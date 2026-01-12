Emocjonalny list Szymona Hołowni do członków Polski 2050. „Obudziły się w nas demony”

Aktualizacja: 12.01.2026 21:17 Publikacja: 12.01.2026 19:40
Szymon Hołownia
Foto: PAP, Marcin Obara
W poniedziałek odbywa się druga tura wyborów przewodniczącego Polski 2050. Wyniki poznamy około godziny 22.
Do drugiej tury weszły Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zgodnie z zapowiedzią ze startu zrezygnował założyciel i dotychczasowy przewodniczący, Szymon Hołownia. Napisał do członków partii obszerny list.
Marszałek Sejmu nie ukrywał rozczarowania przebiegiem wewnętrznych rozgrywek: „Obudziła w nas, i niech to będzie lekcją dla nas, demony. Wspaniali działacze zmieniali się w ziejących nienawiścią agitatorów tej, czy innej strony” – napisał, ostrzegając przed „robieniem z dobrych ludzi, ludzi złych”.
W liście Hołownia wprost napisał, że nie zagłosuje na konkretną kandydatkę, ale wyznaczy kryteria swojego wyboru. Kluczowe jest dla niego „mocne postawienie na podmiotowość, autonomię partii”.
„Oni, próbując zniszczyć Polskę 2050, szykują nam przecież tragedię za dwa lata, bo niszcząc koalicjantów, tworzą przestrzeń dla innej koalicji, tej ultraprawicowej, z Braunem” – ostrzegł, nawiązując do ataków ze strony mediów wspierających Koalicję Obywatelską.
Marszałek wyraźnie odciął się od presji ze strony tzw. „K15X mediów”: „Rozumiem, że nie wszyscy jesteśmy jeszcze impregnowani na ataki, kłamstwa, pogardę i manipulacje – w ich ocenie – »wspierających« K15X mediów. To, że próbują nas zniszczyć sojusznicy, a nie przeciwnicy, nie oznacza przecież jeszcze, że mają rację”.
Hołownia zaznaczył, że Polska 2050 pozostaje lojalnym koalicjantem: „Rozmawiamy z różnymi ludźmi, chodzimy do różnych telewizji. Ale jesteśmy lojalnym koalicjantem, wywiązującym się sumiennie i skrupulatnie ze WSZYSTKICH zobowiązań umowy, jaka wiąże nas z KO, PSL i Lewicą”.
Jednocześnie domaga się większej asertywności. Pisze, że Polska 2050 powinna głośniej i skuteczniej, przy użyciu różnych narzędzi dostępnych w parlamencie, wyraźniej dopominać się u koalicjantów realizacji obietnic złożonych wyborcom. Dodał: „Nie uważam asertywności za arogancję”.
Hołownia przeprosił za błędy: „Tak, popełniliśmy po drodze mnóstwo błędów: kadrowych, zarządczych, komunikacyjnych. Tak, popełniłem je i ja, wycieńczony walką na tysiącu frontów, kampaniami, dźwiganiem naszego wizerunku i odpowiedzialności za ruch, dniem i nocą, przez sześć lat. Serdecznie Was za nie przepraszam”.
Przypomniał też osiągnięcia, za główne uznając odsunięcie od władzy partii, która uważała kraj za prywatną kolonię.
Marszałek wykluczył współpracę ze skrajnościami: „Chcę Polski 2050, która nigdy nie pójdzie w taktyczne koalicje z tymi, którzy mają lepkie ręce, albo brunatne głowy” – napisał, jednocześnie apelując o rozmowy z polityczną opozycją. Partia "programowo, i o różnych porach dnia i nocy, rozmawiać będzie z tymi, którzy, nie przekraczając granic faszyzmu czy innych niebezpiecznych postaw, wybrani zostali, by reprezentować Polki i Polaków, a są dziś po drugiej politycznej stronie” – pisze Hołownia.
W osobistym zakończeniu Hołownia wyznał, że mimo politycznego temperamentu ma cechę, która w partyjnej polityce jest uważana za wadę. „Jestem człowiekiem pokoju, nie wojny. Próbowałem przez tych parę lat nauczyć się nienawidzić kogoś, próbowałem nauczyć się pogardy – nie umiem” – napisał.
„Nie pozbędziecie się mnie chyba tak łatwo. Tęsknię za Wami i do Was” – zakończył marszałek.
Źródło: rp.pl
