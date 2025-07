Dane są dziś w wielu wymiarach siłą napędową globalnej gospodarki. To paliwo, które zasila rozwój cyfrowych usług i przyczynia się do wzrostu gospodarczego z korzyścią dla wszystkich. Wraz ze wzrostem poziomu cyfryzacji rośnie także ilość danych w obiegu społecznym i gospodarczym.

Bazując na danych o płatniczych zachowaniach konsumentów, Visa – jeden ze światowych liderów płatności cyfrowych – wspiera rozwój ekonomiczny. Zmienia sposób, w jaki obywatele, pracownicy firm oraz sektora publicznego płacą, podróżują i rozwijają się.

Cyfryzacja administracji publicznej to szereg korzyści

W sektorze publicznym coraz częściej przechodzi się na cyfrowe rozwiązania, obejmując nimi niemal wszystkie usługi. Ich wdrożenie może przynieść trwałe korzyści. Przede wszystkim rozwinięta infrastruktura cyfrowa i płatności elektroniczne pozwalają instytucjom publicznym szybko i skutecznie przekazywać obywatelom i firmom potrzebne środki finansowe w ramach świadczeń publicznych. Wciąż jednak jest sporo możliwości dalszej cyfryzacji, aby zwiększać dostęp do usług finansowych i lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnej, cyfrowej gospodarki oraz konsumentów w cyfrowym świecie.

Rozwiązania dla transportu jutra

Transport publiczny jest nieodłączną częścią codziennego życia, a także podróżowania, dlatego właśnie ten obszar stanowi kluczowy punkt styku konsumentów z technologią płatności zbliżeniowych. Ta bezdotykowa metoda płatności umożliwia szybkie i bezpieczne transakcje za pomocą karty zbliżeniowej, telefonu, zegarka lub innego urządzenia obsługującego tę technologię. Wszystkie te nośniki korzystają z tego samego rozwiązania, zapewniającego wygodę, szybkość i bezpieczeństwo przy każdym przejeździe.

We współpracy z miastami, rządami oraz ponad setką partnerów, zarówno instytucji publicznych, jak i prywatnych operatorów mobilności miejskiej, Visa wspiera rozwój bardziej efektywnych systemów transportowych, czyniąc podróże wygodniejszymi i płynniejszymi dla pasażerów.

Podróżni mogą zaplanować i opłacić swoją podróż za pomocą aplikacji, a następnie korzystać z płatności zbliżeniowych we wszystkich środkach transportu, używając karty zbliżeniowej. Takie rozwiązanie nie tylko przyciąga pasażerów i usprawnia pobieranie opłat, ale także otwiera nowe możliwości tworzenia wartości dodanej — od analiz danych, przez programy lojalnościowe, po wsparcie promocyjne ze strony branży.

Dane jako klucz do rozwoju turystyki

Dane płatnicze mogą pomóc w identyfikacji kluczowych regionów pochodzenia turystów na podstawie dokonywanych przez nich wydatków oraz wskazać, na jakie kategorie odwiedzający przeznaczają najwięcej środków. Dostęp do takich informacji umożliwia ministerstwom turystyki prowadzenie bardziej strategicznych i trafnych działań oraz kampanii promocyjnych. Dane te pozwalają także mierzyć wpływ turystyki w konkretnych lokalizacjach i prognozować potencjał dużych wydarzeń do przyciągania odwiedzających i generowania przychodów. Co więcej, wspierają efektywne planowanie budżetów i zasobów turystycznych oraz ułatwiają planowanie przepustowości i inwestycji w infrastrukturę.

To coraz ważniejszy obszar, bo liczba turystów w Polsce rośnie. Z danych Centrum Informacji Statystycznej wynika, że w lipcu i sierpniu 2024 roku w obiektach noclegowych zlokalizowanych na wybrzeżu zatrzymało się 2 miliony turystów, którzy łącznie skorzystali z 8,7 miliona noclegów. W porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku, liczba turystów wzrosła o 13,2%, a liczba noclegów – o 7,7%1.

Z kolei na poziomie rządowym dane płatnicze mogą wspierać tworzenie polityk związanych z podróżami i turystyką — na przykład w zakresie inwestycji w infrastrukturę lub usługi dostosowane do rozwijających się segmentów, takich jak ekoturystyka czy turystyka rekreacyjna i wypoczynkowa.

Jest to możliwe między innymi dzięki łatwej w użyciu platformie Visa Destination Insights, która pomaga być na bieżąco z najnowszymi trendami w obszarze wydatków podróżnych. Dzięki wglądowi w zagregowane i zanonimizowane dane i raportowaniu aż do kodu pocztowego, miasta lub poziomu regionalnego, takie analizy pomagają uzyskać głębsze zrozumienie zachowań związanych z wydatkami odwiedzających, ich pochodzeniem, wynikami w porównaniu z innymi miejscami docelowymi i trendami sezonowymi.

Visa Destination Insights analizuje zagregowane, zanonimizowane dane o wydatkach pochodzące z wszystkich transakcji z użyciem karty w fizycznych punktach sprzedaży, zarówno krajowych, jak i zagranicznych posiadaczy kart Visa. Dzięki temu umożliwia identyfikację czynników, które zwiększają zaangażowanie odwiedzających i przychody z turystyki. Visa nieustannie stawia na rozwiązania, które przynoszą korzyści ludziom, firmom, społeczeństwu i całej gospodarce, dla której dane są siłą napędową. Wszystko to w oparciu o zaufanie, które jest fundamentem naszej marki – mówi Wojciech Witkowski, Head of Sales Data Insights, CEE, Visa.

Odpowiedzialne przetwarzanie danych

Odpowiedzialne i etyczne zasady wykorzystywania danych powinny być na stałe wpisane w działalność każdej organizacji zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. To klucz do budowania i utrzymania zaufania. Trend coraz powszechniejszego udostępniania danych musi iść w parze z działaniami, które pozwolą konsumentom aktywniej zarządzać swoimi danymi i świadomie z nich korzystać.

Visa stosuje polityki i praktyki mające na celu wdrożenie odpowiedzialności za przetwarzanie danych na wszystkich poziomach organizacji oraz umożliwienie prawidłowego i bezpiecznego działania dzięki wiedzy oraz doświadczeniu ekspertów ds. bezpieczeństwa, prywatności i danych, działających na całym świecie.

Rola danych w przyszłości

Inicjatywy takie jak otwarta bankowość, otwarte finanse, prawa konsumentów do zarządzania swoimi danymi i programy otwartych danych pokazują dynamicznie rozwijającą się gospodarkę opartą na udostępnianiu informacji. Umiejętność przekształcania danych w użyteczne wnioski będzie miała kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności państw i budowania dobrobytu gospodarczego. Wraz ze wzrostem roli danych w płatnościach, usługach finansowych i handlu detalicznym, coraz większego znaczenia nabiera ustalanie i utrzymywanie standardów ich odpowiedzialnego wykorzystania. Gospodarka oparta na danych wymaga współpracy całej branży w zakresie efektywnego i przemyślanego korzystania z nich, przy czym kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo i zaufanie jako fundamenty wszelkich działań.

