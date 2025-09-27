Ważne oświadczenie Szymona Hołowni. „To ten moment, ta chwila”

Podczas konferencji Hołownia powiedział, że od stycznia nie będzie już stał na czele partii. – Założyłem tę organizację, dałem jej wszystko, co mogłem i co umiałem, i dalej będę dawał w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Ale rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie „przekazuję pałeczkę w sztafecie”. Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji – mówił Hołownia.

Kto zostanie następcą Szymona Hołowni w Polsce 2050?

– Bardzo lubię szukać ludzi silniejszych i mądrzejszych od siebie, więc mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki wyłonią lidera, który w odpowiedzialny i sprawny sposób poprowadzi Polskę 2050 do zwycięstwa w 2027 r. – mówił.

Hołownia zapewnił, że Polska 20250 „zawsze będzie miała szczególne miejsce” w jego sercu, jako „jedno z dzieci”, po fundacjach, które założył wcześniej. Zadeklarował, że dalej będzie członkiem partii. – Ja oczywiście nigdzie się nie wybieram. Będę służył radą, będę wspierał, będę pomagał, ruszę w Polskę rozmawiać z naszymi strukturami – stwierdził.