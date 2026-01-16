Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nieoficjalnie: Szymon Hołownia chce powtórki całych wyborów na przewodniczącego Polski 2050

Trwa narada online Rady Krajowej Polski 2050. Twórca i dotychczasowy lider partii, Szymon Hołownia, zadeklarował chęć udziału w wyborach, jeśli wszystkie etapy zostaną powtórzone, łącznie ze zgłaszaniem kandydatów. Stawia też warunek.

Publikacja: 16.01.2026 20:00

Szymon Hołownia, Paulina Hennig-Kloska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Szymon Hołownia, Paulina Hennig-Kloska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Foto: PAP, Marcin Obara

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne przyczyny unieważnienia drugiej tury wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050?
  • Jakie rozważane są opcje dalszego procedowania wyborów wewnętrznych w Polsce 2050?
  • Jakie warunki stawia Szymon Hołownia w kontekście swojego potencjalnego powrotu do rywalizacji o przywództwo partii?
  • Jakie były wcześniejsze plany Szymona Hołowni dotyczące jego kariery politycznej i pozapolitycznej?

W piątek obraduje online Rada Krajowa Polski 2050, aby rozstrzygnąć przyszłość partii. Bierze pod uwagę dwie opcje: powtórzenie tylko drugiej tury wyborów lub rozpisanie całego procesu wyborczego od początku, łącznie z procedurą zgłaszania kandydatów.

W drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 doszło do poważnego kryzysu. W poniedziałek 12 stycznia ugrupowanie ogłosiło, że unieważnia wyniki drugiej tury głosowania, w której rywalizowały Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. Powodem były problemy techniczne z systemem do głosowania online, który miał wykazywać błędy i dawać nienaturalnie wysoki odzew głosów w stosunku do liczby uprawnionych delegatów, co wzbudziło podejrzenia ingerencji zewnętrznej. Sprawa została zgłoszona także do Prokuratury Krajowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), a szef krajowej komisji wyborczej partii podał się do dymisji.

To unieważnienie zrodziło pytanie o prawidłowy sposób kontynuowania wyborów wewnętrznych: czy należy powtórzyć tylko drugą turę, czy przeprowadzić cały proces od nowa (łącznie z pierwszą turą i możliwością zgłaszania kandydatów od początku). Decyzję w tej sprawie miała 16 stycznia podjąć Rada Krajowa Polski 2050 podczas posiedzenia online.

Czytaj więcej

Szymon Hołownia
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Po unieważnieniu wyborów na przewodniczącą Polski 2050 - Szymon, musisz!
Reklama
Reklama

Opcje: powtórzenie II tury czy cały proces od nowa?

Niektórzy politycy i eksperci uznają, że logiczne byłoby powtórzenie tylko drugiej tury, skoro to ona została przerwana z przyczyn technicznych, a pierwsza tura – mimo pewnych problemów – nie budziła zastrzeżeń.

Z drugiej strony pojawiają się głosy, że cała procedura wyborcza powinna zostać od nowa uruchomiona, by zminimalizować zarzuty dotyczące bezpieczeństwa i rzetelności procesu oraz dać szansę wszystkim zainteresowanym kandydatom. Taki scenariusz oznaczałby nową falę zgłoszeń i kampanię wewnętrzną, a co najważniejsze — otworzyłby drogę do powrotu Szymona Hołowni do rywalizacji o stanowisko przewodniczącego.

Czytaj więcej

Szymon Hołownia
Polityka
Emocjonalny list Szymona Hołowni do członków Polski 2050. „Obudziły się w nas demony”

Rada Krajowa debatuje, Szymon Hołownia stawia warunek

Z nieoficjalnych informacji TVN24 wynika, że podczas narady Szymon Hołownia poinformował, iż jest gotów wystartować w wyborach na przewodniczącego Polski 2050, jeśli zostaną one powtórzone od początku, tzn. od zgłaszania kandydatów.

Hołownia jest gotów ubiegać się o utrzymanie przywództwa, a dla dwóch rywalek biorących udział w unieważnionej II turze wyborów, Pauliny Hennig-Kloski i Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz „znalazłby miejsce w zarządzie Polski 2050”.

Hołownia miał zasugerować, że jeśli taki scenariusz okazałby się nierealny, jest gotów odejść, gdyż „nie widzi się tylko w Polsce 2050 Pełczyńskiej-Nałęcz czy wyłącznie Polsce 2050 Hennig-Kloski”.

Reklama
Reklama

Szymon Hołownia. Nieudany odwrót od polityki

Szymon Hołownia – założyciel i do tej pory lider Polski 2050 – pod koniec września 2025 roku ogłosił, że nie będzie ponownie kandydował na przewodniczącego.

 – Założyłem tę organizację, dałem jej wszystko, co mogłem i co umiałem, i dalej będę dawał w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Ale rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie: przekazuję pałeczkę w sztafecie. Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji – mówił wówczas.

Dwa dni później poinformował, że aplikuje na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Ostatecznie funkcję tę objął były prezydent Iraku Barham Ahmed Salih.

W grudniu, mimo że szanse Hołowni na posadę w ONZ oceniane były jako nieznaczne, założyciel Polski 2050 definitywnie zrezygnował  ze startu w wyborach. 

Czytaj więcej

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Polska 2050 wybiera swój koniec. Ma rozwiązanie złe i złe

Zamieszanie w Polsce 2050. Hołownia jednak wróci?

Po unieważnieniu II tury wyborów Szymon Hołownia nie wykluczył ponownego kandydowania, jeśli wybory zostaną powtórzone od początku, stwierdzając, że "nie będzie się uchylał od żadnego rozwiązania, jeśli pomoże to partii". W wywiadach Hołownia przyznawał również, że ma już „dość zajmowania się procedurami wewnętrznymi” i że najważniejszym zadaniem jest szybkie doprowadzenie do wyboru przewodniczącego, który zapewni stabilizację ugrupowania.

Reklama
Reklama

Podkreślił swoje przywiązanie do projektu Polska 2050 i zwołał Radę Krajową na najszybszy termin statutowy. Część działaczy sprzeciwia się jego powrotowi na stanowisko, co nie wyklucza rozłamu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Polska 2050
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Sondaż. Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacja ucieka Konfederacji
Polityka
Sondaż. Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacja ucieka Konfederacji
Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko
Polityka
Dezintegracja centrum problemem dla Tuska, Ziobro nieustającym zmartwieniem PiS
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Ruch Włodzimierza Czarzastego. Chce odebrać Zbigniewowi Ziobrze diety
Kancelaria Sejmu zadbała o to, by posłom siedziało się wygodniej. Będzie oparcie na nogi
Polityka
Kancelaria Sejmu zadbała o to, by posłom siedziało się wygodniej. Będzie oparcie na nogi
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama