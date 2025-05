„Bono: Stories of Surrender” to przygotowany przez reżysera Andrew Dominika zapis koncertów, jakie dał Bono w 2023 roku w nowojorskim Beacon Theatre. Trudno o skromniejszą opowieść. Prosty stolik, trzy krzesła. Trójka muzyków rzadko się zresztą pojawiających na ekranie. I Bono, który widza całkowicie hipnotyzuje. Śpiewa swoje najbardziej znane piosenki i opowiada o zdarzeniach z własnego życia, jakie się za nimi kryły. Tak naprawdę to one man show. Najskromniejszy z możliwych zapis spektaklu. A jednak ten film niesamowicie wciąga. I wzrusza.

Spojrzenie na własne życie

W 2016 roku Bono przeszedł operację serca. Nie mógł oddychać. Czuł, że odpływa. Przeżył. Może właśnie to doświadczenie sprawiło, że chciał z dystansu spojrzeć na własne życie? W 2022 roku ukazała się jego książka „Surrender. 40 piosenek. Jedna opowieść”.

Pokazany po raz pierwszy w Cannes dokument „Bono. Stories of Surrender” podpisał jako reżyser Andrew Dominik. Ktoś może powiedzieć: „Niewiele miał do roboty”. Nieprawda. Twórca świetnego filmu o Nicku Cave'ie wyreżyserował każdy kadr filmu. Stworzył zapis dynamiczny i wciągający. Kamera nie tworzy tu bariery między bohaterem filmu i widzem. Odwrotnie, przełamuje dystans, pozwala go zredukować niemal do zera.

Powstała przejmująca opowieść o chłopaku próbującym pożegnać się z matką i po latach zrozumieć swoje relacje z ojcem. O młodym mężczyźnie, który tworzy zespół U2 i układa życie od nowa z kobietą, którą kocha. O artyście. O wrażliwym człowieku.