Można uznać, że rynki cieszą się z tego, że nie doszło do realizacji żadnego z najgorszych możliwych scenariuszy. Administracja Trumpa szybko złagodziła wojny handlowe, szybko zakończyła konflikt z Iranem i nie porzuciła europejskich sojuszników na rzecz Putina. Jest więc lepiej, niż obawiało się wielu ekspertów. Czy jednak przez ostatnie sześć miesięcy doszło do zmian w gospodarce amerykańskiej i globalnej, które uzasadniałyby ten optymizm inwestorów?

Odwołana apokalipsa

Ocena tych sześciu miesięcy pod względem gospodarczym jest o tyle trudna, że spośród głównych światowych gospodarek dane o PKB za drugi kwartał opublikowały jedynie Chiny. Stany Zjednoczone mają to zrobić dopiero 30 lipca. O ile jednak dane o amerykańskim PKB za pierwszy kwartał były niemiłą niespodzianką – mówiły o annualizowanym spadku o 0,5 proc. – to większość analityków prognozowała odbicie w drugim kwartale. Mediana prognoz zebranych przez agencję Bloomberga sugerowała wzrost PKB o 2,1 proc. (poszczególne prognozy są w przedziale od minus 0,6 proc. do plus 5,7 proc.).

Rynek pracy pozostaje wciąż silny. Stopa bezrobocia spadła w czerwcu do 4,1 proc. Obławy na nielegalnych imigrantów przyczyniły się zaś do tego, że o ile spadło zatrudnienie wśród pracowników urodzonych poza USA, to wzrosło wśród reszty. Jak dotąd nie sprawdziły się też prognozy mówiące, że podwyżki ceł doprowadzą do znaczącego przyspieszenia inflacji. O ile w styczniu inflacja konsumencka wynosiła 3 proc., to w maju 2,4 proc. W czerwcu co prawda przyspieszyła do 2,7 proc., ale inflacja bazowa (czyli nieuwzględniająca zmian cen żywności, paliw i energii) okazała się już piąty miesiąc niższa od oczekiwań i wyniosła 2,9 proc. Główna stopa procentowa Fedu nie zmieniła się od grudnia. Pozostaje ona w przedziale 4,25-4,5 proc., a rynek spodziewa się, że do jej obniżki może najwcześniej dojść we wrześniu. Prezydent Trump domaga się natomiast, by zeszła ona w okolice 1 proc.

To, że inflacja w USA i na świecie jak dotąd negatywnie nie zaskoczyła, było w dużym stopniu skutkiem spadku cen ropy naftowej. O ile w połowie stycznia cena surowca gatunku WTI lekko przekraczała 80 dol. za baryłkę, to w połowie lipca była w okolicach 66 dol. Do spadku cen przyczyniło się to, że Trump w odpowiednim momencie przerwał konflikt z Iranem, a sprzymierzona z USA Arabia Saudyjska wraz z innymi krajami OPEC+ zwiększała w ostatnich miesiącach wydobycie ropy.