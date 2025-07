Rynek się rzeczywiście zmienia, pozycja Polski w stosunku do Turcji już nie jest wcale taka dobra, jeśli chodzi o produkcję AGD. Chińczycy zaczynają się coraz mocniej rozprzestrzeniać ze swoimi markami. Kupili już też marki europejskie, ale też ich marki rodzime są coraz bardziej obecne w Europie. Pana zdaniem przyszłość rynku AGD to będą rzeczywiście marki chińskie? No bo Amerykanie z Whirlpoola de facto umyli ręce i wycofali się z Europy.

W przypadku Amerykanów na ich rodzimym rynku jest też kłopot, nawet taka potęga jak General Electric jest chińska. Natomiast w Europie faktycznie wchodzą mocno duże koncerny chińskie, nastąpiła ogromna koncentracja, jeżeli chodzi o przemysł, o stronę podażową. Z europejskich firm zostały Electrolux, Bosch-Siemens, Miele. Jak długo? Poniżej gigantów są firmy typu 500–800 mln euro obrotu jak Amica. Z firm tej wielkości, które są samodzielne, to są w Europie tylko dwie – Smeg i właśnie Amica. Na rynku starają się mocniej zaistnieć firmy azjatyckie nie tylko z Chin, ale też z Korei, jak Samsung i LG. Tak więc pod względem podażowym rynek skurczył się, firm jest teraz około 15. Gdy zaczynałem pracę w AGD, było bodajże nawet 60 firm producenckich w Europie. W samych Włoszech było jakieś 20.

W Polsce też zniknął Zelmer na przykład.

Dokładnie, teraz Amica w Polsce jest jedynym rodzimym producentem AGD. Zelmer, Polar, Wrozamet, Polmetal – nie ma już tych firm.

To, że Pan jest zdecydowanie w tej branży marką, to za mało powiedzieć...

Dziękuję za miłe słowa. Rzeczywiście, jesteśmy na rynku długo i osiągnęliśmy sporo sukcesów, zbudowaliśmy międzynarodową firmę. No i przeżyliśmy parę kryzysów, dużo cięższych niż to, co obecnie jest na rynku. Weźmy takie lata 2008–2009 i Lehman Brothers. Uderzyło to wszystkich, a dla nas był to podwójnie ciężki okres, bo przeinwestowaliśmy z fabrykami pralek i lodówek. Mieliśmy duże zadłużenie na poziomie 400–500 mln zł przy 70–80 mln zł EBITDA. Kredyty mieliśmy – do dziś pamiętam – w 13 bankach, a mniejsze były gotowe się wycofać. Gdyby tak się stało, ruszyłaby lawina i byłoby po nas.

Wtedy pojawił się Samsung z ofertą?

Wcześniej było jeszcze coś innego. Wraz z profesorem Rynarzewskim, przewodniczącym rady nadzorczej, spotkaliśmy w Poznaniu przypadkowo na ulicy kolegę ze studiów, którego ja bym pewnie nawet nie poznał. Poszliśmy na kawę, zaczęliśmy rozmawiać… i okazało się, że, on jest prezesem dużego banku, z którym do tej pory nie współpracowaliśmy. Ustaliliśmy wtedy, że warto przedyskutować warunki finansowania Amiki, a po kilku tygodniach była gotowa linia kredytowa na kilkadziesiąt milionów złotych, za pomocą której od razu spłaciliśmy kilka małych banków, które chciały się wycofać z konsorcjum finansującego. I automatycznie po Warszawie poszły wieści, że Amica ma pieniądze, ryzyko zostało zażegnane. Mieliśmy wtedy dużo szczęścia.

A transakcję z Samsungiem jak Pan ocenia z perspektywy czasu?

Te rozmowy zaczęły się niedługo potem, w 2009 r., i to był bardzo dobry ruch, ale jednocześnie dla nas bardzo trudny. Musieliśmy się przyznać do tego, że mamy nowoczesne fabryki, ale nie umiemy ich zmonetyzować. W końcu powiedzieliśmy: tak, sprzedajemy. Dzięki temu ruchowi uwolniliśmy się od wielkich kredytów. I można w skrócie powiedzieć, że w roku 2011 w Amice zaczęło się dziać dobrze, a skutecznie przeprowadzona zmiana modelu biznesowego na bardziej elastyczny, na częściowy outsourcing, wyzwoliła mocny wzrost naszych wyników finansowych. To właśnie wtedy przyszły lata, w których notowaliśmy zysk netto nawet powyżej 150 mln zł, a na poziomie EBITDA potrafiliśmy przekroczyć 250 mln zł.

Wtedy też na tapecie był projekt fabryki pod Moskwą?

Pan przypomina takie rzeczy, że aż zimny dreszcz mnie przechodzi (ze śmiechem). Na przełomie 2006 i 2007 roku zaczęliśmy budować fabrykę pomiędzy Sankt-Petersburgiem a Moskwą, w Nowgorodzie Wielkim. Spółka Grajewo wybudowała tam ogromną fabrykę płyt dla przemysłu meblowego, a my obok wynajęliśmy teren, gdyż w Rosji nie można było ziemi kupić, jedynie dzierżawa wieczysta wchodziła w grę. Powstały nawet fundamenty, ale wtedy postanowiliśmy wstrzymać się z dalszą realizacją do roku 2008, ale przyszedł światowy kryzys i ostatecznie zrezygnowaliśmy z tej inwestycji, kosztowało nas to może kilka milionów – czyli kilka procent założonego budżetu fabryki kuchenek. Natomiast potencjalnie gorsza sytuacja była wtedy, kiedy w 2013 roku chcieliśmy kupić bardzo dobrą fabrykę nad rzeką Kama tuż przy Uralu. Wtedy produkowała 400 tys. kuchni na technologii włoskiej z lat 80. Niemniej, można było wytwarzać w tym zakładzie dobre kuchnie, dlatego negocjowaliśmy zakup ze spółką córką Gazpromu. Ponownie mieliśmy szczęście, bo decyzji o zakupie nie podjęliśmy szybko, a w 2014 roku wiadomo, co zaczęło się dziać na Krymie.