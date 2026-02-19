U2 wydadzą w tym roku nową płytę
Zanim pod koniec roku ukaże się ich premierowy długogrający album, U2 prezentują część nowego materiału na „Days Of Ash”. EP-ka jest już dostępna w serwisach streamingowych.
Premierowy zestaw składa się z pięciu piosenek – „American Obituary”, „The Tears Of Things”, „Song Of The Future”, „One Life At A Time” i „Yours Eternally” (z udziałem Eda Sheerana i Tarasa Topolii) – oraz wiersza „Wildpeace”. Sumując, „Days Of Ash” jest natychmiastową i zdecydowaną odpowiedzią na bieżące wydarzenia, inspirowaną historiami bohaterów walczących o wolność. Trzy z pięciu utworów opowiadają o ludziach – matce, ojcu i nastolatce – których losy zostały brutalnie przerwane.
Days of Ash
– To była niesamowita frajda móc znów spotkać się w studiu we czwórkę – powiedział Bono. – Materiał z „Days Of Ash” ma zupełnie inny nastrój i tematykę niż ten, który wydamy na albumie z końcem roku. Utwory z EP-ki nie mogły dłużej czekać. To wyrazy buntu i przerażenia, lament. Po nich przyjdą radosne piosenki, właśnie nad nimi pracujemy, bo choć na naszych małych ekranach codziennie widzimy „normalizujące” się okropieństwa, nie ma nic normalnego w tych okrutnych czasach i musimy się im przeciwstawić, zanim znów nabierzemy wiary w przyszłość. I w siebie nawzajem. „Jeśli masz szansę mieć nadzieję, to Twój obowiązek ją mieć…” – ten wers zapożyczyliśmy od Lei Ypi. Dobrze byłoby się też pośmiać. Dziękuję.
– Kto potrzebuje od nas nowej płyty? – zastanawia się Larry Mullen Jr.
– Wszystko zależy od tego, czy tworzymy muzykę, która – naszym zdaniem – zasługuje na to, by ją usłyszano. Wierzę, że te nowe utwory dorównują naszym najlepszym dokonaniom. Dużo rozmawiamy o tym, kiedy wypuszczać nowe nagrania. Nigdy nie ma się całkowitej pewności, ale ten moment – szczególnie widząc to, co się dzieje na świecie – wydaje się odpowiedni. Od samego początku, gdy współpracowaliśmy z Amnesty czy Greenpeace, byliśmy gotowi zajmować mocne stanowisko. Bywa to chaotyczne, zawsze wywołuje reakcję, ale to ważna część tego, kim jesteśmy i dlaczego wciąż istniejemy.
– Jestem podekscytowany tymi nowymi utworami – mam poczucie, że pojawiają się we właściwym czasie – dodał Adam Clayton.
Czytaj więcej
Bruce Springsteen zareagował na kolejne zabójstwo ICE w Minneapolis protest songiem. Przeciwko br...
– Wierzymy w świat, w którym granice nie są zacierane siłą – stwierdził The Edge. – W którym kultura, język i pamięć nie są uciszane przez strach. W którym godność narodu nie podlega negocjacjom. Ta wiara nie jest chwilowa. Nie jest polityczną modą. To fundament, na którym stoimy. I stoimy na nim razem.
„American Obituary” odnosi się do wstrząsającego wydarzenia w Minneapolis, gdzie 7 stycznia 2026 r. Renée Nicole Macklin Good, matka trójki dzieci, została postrzelona, gdy korzystała z prawa do pokojowego protestu, chronionego przez pierwszą poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych. U2 stwierdzają: nieuzbrojona kobieta została określona mianem „terrorystki” przez rząd, który nie chce wycofać tych słów, mimo że świadomie głosi nieprawdę.
Tytuł utworu „The Tears Of Things” został zaczerpnięty z książki franciszkanina Richarda Rohra, który – analizując pisma żydowskich proroków – stawia pytanie o to, jak żyć empatycznie w czasach przemocy i rozpaczy. Tekst piosenki jest zapisem wyobrażonej rozmowy między Dawidem a twórcą jego rzeźby, Michałem Aniołem. Młodzieniec z procą i pięcioma gładkimi kamieniami odrzuca myśl, że by pokonać Goliata – sam musi się stać taki jak on. Utwór przypomina również o fascynującym detalu: Michał Anioł wykuł źrenice Dawida w kształcie serca – szczegół ten do dziś wprawia w osłupienie zwiedzających Galerię Akademii we Florencji.
