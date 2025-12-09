Szymon Hołownia podjął decyzję w kwestii wyborów na szefa Polski 2050

We wrześniu Szymon Hołownia zapowiedział, że rezygnuje z ubiegania się o dalsze przewodniczenie założonej przez siebie partii.

– Założyłem tę organizację, dałem jej wszystko, co mogłem i co umiałem, i dalej będę dawał w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Ale rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie: przekazuję pałeczkę w sztafecie. Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji – mówił wówczas.

Zapowiedział, że nie wystartuje w styczniowych wyborach, choć zapewnił jednocześnie, że Polska 2050 „zawsze będzie miała szczególne miejsce” w jego sercu, jako „jedno z dzieci”, po fundacjach, które założył wcześniej.

Międzynarodowe plany Szymona Hołowni

Decyzja Hołowni miała związek z jego staraniami o objęcie stanowiska Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).