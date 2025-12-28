Aktualizacja: 28.12.2025 14:11 Publikacja: 28.12.2025 12:49
Jak podaje wyspecjalizowany portal koncertowy Pollstar.com, koncertową jedynką minionego roku była Beyoncé, której „Cowboy Carter Tour” przyniósł blisko 408 mln dol. wpływów.
Na 32 koncerty sprzedała blisko 1,6 mln biletów w średniej cenie 255 dol., co dało jej rekordowe średnie wpływy za show blisko 13 mln dol.
Beyoncé redukowała koszty rezydencjami na 9 stadionach, jednak jej widowisko to kosztowna zabawa z gigantyczną produkcją, wielkim zespołem muzycznym, wokalnym i tanecznym, więc zysk jest obarczony wydatkami.
Dlatego za tournée, które rozbiło bank, trzeba uznać powrót Oasis po 15 latach, awanturach, wojnach podjazdowych w mediach i braku nadziei, że kiedykolwiek jeszcze zagrają razem. Podobną sagę zafundowali nam wcześniej Guns N’ Roses.
Bracia Gallagher na początku mieli zagrać tylko w Wielkiej Brytanii, skończyło się na wpływie ponad 405 mln dol. za 36 występów. Brytyjczyków zobaczyło 2,3 mln fanów, którzy płacili średnio 181 dol. za bilet. To dawało 11 mln 260 tys. dol. za wieczór.
Stawkę na podium zamyka Coldplay, który wsławił się 10 występami na Wembley. Łącznie dali 50 koncertów, a każdy z nich przynosił 7,8 mln dol. Łącznie dało to ok. 390 mln dol. wpływów. To Chris Martin i koledzy mieli największą frekwencję – zobaczyło ich ponad 2,9 mln fanów. Mieli też stosunkowo niską cenę biletów – 130 dol.
Jest też inna perspektywa: rozpoczęte w marcu 2022 r. długie i rekordowe „Music of the Spheres Tour” Coldplay sprzedało już 13,1 mln biletów i zarobiło 1,52 mld dol. z 223 występów.
Czwarty show roku firmowali razem Kendrick Lamar i SZA. Za 39 koncertów zanotowali wpływy 358 mln dol. Piąta była Shakira. Jej 64 koncerty przyniosły 320 mln dol. wpływów.
W drugiej piątce znaleźli się: The Weeknd (306 mln dol.), Chris Brown (298 mln dol.), Imagine Dragons (249 mln dol.), Lady Gaga (209 mln dol.) i Post Malone (198 mln dol.).
Pollstar.com wyliczył, że od czasu pandemii rynek koncertowy rósł skokowo. Przyrost wpływów 100 najlepszych tournée w 2023 r. wyniósł 46 proc., zaś w 2024 r. pierwsza setka miała 9,5 mld dol. wpływów.
W 2025 r. nastąpiła korekta, a ogólna liczba wpływów pierwszej setki spadła o 6,1 proc., ale nadal jest to ogromne 8,9 mld dol. i 60,8 proc. więcej niż w 2019 r. w ostatnim pełnym roku koncertowym przed pandemią.
Łączna sprzedaż biletów 67,3 mln oznacza spadek o 3,7 proc. w porównaniu z 2024 r. Globalna frekwencja osiągnęła szczyt w 2023 r., kiedy sprzedaż biletów wzrosła z 59,2 mln do 70,4 mln.
Średnia cena biletu w 2025 r. została obniżona do 132,62 dol. Wynosiła 96,17 dol. w 2019 r. i 106,07 dol. w 2022 r. Osiągnęła szczyt na poziomie 135,92 dol. w zeszłym roku.