Bohaterką „Song Of The Future” jest 16-letnia Sarina Esmailzadeh – jedna z tysięcy uczennic, które w 2022 r. wyszły na ulice w Iranie. Protesty pod hasłem „Kobieta, życie, wolność” wywołała śmierć Jiny Mahsy Amini, młodej kurdyjsko-irańskiej kobiety, która zmarła w Teheranie w wyniku obrażeń odniesionych po zatrzymaniu przez tzw. „moralną policję” za nienoszenie hidżabu zgodnie z wytycznymi rządu. Zaledwie siedem dni później Sarina została pobita przez irańską służbę bezpieczeństwa i zmarła wskutek odniesionych ran – choć reżim utrzymywał, że odebrała sobie życie. Utwór ma uchwycić nadzieję, którą niosła ze sobą zbyt krótka historia Sariny i jej wolnego ducha.
Czytaj więcej
Wokalista U2 zaprezentował w Cannes filmowy dokument „Bono: Stories of Surrender”. To wyjątkowy,...
EP-ka „Days Of Ash” zawiera także interpretację wiersza „Wildpeace” autorstwa izraelskiego pisarza i poety Jehudy Amichaja. Recytuje go nigeryjska artystka Adeola z grupy Les Amazones d'Afrique; oprawę muzyczną wraz z U2 przygotował Jacknife Lee.
„One Life At A Time”, piąty utwór na EP-ce, powstał z dedykacją dla Palestyńczyka Awdaha Hathaleena, ojca trojga dzieci. Awdah, pokojowy działacz i nauczyciel angielskiego, został zabity w swojej wiosce na Zachodnim Brzegu przez izraelskiego osadnika Yinona Leviego 28 lipca 2025 r. Hathaleen był konsultantem przy nagrodzonym Oscarem dokumencie „No Other Land”, stworzonym wspólnie przez Palestyńczyków i Izraelczyków. Podczas pogrzebu jeden z reżyserów, Basel Adra, mówił o morderstwie przyjaciela i o doświadczeniu Palestyńczyków, którzy są wymazywani „jedno życie po drugim”. Zespół U2 przejął tę frazę, nadając jej nowy sens – sugerując, że pokojowe rozwiązanie zostanie wypracowane właśnie „jedno życie po drugim”.
W „Yours Eternally” do Bono i Edge’a dołączają Ed Sheeran oraz Taras Topolia – ukraiński muzyk, który został żołnierzem. Wiosną 2022 r., po inwazji Rosji na Ukrainę, Bono i The Edge na zaproszenie prezydenta Zełenskiego udali się do Kijowa, by wystąpić na stacji metra. Kilka dni wcześniej Ed Sheeran skontaktował Bono z Tarasem Topolią i jego zespołem Antytila. Bono, Taras i The Edge spotkali się po raz pierwszy właśnie na peronie i od tamtej pory utrzymują przyjacielskie relacje. To właśnie Taras zainspirował „Yours Eternally” – muzyczny list od żołnierza na służbie, którego odważny i niepokorny duch odzwierciedla charakter samej Ukrainy.
Premierze utworu „Yours Eternally” towarzyszyć będzie krótki, 4,5-minutowy film dokumentalny w reżyserii ukraińskiego operatora i twórcy Ilyi Mikhaylusa. Dokument ukaże się we wtorek, 24 lutego – w czwartą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę. Nakręcony w grudniu 2025 r., gdy Mikhaylus i jego ekipa podążali za 40-tysięcznym Korpusem Chartia, film ukazuje niezwykłą codzienność Aliny i jej towarzyszy broni na pierwszej linii frontu.
Wraz z EP-ką „Days Of Ash” ukazuje się nowe wydanie magazynu „Propaganda”, który powraca jednorazowo w formie cyfrowego zina oraz limitowanego nakładu drukowanego. Czterdzieści lat temu, w lutym 1986 r., pierwszy numer „Propagandy” trafił do skrzynek pocztowych fanów U2 na całym świecie.
Aspirując do poziomu ówczesnych magazynów fanowskich, „Propaganda” narodziła się z punkowej kultury zinów, która stawiała na bezkompromisową postawę, idee i dialog.
Utrzymana w tym samym duchu specjalna odsłona „Propagandy” nosi tytuł „U2 – Days Of Ash: Six Postcards From The Present… Wish We Weren’t Here”. 52-stronicowa publikacja zawiera wywiady z: reżyserem „Yours Eternally” Ilyą Mikhaylusem, producentem Piotrem Wierziłowem oraz muzykiem i żołnierzem Tarasem Topolią. Znajdą się tam również teksty piosenek, notatki od wszystkich czterech członków zespołu oraz wywiad Q&A z Bono. Zin „Propaganda” można przeczytać TUTAJ.
