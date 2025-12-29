Resort kultury zawiadomił o przestępstwie w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich

Aktualizacja: 29.12.2025 21:14 Publikacja: 29.12.2025 21:09
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby działające w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Zawiadomienie jest efektem kontroli, która wykazała, że w latach 2020-2024 ww. osoby naraziły Stowarzyszenie na szkodę w wysokości ponad 13,3 mln zł.
- Nie ma miejsca na tego typu marnotrawienie pieniędzy w instytucjach takich jak stowarzyszenie – powiedział Maciej Wróbel, wiceminister kultury podczas konferencji, która odbyła się w błyskawicznym tempie, godzinę po jej ogłoszeniu. – Pieniądze pozyskiwane na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, muszą być wydawane zgodnie z prawem.
Na X dodał: „Złożyłem zawiadomienie do prokuratury w sprawie nadużyć w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich w latach 2020-2024. Mowa o narażeniu SFP na szkodę o wartości co najmniej 13,3 mln zł. Te pieniądze powinny trafić do artystów. Zamiast tego wydano je niezgodnie z przeznaczeniem – np. umowy kredytowe zostały zabezpieczone tantiemami! Doniesienie to efekt kontroli przeprowadzonej przez resort w stowarzyszeniu. W jej wyniku stwierdziliśmy także, że z ówczesnym prezesem SFP została zawarta umowa cywilnoprawna niezgodnie z ustawą, czym wyrządzono SFP szkodę o wartości ponad 3,7 mln zł. Z dyrektorką biura z kolei zawarto umowę o pracę z wynagrodzeniem, które znacząco przewyższało uposażenie na porównywalnych stanowiskach, czym wyrządzono szkodę o wartości ponad 4,5 mln zł.
Organizacje Zbiorowego Zarządzania zobowiązane są do prowadzenia gospodarki finansowej w sposób odpowiedzialny i transparentny, a pozyskiwane środki muszą przekazywać twórcom. Sukcesywnie przeprowadzimy kontrolę wszystkich OZZ-ów”.
Ministerstwo poinformowało, że zawiadomienie dotyczy m.in. czynów popełnionych przez poprzedniego prezesa SFP oraz dyrektorki biura za jego kadencji, a także inne osoby pełniące funkcje w organach stowarzyszenia.
W latach, których dotyczy zawiadomienie, prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich był Jacek Bromski, zaś jego najbliższą współpracowniczką Ewa Szacha-Głuchowicz, dyrektorka biura SFP.
Zawiadomienie obejmuje: prowadzenie finansów Stowarzyszenia z przekroczeniem uprawnień, niedopełnienie wymogów prawnych w kwestii zaciągania zobowiązań, wydatkowanie środków niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieprzestrzeganie zasady efektywności przy gospodarowaniu majątkiem Stowarzyszenia.
Według kontrolerów ministerstwa w rozliczeniach wewnętrznych stowarzyszenia nie ujawniono jego członkom, że od stycznia 2020 r. do 24 lutego 2024 r. były już prezes Jacek Bromski zarobił ponad 3 mln 700 tys. zł. Jeszcze więcej zarobiła Ewa Szacha-Głuchowicz, która od stycznia 2020 r. do marca 2023 r. otrzymała prawie 5 mln 600 tys. zł. Na tę sumę składają się liczne premie oraz miesięczne pensje sięgające 35 tys. zł.
Kontrolę zleciła ministra Hanna Wróblewska.
Wcześniej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że 16 grudnia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ustanowił kuratora dla Związku Artystów Wykonawców STOART.
Funkcję tę powierzono mecenasowi Szymonowi Wójcińskiemu, który 22 grudnia złożył przed sądem stosowne przyrzeczenie oraz uzyskał zaświadczenie potwierdzające ustanowienie kuratorem. Sąd Rejonowy ustanowił kuratora dla Związku Artystów Wykonawców STOART
Ministerstwo deklaruje wolę pełnej i konstruktywnej współpracy z nowo ustanowionym kuratorem i liczy na szybkie działania kończące wielomiesięczny paraliż organizacji.
