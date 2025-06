Według wywiadowni gospodarczej MGBI w 2024 r. transport i gospodarka magazynowa należały do najbardziej zagrożonych upadłościami sektorów gospodarki, po przetwórstwie przemysłowym, handlu i budownictwie. W 2025 r. przewoźników dalej będą dociskać zmiany regulacyjne, jak obowiązek zakupu niskoemisyjnych pojazdów czy przestrzeganie surowych norm emisji spalin. Ciągnąć będą się problemy z zatrudnieniem: według organizacji zrzeszających firmy transportowe w Polsce brakuje obecnie ok. 30 tys. zawodowych kierowców ciężarówek, co będzie kolejnym elementem wzrostu kosztów. Przewoźnicy zapowiadają, że będą starali się go rekompensować podnoszeniem stawek za usługi, ale te możliwości będą ograniczane rynkową konkurencją, zwłaszcza napływem tanich przewoźników z Ukrainy.