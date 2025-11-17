Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób Komisja Europejska planuje wspierać Ukrainę finansowo?

Jakie są argumenty Euroclear?

Dlaczego spory o wykorzystanie zamrożonych aktywów są niebezpieczne dla przyszłości Ukrainy i Europy?

„To (pozew przeciwko UE - red.) nie jest wykluczone… Istnieją odpowiednie przepisy i w zależności od ram prawnych zdecydujemy, co możemy i chcemy zrobić” – powiedziała Valérie Urbain, dyrektorka generalna grupy Euroclear (od maja 2024 r.), w rozmowie z dziennikiem „Le Monde”.

Menadżerka przyznała, że jej zespół nie przygotował jeszcze pozwu, ale zauważyła, że od rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r., Euroclear rozszerzył swój dział prawny z 10 do 200 pracowników. Obecnie depozytariusz posiada zamrożone rosyjskie aktywa o wartości 193 mld euro, z czego 180 mld euro to aktywa Banku Rosji.

Belgia blokuje sięgnięcie po aktywa Rosji

Komisja Europejska planuje osiągnąć porozumienie w sprawie pożyczki dla Ukrainy w wysokości 140 mld euro do końca 2025 r. Sfinalizowanie przygotowań do jej wypłaty ma nastąpić na początku przyszłego roku. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie armii ukraińskiej. Ukraina będzie zobowiązana do spłaty pożyczki po wojnie, ale tylko pod warunkiem otrzymania odszkodowania od Rosji.

Program został zaproponowany przez kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Inicjatywę poparła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a Stany Zjednoczone również „milcząco ją poparły”, według źródła Reutersa. Ponadto działania KE mogą wpłynąć na kredyt w wysokości 8 mld dol., który MFW planuje udzielić Ukrainie w ciągu najbliższych trzech lat. Decyzja spodziewana jest w grudniu.