„Właśnie zawarłem umowę handlową z Wietnamem” – napisał Trump w poście na platformie Truth Social.

Reklama

W kolejnym poście Trump poinformował, że Stany Zjednoczone nałożą 20-procentowe cło na wietnamskie eksporty do USA. Wietnam zgodził się również, że towary zostaną objęte stawką celną w wysokości 40 procent, jeśli pochodzą z innego kraju i zostaną przetransportowane do Wietnamu w celu ostatecznej wysyłki do Stanów Zjednoczonych. Proces ten, znany jako przeładunek, jest wykorzystywany w celu obejścia barier handlowych. Chiny, czołowy eksporter do USA, podobno wykorzystały Wietnam jako centrum przeładunkowe.

20-procentowe cło to dwukrotność obecnej minimalnej stawki celnej, którą USA nakłada na towary z Wietnamu – przypomina CNN.

„W zamian Wietnam zrobi coś, czego nigdy wcześniej nie robił, da Stanom Zjednoczonym CAŁKOWITY DOSTĘP do ich rynków handlowych” – napisał Trump. „Innymi słowy, otworzą swój rynek dla Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że będziemy mogli sprzedawać nasze produkty do Wietnamu bez żadnych ceł” – wyjaśnił.