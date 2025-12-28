Dlatego za tournée, które rozbiło bank, trzeba uznać powrót Oasis po 15 latach, awanturach, wojnach podjazdowych w mediach i braku nadziei, że kiedykolwiek jeszcze zagrają razem. Podobną sagę zafundowali nam wcześniej Guns N’ Roses.

Bracia Gallagher na początku mieli zagrać tylko w Wielkiej Brytanii, skończyło się na wpływie ponad 405 mln dol. za 36 występów. Brytyjczyków zobaczyło 2,3 mln fanów, którzy płacili średnio 181 dol. za bilet. To dawało 11 mln 260 tys. dol. za wieczór.

Stawkę na podium zamyka Coldplay, który wsławił się 10 występami na Wembley. Łącznie dali 50 koncertów, a każdy z nich przynosił 7,8 mln dol. Łącznie dało to ok. 390 mln dol. wpływów. To Chris Martin i koledzy mieli największą frekwencję – zobaczyło ich ponad 2,9 mln fanów. Mieli też stosunkowo niską cenę biletów – 130 dol.

Jest też inna perspektywa: rozpoczęte w marcu 2022 r. długie i rekordowe „Music of the Spheres Tour” Coldplay sprzedało już 13,1 mln biletów i zarobiło 1,52 mld dol. z 223 występów.

Czwarty show roku firmowali razem Kendrick Lamar i SZA. Za 39 koncertów zanotowali wpływy 358 mln dol. Piąta była Shakira. Jej 64 koncerty przyniosły 320 mln dol. wpływów.