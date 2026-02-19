Zanim pod koniec roku ukaże się ich premierowy długogrający album, U2 prezentują część nowego materiału na „Days Of Ash”. EP-ka jest już dostępna w serwisach streamingowych.

U2 i nowe piosenki

Premierowy zestaw składa się z pięciu piosenek – „American Obituary”, „The Tears Of Things”, „Song Of The Future”, „One Life At A Time” i „Yours Eternally” (z udziałem Eda Sheerana i Tarasa Topolii) – oraz wiersza „Wildpeace”. Sumując, „Days Of Ash” jest natychmiastową i zdecydowaną odpowiedzią na bieżące wydarzenia, inspirowaną historiami bohaterów walczących o wolność. Trzy z pięciu utworów opowiadają o ludziach – matce, ojcu i nastolatce – których losy zostały brutalnie przerwane.

Days of Ash Foto: Mat. Pras./Universal

– To była niesamowita frajda móc znów spotkać się w studiu we czwórkę – powiedział Bono. – Materiał z „Days Of Ash” ma zupełnie inny nastrój i tematykę niż ten, który wydamy na albumie z końcem roku. Utwory z EP-ki nie mogły dłużej czekać. To wyrazy buntu i przerażenia, lament. Po nich przyjdą radosne piosenki, właśnie nad nimi pracujemy, bo choć na naszych małych ekranach codziennie widzimy „normalizujące” się okropieństwa, nie ma nic normalnego w tych okrutnych czasach i musimy się im przeciwstawić, zanim znów nabierzemy wiary w przyszłość. I w siebie nawzajem. „Jeśli masz szansę mieć nadzieję, to Twój obowiązek ją mieć…” – ten wers zapożyczyliśmy od Lei Ypi. Dobrze byłoby się też pośmiać. Dziękuję.

– Kto potrzebuje od nas nowej płyty? – zastanawia się Larry Mullen Jr.