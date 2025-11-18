04:48
18.11.2025

W wyniku nocnego ataku powietrznego Rosji na Dniepr opóźnione zostały dwa pociągi do Polski

Ukraińska kolej państwowa poinformowała, że w wyniku ataku pociągi do Przemyśla i Chełma musiały zjechać z trasy i zanotowały ok. 2,5-godzinne opóźnienie. 

04:46
18.11.2025

17-latka zginęła w rosyjskim ataku rakietowym na Berestyn w obwodzie charkowskim

Gubernator obwodu Ołeh Synehubow informuje, że w ataku rannych zostało dziewięć osób – siedmioro rannych hospitalizowano. 

04:43
18.11.2025

Łotwa przeznaczy 39,7 mln euro na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w 2026 roku

Informacje takie przekazuje łotewskie MSW. Według stanu na 1 listopada 2025 roku na Łotwie było zarejestrowanych ok. 31 281 uchodźców z Ukrainy. Co miesiąc do kraju przybywa średnio 500-600 uchodźców z ogarniętego wojną kraju. 

04:42
18.11.2025

Potężna eksplozja na przedmieściach Omska

Eksplozja jest prawdopodobnie wynikiem wycieku gazu z gazociągu. 

04:39
18.11.2025

Dwie osoby ranne w ataku ukraińskiego drona na obwód biełgorodzki

Jeden z rannych to pracownik Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych – poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow. Z informacji przekazywanych przez Gładkowa wynika, że ukraiński dron zaatakował budynek w mieście Korocza. Ranni w ataku zostali hospitalizowani, jeden z nich jest w stanie ciężkim. W wyniku ataku w mieście doszło do pożaru. 

04:36
18.11.2025

Wielka Brytania zamierza szybciej niż planowała zrezygnować z zakupów rosyjskiego uranu

Informacje takie podaje dziennik „Izwiestia” powołując się na rosyjską ambasadę w Londynie. Pierwotnie Wielka Brytania miała zrezygnować z importu uranu z Rosji do 2030 roku. Obecnie plany przewidują rezygnację ze sprowadzania uranu z Rosji do 2028 roku. Nowym dostawcą uranu dla Wielkiej Brytanii mają być USA. 

04:31
18.11.2025

Wspólne ćwiczenia marynarek wojennych Rosji i Mjanmy

Biuro prasowe rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego informuje, że w ramach ćwiczeń, które odbyły się 13-14 listopada okręty marynarek wojennych Rosji i Mjanmy (d. Birma) ćwiczyły wykrywanie i śledzenie wrogich okrętów podwodnych. Załogi ćwiczyły też użycie broni przeznaczonej do zwalczania okrętów podwodnych, a także odbijanie jednostki zajętej przez piratów. Ze strony rosyjskiej w ćwiczeniach brała udział fregata Marszałek Szaposznikow, korweta Griemjaszczij i tankowiec Borys Butoma. Marynarka Mjanmy skierowała do udziału w ćwiczeniach okręt desantowy, fregatę, korwetę i okręt podwodny. 

04:30
18.11.2025

W nocy działanie wstrzymało lotnisko w Penzie

O tym, że lotnisko w stolicy obwodu penzeńskiego przestało przyjmować i odprawiać samoloty poinformowała rosyjska agencja lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). 

04:28
18.11.2025

Rosyjska obrona przeciwlotnicza odparła atak dronów na obwód rostowski

Gubernator obwodu Jurij Sliusar pisze, że drony atakowały rejon czertkowski obwodu rostowskiego. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. 

04:26
18.11.2025

Jakie postępy uczyniła rosyjska armia na Ukrainie w 2025 roku? (MAPA)

Rosyjska ofensywa od miesięcy skupia się na zajęciu Pokrowska. 

Postępy rosyjskich wojsk na Ukrainie. Grudzień 2024 - 16 listopada 2025

Foto: PAP

04:25
18.11.2025

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1363 dniu wojny

Foto: PAP

04:24
18.11.2025

