Nieoficjalnie: Szymon Hołownia chce powtórki całych wyborów na przewodniczącego Polski 2050

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne przyczyny unieważnienia drugiej tury wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050?

Jakie rozważane są opcje dalszego procedowania wyborów wewnętrznych w Polsce 2050?

Jakie warunki stawia Szymon Hołownia w kontekście swojego potencjalnego powrotu do rywalizacji o przywództwo partii?

Jakie były wcześniejsze plany Szymona Hołowni dotyczące jego kariery politycznej i pozapolitycznej?

W piątek obraduje online Rada Krajowa Polski 2050, aby rozstrzygnąć przyszłość partii. Bierze pod uwagę dwie opcje: powtórzenie tylko drugiej tury wyborów lub rozpisanie całego procesu wyborczego od początku, łącznie z procedurą zgłaszania kandydatów.

Reklama Reklama

W drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 doszło do poważnego kryzysu. W poniedziałek 12 stycznia ugrupowanie ogłosiło, że unieważnia wyniki drugiej tury głosowania, w której rywalizowały Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. Powodem były problemy techniczne z systemem do głosowania online, który miał wykazywać błędy i dawać nienaturalnie wysoki odzew głosów w stosunku do liczby uprawnionych delegatów, co wzbudziło podejrzenia ingerencji zewnętrznej. Sprawa została zgłoszona także do Prokuratury Krajowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), a szef krajowej komisji wyborczej partii podał się do dymisji.

To unieważnienie zrodziło pytanie o prawidłowy sposób kontynuowania wyborów wewnętrznych: czy należy powtórzyć tylko drugą turę, czy przeprowadzić cały proces od nowa (łącznie z pierwszą turą i możliwością zgłaszania kandydatów od początku). Decyzję w tej sprawie miała 16 stycznia podjąć Rada Krajowa Polski 2050 podczas posiedzenia online.