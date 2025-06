Unijny komisarz ds handlu Maros Sefcovic jest cały czas w ścisłym kontakcie z Amerykanami i Lutnickiem osobiście. Obie strony ustaliły, że rozmowy powinny być prowadzone w przyspieszonym tempie. Niemniej jednak UE stoi na stanowisku, że rzeczywiście mogą się one przeciągnąć poza limit czasowy wyznaczony przez Trumpa i sugeruje, że przed 9 lipca można byłoby uzgodnić zasady przyszłej umowy, a potem je uszczegółowić.

Wszystko wskazuje na to, że Bruksela chce zrozumieć, o co tak naprawdę prezydentowi USA w tych umowach chodzi. Negocjatorzy nieoficjalnie przyznają w rozmowach z mediami, że obie strony są np. gotowe w niektórych przypadkach obniżyć cła do zera. Ale Trumpowi chodzi także o ograniczenia pozataryfowe, jak chociażby VAT i regulacje utrudniające funkcjonowanie amerykańskich spółek technologicznych na terenie Wspólnoty. — To jest tak: dochodzi do zaostrzenia tonu rozmów, a potem do jego złagodzenia. I pod koniec dnia nadal nie ma postępu — tłumaczył Bloombergowi jeden z negocjatorów.

Umowa z Chinami, czyli powrót do punktu wyjścia

Z kolei umowa z Chinami, potwierdzona uściskiem dłoni głównych negocjatorów, wygląda raczej jak zawieszenie broni niż dokument sankcjonujący stabilny układ na przyszłość. Oprócz wznowienia chińskiego eksportu metali ziem rzadkich oraz przywrócenia wydawania nowych wiz chińskim studentom, USA zgodziły się również na poluzowanie zasad eksportu do tego kraju zaawansowanych technologii oraz półprzewodników. Ten ostatni zakaz obowiązywał od 7 lat. Nie ma jednak ani słowa o innych dziedzinach współpracy gospodarczej. Zdaniem strony amerykańskiej mają one być przedmiotem przyszłych dyskusji.

Czyli tak naprawdę stosunki Pekin-Waszyngton powróciły do stanu sprzed zaostrzenia konfliktu, ale jakiegokolwiek postępu w nich nie ma.

Oczywiście Donald Trump przedstawia środową umowę jako moment przełomowy i zwycięstwo USA. Z kolei ekonomiści mówią, że jednak to Chiny uzyskały więcej.