Nieoficjalnie: Szymon Hołownia chce powtórki całych wyborów na przewodniczącego Polski 2050

Aktualizacja: 16.01.2026 21:29 Publikacja: 16.01.2026 20:00
Szymon Hołownia, Paulina Hennig-Kloska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Foto: PAP, Marcin Obara
W piątek obraduje online Rada Krajowa Polski 2050, aby rozstrzygnąć przyszłość partii. Bierze pod uwagę dwie opcje: powtórzenie tylko drugiej tury wyborów lub rozpisanie całego procesu wyborczego od początku, łącznie z procedurą zgłaszania kandydatów.
W drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 doszło do poważnego kryzysu. W poniedziałek 12 stycznia ugrupowanie ogłosiło, że unieważnia wyniki drugiej tury głosowania, w której rywalizowały Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. Powodem były problemy techniczne z systemem do głosowania online, który miał wykazywać błędy i dawać nienaturalnie wysoki odzew głosów w stosunku do liczby uprawnionych delegatów, co wzbudziło podejrzenia ingerencji zewnętrznej. Sprawa została zgłoszona także do Prokuratury Krajowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), a szef krajowej komisji wyborczej partii podał się do dymisji.
To unieważnienie zrodziło pytanie o prawidłowy sposób kontynuowania wyborów wewnętrznych: czy należy powtórzyć tylko drugą turę, czy przeprowadzić cały proces od nowa (łącznie z pierwszą turą i możliwością zgłaszania kandydatów od początku). Decyzję w tej sprawie miała 16 stycznia podjąć Rada Krajowa Polski 2050 podczas posiedzenia online.
Czytaj więcej
Kryzys w Polsce 2050, chwiejna koalicja i trudna sytuacja międzynarodowa to powody, dla których H...
Niektórzy politycy i eksperci uznają, że logiczne byłoby powtórzenie tylko drugiej tury, skoro to ona została przerwana z przyczyn technicznych, a pierwsza tura – mimo pewnych problemów – nie budziła zastrzeżeń.
Z drugiej strony pojawiają się głosy, że cała procedura wyborcza powinna zostać od nowa uruchomiona, by zminimalizować zarzuty dotyczące bezpieczeństwa i rzetelności procesu oraz dać szansę wszystkim zainteresowanym kandydatom. Taki scenariusz oznaczałby nową falę zgłoszeń i kampanię wewnętrzną, a co najważniejsze — otworzyłby drogę do powrotu Szymona Hołowni do rywalizacji o stanowisko przewodniczącego.
Czytaj więcej
Na kilka godzin przed drugą turą wyborów na przewodniczącego Polski 2050 Szymon Hołownia wystosow...
Z nieoficjalnych informacji TVN24 wynika, że podczas narady Szymon Hołownia poinformował, iż jest gotów wystartować w wyborach na przewodniczącego Polski 2050, jeśli zostaną one powtórzone od początku, tzn. od zgłaszania kandydatów.
Hołownia jest gotów ubiegać się o utrzymanie przywództwa, a dla dwóch rywalek biorących udział w unieważnionej II turze wyborów, Pauliny Hennig-Kloski i Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz „znalazłby miejsce w zarządzie Polski 2050”.
Hołownia miał zasugerować, że jeśli taki scenariusz okazałby się nierealny, jest gotów odejść, gdyż „nie widzi się tylko w Polsce 2050 Pełczyńskiej-Nałęcz czy wyłącznie Polsce 2050 Hennig-Kloski”.
Szymon Hołownia – założyciel i do tej pory lider Polski 2050 – pod koniec września 2025 roku ogłosił, że nie będzie ponownie kandydował na przewodniczącego.
– Założyłem tę organizację, dałem jej wszystko, co mogłem i co umiałem, i dalej będę dawał w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Ale rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie: przekazuję pałeczkę w sztafecie. Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji – mówił wówczas.
Dwa dni później poinformował, że aplikuje na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Ostatecznie funkcję tę objął były prezydent Iraku Barham Ahmed Salih.
W grudniu, mimo że szanse Hołowni na posadę w ONZ oceniane były jako nieznaczne, założyciel Polski 2050 definitywnie zrezygnował ze startu w wyborach.
Czytaj więcej
Wyniki wyborów na przewodniczącego Polski 2050 udowadniają to, co udowodniło już głosowanie posłó...
Po unieważnieniu II tury wyborów Szymon Hołownia nie wykluczył ponownego kandydowania, jeśli wybory zostaną powtórzone od początku, stwierdzając, że "nie będzie się uchylał od żadnego rozwiązania, jeśli pomoże to partii". W wywiadach Hołownia przyznawał również, że ma już „dość zajmowania się procedurami wewnętrznymi” i że najważniejszym zadaniem jest szybkie doprowadzenie do wyboru przewodniczącego, który zapewni stabilizację ugrupowania.
Podkreślił swoje przywiązanie do projektu Polska 2050 i zwołał Radę Krajową na najszybszy termin statutowy. Część działaczy sprzeciwia się jego powrotowi na stanowisko, co nie wyklucza rozłamu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Najświeższy sondaż preferencji wyborczych pracowni Opinia24, opublikowany 16 stycznia 2026 roku, pokazuje stabil...
W najnowszym odcinku podcastu „Polityczne Michałki” Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko analizują polityczny bi...
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że do 28 stycznia poseł Zbigniew Ziobro z PiS ma czas na uspr...
Posłowie dostaną nowe fotele. Zaprojektował je wyspecjalizowany Centralny Instytut Ochrony Pracy – dowiedziała s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas