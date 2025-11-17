Aktualizacja: 17.11.2025 15:56 Publikacja: 17.11.2025 14:23
Foto: Bloomberg
„To (pozew przeciwko UE - red.) nie jest wykluczone… Istnieją odpowiednie przepisy i w zależności od ram prawnych zdecydujemy, co możemy i chcemy zrobić” – powiedziała Valérie Urbain, dyrektorka generalna grupy Euroclear (od maja 2024 r.), w rozmowie z dziennikiem „Le Monde”.
Menadżerka przyznała, że jej zespół nie przygotował jeszcze pozwu, ale zauważyła, że od rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r., Euroclear rozszerzył swój dział prawny z 10 do 200 pracowników. Obecnie depozytariusz posiada zamrożone rosyjskie aktywa o wartości 193 mld euro, z czego 180 mld euro to aktywa Banku Rosji.
Komisja Europejska planuje osiągnąć porozumienie w sprawie pożyczki dla Ukrainy w wysokości 140 mld euro do końca 2025 r. Sfinalizowanie przygotowań do jej wypłaty ma nastąpić na początku przyszłego roku. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie armii ukraińskiej. Ukraina będzie zobowiązana do spłaty pożyczki po wojnie, ale tylko pod warunkiem otrzymania odszkodowania od Rosji.
Program został zaproponowany przez kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Inicjatywę poparła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a Stany Zjednoczone również „milcząco ją poparły”, według źródła Reutersa. Ponadto działania KE mogą wpłynąć na kredyt w wysokości 8 mld dol., który MFW planuje udzielić Ukrainie w ciągu najbliższych trzech lat. Decyzja spodziewana jest w grudniu.
Szybkie działania blokuje Belgia. Władze kraju wielokrotnie wyrażały obawy, że zwiększone wykorzystanie rosyjskich funduszy może skutkować pozwami sądowymi, narazić rządy europejskie na zobowiązania finansowe, osłabić euro i podważyć zaufanie do sektora finansowego UE. Domagały się gwarancji ochrony.
Czytaj więcej
Rząd w Oslo analizuje wydanie Ukrainie gwarancji unijnej pożyczki wojennej w wysokości 140 mld eu...
W minionym tygodniu możliwość udzielenia takich gwarancji nie wykluczyła Norwegia, posiadająca najbogatszy fundusz świata z zasobami ponad 2 bln dol. Oslo nie chce być jednak jedynym gwarantem. Rozmowy trwają.
Przypomnijmy, że rosyjski bank centralny z niewiadomych powodów, których do dziś nie wytłumaczył rosyjskiemu społeczeństwu, ulokował tak ogromne pieniądze podatników nie w bankach na terenie Rosji, co w wypadku putinowskiej wojny pozwoliłoby je zachować w całości, ale za granicą – na terenie Unii – najwięcej w belgijskim Euroclear. Jak dziś depozytariusz uzasadnia obronę rosyjskich pieniędzy?
„Najważniejsze dla Euroclear jest zaufanie i reputacja”. „Jesteśmy kluczowym ogniwem, które musi pozostać nienaganne dla stabilności rynków finansowych” – podkreśliła szefowa instytucji, cytowana przez „The Moscow Times”.
Czytaj więcej
Wielka Brytania i Kanada dołączą do planu UE, dotyczącego przekazania Ukrainie 140 mld euro zamro...
Uważa ona, że jakiekolwiek działanie, choćby zbliżone do konfiskaty, byłoby nielegalne i sprzeczne z „prawem międzynarodowym dotyczącym państwowych aktywów suwerennych”. Określiła jednak „najgorszy scenariusz” jako taki, w którym środki te zostaną wykorzystane do sfinansowania pożyczki dla Ukrainy, a Euroclear będzie zobowiązany do ich zwrotu.
„Jeśli sankcje zostaną zniesione, Rosja może w każdej chwili zażądać zwrotu tych aktywów. Kto wtedy zwróci nam 140 mld euro, abyśmy mogli je im przekazać?” – pytała Urbain. Dyrektorka generalna nie odniosła się przy tym do legalności rosyjskiej wojny, która od ponad 3,5 roku niszczy sąsiedni kraj, zabija tysiące bezbronnych ludzi.
Obecnie odsetki od zamrożonych rosyjskich aktywów są wykorzystywane do udzielania pomocy Ukrainie. Obejmuje to spłatę pożyczki w ramach programu G7 w wysokości 45 mld euro. Do końca października 2025 r. UE i G7 przeznaczyły w ramach tego programu 25,3 mld euro.
Czytaj więcej
Wielka Brytania przekazała Kijowowi pierwsze pieniądze pochodzące z dochodów z zamrożonych rosyjs...
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał UE do przezwyciężenia sporów dotyczących wykorzystania zamrożonych rosyjskich pieniędzy, stwierdzając, że ma to kluczowe znaczenie dla jej „przetrwania”. Jeśli pomoc finansowa nie zostanie udzielona do wiosny 2026 r., kraj będzie musiał zmierzyć się z ogromnym deficytem budżetowym.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„To (pozew przeciwko UE - red.) nie jest wykluczone… Istnieją odpowiednie przepisy i w zależności od ram prawnych zdecydujemy, co możemy i chcemy zrobić” – powiedziała Valérie Urbain, dyrektorka generalna grupy Euroclear (od maja 2024 r.), w rozmowie z dziennikiem „Le Monde”.
Menadżerka przyznała, że jej zespół nie przygotował jeszcze pozwu, ale zauważyła, że od rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r., Euroclear rozszerzył swój dział prawny z 10 do 200 pracowników. Obecnie depozytariusz posiada zamrożone rosyjskie aktywa o wartości 193 mld euro, z czego 180 mld euro to aktywa Banku Rosji.
Na koniec września 2025 r. niespłacone długi polskich konsumentów wynosiły 84,6 mld zł. Kłopoty z terminowym reg...
17 listopada przypada ogólnopolski Dzień bez Długów, zainicjowany przez KRUK SA. Według badania „Indeksy Finanso...
Nasza strategia prougodowa ma wspierać nie tylko osoby zadłużone, ale też całe społeczeństwo w zrozumieniu, jak...
Prezydent USA Donald Trump nabył obligacje korporacyjne i komunalne o wartości szacowanej na co najmniej 82 mln...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Rozmowy między rządem Ukrainy a posiadaczami obligacji powiązanych z PKB (tzw. GDP warrants) zakończyły się fias...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas