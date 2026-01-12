Emocjonalny list Szymona Hołowni do członków Polski 2050. „Obudziły się w nas demony”

„Oni, próbując zniszczyć Polskę 2050, szykują nam przecież tragedię za dwa lata, bo niszcząc koalicjantów, tworzą przestrzeń dla innej koalicji, tej ultraprawicowej, z Braunem” – ostrzegł, nawiązując do ataków ze strony mediów wspierających Koalicję Obywatelską.

Marszałek wyraźnie odciął się od presji ze strony tzw. „K15X mediów”: „Rozumiem, że nie wszyscy jesteśmy jeszcze impregnowani na ataki, kłamstwa, pogardę i manipulacje – w ich ocenie – »wspierających« K15X mediów. To, że próbują nas zniszczyć sojusznicy, a nie przeciwnicy, nie oznacza przecież jeszcze, że mają rację”.

Lojalność, ale nie podporządkowanie

Hołownia zaznaczył, że Polska 2050 pozostaje lojalnym koalicjantem: „Rozmawiamy z różnymi ludźmi, chodzimy do różnych telewizji. Ale jesteśmy lojalnym koalicjantem, wywiązującym się sumiennie i skrupulatnie ze WSZYSTKICH zobowiązań umowy, jaka wiąże nas z KO, PSL i Lewicą”.

Jednocześnie domaga się większej asertywności. Pisze, że Polska 2050 powinna głośniej i skuteczniej, przy użyciu różnych narzędzi dostępnych w parlamencie, wyraźniej dopominać się u koalicjantów realizacji obietnic złożonych wyborcom. Dodał: „Nie uważam asertywności za arogancję”.

„Polska 2050 to nie kolejna inkarnacja projektów, które się roztopiły”

Hołownia przeprosił za błędy: „Tak, popełniliśmy po drodze mnóstwo błędów: kadrowych, zarządczych, komunikacyjnych. Tak, popełniłem je i ja, wycieńczony walką na tysiącu frontów, kampaniami, dźwiganiem naszego wizerunku i odpowiedzialności za ruch, dniem i nocą, przez sześć lat. Serdecznie Was za nie przepraszam”.