buntowników podejmie decyzje o dalszych losach, w tym ewentualnym wyjściu z partii.
– Jesteśmy grupą posłanek, posłów i senatorów, którzy ze sobą blisko współpracują. Zapewne w najbliższych dniach podejmiemy decyzję, co zrobimy dalej – zapowiada Hennig-Kloska. Na pytanie, czy zamierza odejść z partii, odpowiada: – To bardzo poważna decyzja (...) będziemy rozmawiać w gronie parlamentarzystów, którzy nie godzą się na takie polityczne standardy.
Mimo kryzysu, polityczka zapewnia o lojalności wobec koalicji 15 października.
– Posłowie, posłanki, senatorowie, którzy ze mną współpracują, są absolutnie ambasadorami koalicji 15 października i nie wyobrażają sobie współpracy z PiS-em – deklaruje stanowczo.
