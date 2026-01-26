– Ta walka o przywództwo, ta agresja, to przekalkowanie (...) wszystkich mechanizmów, które znamy z polaryzacji sceny politycznej, doprowadziły do tego, że ruch rzeczywiście jest w stanie bardzo głębokiego kryzysu – ocenił Hołownia. – Jeżeli będzie sytuacja, w której mamy do czynienia z prywatyzacją ugrupowania przez jedną z frakcji (...) nie widzę innego rozwiązania. Tak, opuszczę Polskę 2050 – powiedział Hołownia, pytany o wybory przewodniczącego partii.

– Jest ze mną większość rządowa, która (...) efektywnie wynosi 15-16 posłów. Jest przy mnie skupiona grupa posłów, którzy, podobnie jak ja, nie wierzą, że można było ruch dobrych ludzi doprowadzić do tego piekła, które dzisiaj widzimy – mówił Hołownia. – Nie robi się wyborów w trakcie wojny – powiedział.

Szymon Hołownia mówi o „dwóch możliwościach wyjścia z kryzysu”

Jego zdaniem, w obecnej sytuacji są dwie możliwości wyjścia partii z kryzysu. Pierwszą opcją, którą wymienił, jest „odłożenie, zrestartowanie procesu wyborczego”. - Niektórzy w mojej partii mówią: no tak, ale są święte zasady demokracji, jak dokończymy proces wyborczy, to się skończy wojna. Nie – ta wojna doprowadzi do kolejnej wojny. Trzeba zrestartować ten proces; w czasie wojny nie robi się wyborów, a zwłaszcza w czasie wojny domowej, z którą mamy dzisiaj w tym ugrupowaniu do czynienia – podkreślił.