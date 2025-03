Islandia jednak chce do UE. Strach motywuje bardziej niż szansa na zamożność

Islandia chce wrócić do rozmów o akcesji do UE, a nowi kandydaci zgłaszają zupełnie inną motywację, niż do tej pory, zauważa Marta Kos, komisarz ds. rozszerzenia UE, z którą "Rzeczpospolita" rozmawiała podczas forum inwestycyjnego EIB Forum w Luksemburgu.