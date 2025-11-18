Aktualizacja: 18.11.2025 04:51 Publikacja: 18.11.2025 04:28
Ukraińska kolej państwowa poinformowała, że w wyniku ataku pociągi do Przemyśla i Chełma musiały zjechać z trasy i zanotowały ok. 2,5-godzinne opóźnienie.
Gubernator obwodu Ołeh Synehubow informuje, że w ataku rannych zostało dziewięć osób – siedmioro rannych hospitalizowano.
Informacje takie przekazuje łotewskie MSW. Według stanu na 1 listopada 2025 roku na Łotwie było zarejestrowanych ok. 31 281 uchodźców z Ukrainy. Co miesiąc do kraju przybywa średnio 500-600 uchodźców z ogarniętego wojną kraju.
Eksplozja jest prawdopodobnie wynikiem wycieku gazu z gazociągu.
Jeden z rannych to pracownik Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych – poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow. Z informacji przekazywanych przez Gładkowa wynika, że ukraiński dron zaatakował budynek w mieście Korocza. Ranni w ataku zostali hospitalizowani, jeden z nich jest w stanie ciężkim. W wyniku ataku w mieście doszło do pożaru.
Informacje takie podaje dziennik „Izwiestia” powołując się na rosyjską ambasadę w Londynie. Pierwotnie Wielka Brytania miała zrezygnować z importu uranu z Rosji do 2030 roku. Obecnie plany przewidują rezygnację ze sprowadzania uranu z Rosji do 2028 roku. Nowym dostawcą uranu dla Wielkiej Brytanii mają być USA.
Biuro prasowe rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego informuje, że w ramach ćwiczeń, które odbyły się 13-14 listopada okręty marynarek wojennych Rosji i Mjanmy (d. Birma) ćwiczyły wykrywanie i śledzenie wrogich okrętów podwodnych. Załogi ćwiczyły też użycie broni przeznaczonej do zwalczania okrętów podwodnych, a także odbijanie jednostki zajętej przez piratów. Ze strony rosyjskiej w ćwiczeniach brała udział fregata Marszałek Szaposznikow, korweta Griemjaszczij i tankowiec Borys Butoma. Marynarka Mjanmy skierowała do udziału w ćwiczeniach okręt desantowy, fregatę, korwetę i okręt podwodny.
O tym, że lotnisko w stolicy obwodu penzeńskiego przestało przyjmować i odprawiać samoloty poinformowała rosyjska agencja lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
Gubernator obwodu Jurij Sliusar pisze, że drony atakowały rejon czertkowski obwodu rostowskiego. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał.
Rosyjska ofensywa od miesięcy skupia się na zajęciu Pokrowska.
Postępy rosyjskich wojsk na Ukrainie. Grudzień 2024 - 16 listopada 2025
Foto: PAP
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1363 dniu wojny
Foto: PAP
