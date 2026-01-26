Aktualizacja: 26.01.2026 13:12 Publikacja: 26.01.2026 12:52
Szymon Hołownia
Foto: PAP/Tomasz Gzell
– Ta walka o przywództwo, ta agresja, to przekalkowanie (...) wszystkich mechanizmów, które znamy z polaryzacji sceny politycznej, doprowadziły do tego, że ruch rzeczywiście jest w stanie bardzo głębokiego kryzysu – ocenił Hołownia. – Jeżeli będzie sytuacja, w której mamy do czynienia z prywatyzacją ugrupowania przez jedną z frakcji (...) nie widzę innego rozwiązania. Tak, opuszczę Polskę 2050 – powiedział Hołownia, pytany o wybory przewodniczącego partii.
– Jest ze mną większość rządowa, która (...) efektywnie wynosi 15-16 posłów. Jest przy mnie skupiona grupa posłów, którzy, podobnie jak ja, nie wierzą, że można było ruch dobrych ludzi doprowadzić do tego piekła, które dzisiaj widzimy – mówił Hołownia. – Nie robi się wyborów w trakcie wojny – powiedział.
Jego zdaniem, w obecnej sytuacji są dwie możliwości wyjścia partii z kryzysu. Pierwszą opcją, którą wymienił, jest „odłożenie, zrestartowanie procesu wyborczego”. - Niektórzy w mojej partii mówią: no tak, ale są święte zasady demokracji, jak dokończymy proces wyborczy, to się skończy wojna. Nie – ta wojna doprowadzi do kolejnej wojny. Trzeba zrestartować ten proces; w czasie wojny nie robi się wyborów, a zwłaszcza w czasie wojny domowej, z którą mamy dzisiaj w tym ugrupowaniu do czynienia – podkreślił.
– Druga wersja jest taka – próbuję jakoś z kandydatkami nad tym pracować – doprowadzić do tego, żeby kandydatki umówiły się na współprzewodniczenie tej partii – powiedział Hołownia. Zaznaczył, że nie odnajdzie się „ani w Polsce 2050 Pauliny Hennig-Kloski, ani w Polsce 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz”. - To musi być Polska 2050 Pauliny, Katarzyny, Szymona i wszystkich tych, z którymi idziemy od sześciu lat – powiedział.
Zastrzegł przy tym, że obecnie nie rozważa „żadnego wychodzenia z koalicji” rządzącej.
Rada Krajowa Polski 2050 zadecydowała, że do 31 stycznia zostanie powtórzona druga tura wyborów w partii, w której zmierzą się: Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska. Po raz pierwszy druga tura wyborów w Polsce 2050 odbyła się 12 stycznia. Głosowanie przeprowadzono online, lecz z powodu problemów technicznych zostało ono unieważnione.
O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków – oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści – Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk. Hołownia, obecny lider i założyciel Polski 2050, we wrześniu poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku – Barham Ahmed Salih.
