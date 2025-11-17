05:37 W kontrolowanej przez Ukraińców części obwodu chersońskiego trwa budowa schronów w placówkach oświatowych

Chersońska administracja obwodowa informuje, że obecnie trwa budowa 10 takich schronów – przy czym trzy z nich mają już być gotowe do użycia. Istnienie schronów w szkołach i przedszkolach ma umożliwić bezpieczną naukę stacjonarną.

04:41 Rosyjskie drony atakowały Nowogród-Siewierski

W ataku na miasto położone w obwodzie czernihowskim ucierpiały budynki mieszkalne oraz budynek jednego ze sklepów. Z informacji lokalnych władz wynika, że miasto zostało zaatakowane przez drony-kamikadze typu Gerań-2 (rosyjska wersja dronów-kamikadze Shahed). Nie ma informacji o ofiarach.

04:36 W Chersoniu właściciele prywatnych firm zostali wezwani do usunięcia napisów w języku rosyjskim

Chersońska rada miejska na swoim kanale w serwisie Telegram podała, że w ramach derusyfikacji właściciele prywatnych przedsiębiorstw, na których wciąż znajdowały się napisy w języku rosyjskim, otrzymali upomnienie i zostali wezwani do usunięcia takich napisów. Jak informuje rada miejska chodzi o „wszystkie elementy okupacyjnej przeszłości, które zachowały się w przestrzeni publicznej”. Chersoń znajdował się pod rosyjską okupacją od marca do listopada 2022 roku.

04:32 Rosyjskie rakiety spadły na Bałakliję, są ofiary

W nocy na centrum Bałakliji, miasta w obwodzie charkowskim, spadły dwie rakiety. W wyniku ataku zginęły co najmniej trzy osoby, a 10, w tym troje dzieci w wieku 17, 15 i 14 lat, zostało rannych. Dziewięcioro rannych hospitalizowano. Wcześniej w obwodzie charkowskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z groźbą rosyjskiego ataku z użyciem pocisków balistycznych.

04:31 W nocy na dwóch rosyjskich lotniskach wstrzymany został ruch lotniczy

Samoloty tymczasowo przestały przyjmować i odprawiać lotniska w Penzie i Tambowie. Po kilku godzinach działanie lotnisk zostało wznowione.

04:29 Miasto w okupowanej części obwodu donieckiego zostało pozbawione prądu

Horłówka, miasto w okupowanej przez Rosjan części obwodu donieckiego, jest pozbawione prądu – poinformował stojący na czele lokalnych władz okupacyjnych Iwan Prichodko. Przyczyn pozbawienia miasta prądu, ani tego, kiedy dostawy prądu zostaną wznowione, nie podano.

04:25 Donald Trump gotów poprzeć ustawę nakładającą sankcje na kraje podejmujące współpracę gospodarczą z Rosją

Chodzi o ustawę przygotowaną przez senatora Partii Republikańskiej Lindseya Grahama, która przewiduje nałożenie ceł w wysokości do 500 proc. na państwa, które kupują od Rosji surowce energetyczne. John Thune, lider większości w Senacie w październiku ogłosił, że ustawa może być poddana pod głosowanie, choć nie wskazał dokładnego terminu. - Słyszałem o tym, jest dla mnie ok – mówił Trump w rozmowie z dziennikarzami. - Proponują ustawę, która nakłada na kraje robiące interesy z Rosją bardzo ostre sankcje – dodał. Trump nie wykluczył, że do ustawy takiej mógłby być dodany Iran jako drugie państwo, z którym współpraca gospodarcza byłaby zagrożona sankcjami.

04:22 W nocy ukraińskie drony atakowały podstację energetyczną w obwodzie uljanowskim

O odparciu ataku informuje gubernator obwodu Aleksiej Russkich.. Gubernator zapewnił, że w wyniku ataku nie doszło do zakłóceń w dostawach prądu. Nie ma też informacji o poszkodowanych.

04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1362 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1362 dniu wojny Foto: PAP